  • Megjelenítés
Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal
Gazdaság

Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal

Portfolio
Ugrásszerűen megugrott az elmúlt hetekben a pollenallergiával kapcsolatos panaszokra történő rákeresések száma a Semmelweis HELP ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban – közölte a Semmelweis Egyetem. 

Míg február elején a felhasználók még jellemzően felsőlégúti betegségek tüneteit írták be,

mostanra az orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés és a tüsszögés okai kerültek az érdeklődés középpontjába.

A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint

csak az elmúlt héten tízszer annyian kerestek rá a pollenallergia tüneteire, mint korábban,

Még több Gazdaság

Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője

ami jól jelzi: az allergiaszezon sokaknál már most érezhetően elindult.

Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az allergiás nátha (szénanátha) tünetei sokszor nagyon hasonlítanak a megfázásra, de a kiváltó ok eltér: nem vírusfertőzés, hanem különböző allergének (tipikusan pollenek) állnak a háttérben.

A leggyakoribb panaszok:

  • vizes orrfolyás

  • tüsszögés

  • orrdugulás

  • szájpadviszketés

  • alvászavar

A pollenallergiához gyakran társul allergiás kötőhártya-gyulladás is, ami szemhéjviszketést, duzzanatot és könnyezést okozhat. A legsúlyosabb szövődmény az allergiás asztma, amely köhögéssel, sípoló légzéssel, nehézlégzéssel – akár fulladással – is járhat.

A szakértő szerint a terápia alapja az allergén kerülése, emellett többféle tüneti és gyógyszeres megoldás is szóba jöhet:

  • antihisztaminok: csökkenthetik a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, de az orrduguláson kevésbé segítenek

  • helyi szteroid orrspray: közepesen súlyos esetekben lehet hatékony

  • kiegészítő tüneti eszközök: sósvizes orrspray, szemcsepp

  • praktikus trükkök: gyakori hajmosás (a pollen megtapadhat a hajon)

A közlés hangsúlyozza: bár egyes antihisztaminok vény nélkül is elérhetők, biztonságosabb, ha a kezelést orvos állítja össze, különösen tartós vagy erős tünetek esetén.

Allergiaszezonban érdemes a pollenterhelést a lakásban is csökkenteni. A javaslatok között szerepel:

  • szellőztetés inkább hajnalban vagy késő este

  • gyakoribb ágyneműcsere

  • gyakoribb hajmosás

  • a dohányzás mellőzése, mert felerősítheti az allergiás reakciókat

Dr. Torzsa Péter szerint Magyarországon jellemzően három nagy pollenszezon különül el:

  1. tavaszi (fa) pollenszezon: februártól májusig

  2. késő tavaszi–kora nyári szezon: áprilistól július közepéig (gabonák, füvek, csalánfélék, útifüvek)

  3. gyomszezon: nyár végétől október végéig (parlagfű, fekete üröm, libatopfélék, disznóparéjfélék)

A HELP-ben látható keresési trendek alapján az idei szezon sokaknál már most elkezdte megterhelni a mindennapokat – és

a következő hetekben a panaszok további erősödése sem lenne meglepő.

Kapcsolódó cikkünk

Elindult az idei pollenszezon, egyre több embernél jelentkezhetnek allergiás tünetek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility