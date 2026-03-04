Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal

Míg február elején a felhasználók még jellemzően felsőlégúti betegségek tüneteit írták be,
mostanra az orrfolyás, a szem-orr-torokviszketés és a tüsszögés okai kerültek az érdeklődés középpontjába.
A Semmelweis Egyetem tájékoztatása szerint
csak az elmúlt héten tízszer annyian kerestek rá a pollenallergia tüneteire, mint korábban,
ami jól jelzi: az allergiaszezon sokaknál már most érezhetően elindult.
Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az allergiás nátha (szénanátha) tünetei sokszor nagyon hasonlítanak a megfázásra, de a kiváltó ok eltér: nem vírusfertőzés, hanem különböző allergének (tipikusan pollenek) állnak a háttérben.
A leggyakoribb panaszok:
-
vizes orrfolyás
-
tüsszögés
-
orrdugulás
-
szájpadviszketés
-
alvászavar
A pollenallergiához gyakran társul allergiás kötőhártya-gyulladás is, ami szemhéjviszketést, duzzanatot és könnyezést okozhat. A legsúlyosabb szövődmény az allergiás asztma, amely köhögéssel, sípoló légzéssel, nehézlégzéssel – akár fulladással – is járhat.
A szakértő szerint a terápia alapja az allergén kerülése, emellett többféle tüneti és gyógyszeres megoldás is szóba jöhet:
-
antihisztaminok: csökkenthetik a viszketést, orrfolyást, tüsszögést, de az orrduguláson kevésbé segítenek
-
helyi szteroid orrspray: közepesen súlyos esetekben lehet hatékony
-
kiegészítő tüneti eszközök: sósvizes orrspray, szemcsepp
-
praktikus trükkök: gyakori hajmosás (a pollen megtapadhat a hajon)
A közlés hangsúlyozza: bár egyes antihisztaminok vény nélkül is elérhetők, biztonságosabb, ha a kezelést orvos állítja össze, különösen tartós vagy erős tünetek esetén.
Allergiaszezonban érdemes a pollenterhelést a lakásban is csökkenteni. A javaslatok között szerepel:
-
szellőztetés inkább hajnalban vagy késő este
-
gyakoribb ágyneműcsere
-
gyakoribb hajmosás
-
a dohányzás mellőzése, mert felerősítheti az allergiás reakciókat
Dr. Torzsa Péter szerint Magyarországon jellemzően három nagy pollenszezon különül el:
-
tavaszi (fa) pollenszezon: februártól májusig
-
késő tavaszi–kora nyári szezon: áprilistól július közepéig (gabonák, füvek, csalánfélék, útifüvek)
-
gyomszezon: nyár végétől október végéig (parlagfű, fekete üröm, libatopfélék, disznóparéjfélék)
A HELP-ben látható keresési trendek alapján az idei szezon sokaknál már most elkezdte megterhelni a mindennapokat – és
a következő hetekben a panaszok további erősödése sem lenne meglepő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
