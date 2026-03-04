Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal

Míg február elején a felhasználók még jellemzően felsőlégúti betegségek tüneteit írták be,

mostanra az orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés és a tüsszögés okai kerültek az érdeklődés középpontjába.

A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint

csak az elmúlt héten tízszer annyian kerestek rá a pollenallergia tüneteire, mint korábban,

ami jól jelzi: az allergiaszezon sokaknál már most érezhetően elindult.

Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az allergiás nátha (szénanátha) tünetei sokszor nagyon hasonlítanak a megfázásra, de a kiváltó ok eltér: nem vírusfertőzés, hanem különböző allergének (tipikusan pollenek) állnak a háttérben.

A leggyakoribb panaszok:

vizes orrfolyás

tüsszögés

orrdugulás

szájpadviszketés

alvászavar

A pollenallergiához gyakran társul allergiás kötőhártya-gyulladás is, ami szemhéjviszketést, duzzanatot és könnyezést okozhat. A legsúlyosabb szövődmény az allergiás asztma, amely köhögéssel, sípoló légzéssel, nehézlégzéssel – akár fulladással – is járhat.

A szakértő szerint a terápia alapja az allergén kerülése, emellett többféle tüneti és gyógyszeres megoldás is szóba jöhet:

antihisztaminok: csökkenthetik a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, de az orrduguláson kevésbé segítenek

helyi szteroid orrspray: közepesen súlyos esetekben lehet hatékony

kiegészítő tüneti eszközök: sósvizes orrspray, szemcsepp

praktikus trükkök: gyakori hajmosás (a pollen megtapadhat a hajon)

A közlés hangsúlyozza: bár egyes antihisztaminok vény nélkül is elérhetők, biztonságosabb, ha a kezelést orvos állítja össze, különösen tartós vagy erős tünetek esetén.

Allergiaszezonban érdemes a pollenterhelést a lakásban is csökkenteni. A javaslatok között szerepel:

szellőztetés inkább hajnalban vagy késő este

gyakoribb ágyneműcsere

gyakoribb hajmosás

a dohányzás mellőzése, mert felerősítheti az allergiás reakciókat

Dr. Torzsa Péter szerint Magyarországon jellemzően három nagy pollenszezon különül el:

tavaszi (fa) pollenszezon: februártól májusig késő tavaszi–kora nyári szezon: áprilistól július közepéig (gabonák, füvek, csalánfélék, útifüvek) gyomszezon: nyár végétől október végéig (parlagfű, fekete üröm, libatopfélék, disznóparéjfélék)

A HELP-ben látható keresési trendek alapján az idei szezon sokaknál már most elkezdte megterhelni a mindennapokat – és

a következő hetekben a panaszok további erősödése sem lenne meglepő.

