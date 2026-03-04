  • Megjelenítés
Törvénybe írhatják a heti két nap home office-hoz való jogot egy országban
Ausztrália Victoria állama bejelentette, hogy törvényben rögzíti a munkavállalók jogát a heti két nap otthoni munkavégzésre, ami nemzetközi összevetésben is az egyik legjelentősebb lépés a távmunka intézményesítése terén.

A szerdán közzétett tervek szerint a jogszabályt júliusban terjesztik a victoriai parlament elé, és szeptember 1-jén lép hatályba. Az új szabályozás értelmében

minden munkavállaló, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi, jogosult lesz hetente két napot otthonról dolgozni, a munkáltató méretétől függetlenül.

A 15 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások 2027 júliusáig kapnak haladékot a teljes megfelelésre.

A távmunkához való jogot Victoria állam esélyegyenlőségi törvényében (Equal Opportunity Act) rögzítik, ami jól mutatja, hogy a jogalkotó a rugalmas munkavégzést a munkahelyi egyenlőség szerves részeként kezeli. A jogszabály vitarendezési mechanizmust is tartalmaz a munkáltató és a munkavállaló közötti esetleges nézeteltérések kezelésére.

Jacinta Allan, Victoria miniszterelnöke közleményében hangsúlyozta, hogy az otthoni munkavégzés időt és pénzt takarít meg a családok számára, és erősíti a szülők – különösen az anyák – munkaerőpiaci részvételét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

