2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot

A tegnapi nap folyamán szintet lépett a közel-keleti konfliktus eszkalációja, miután a NATO-tagállam Törökország légterében is iráni rakéta jelent meg. A háborús fenyegetés szélesedése mellett ráadásul a konfliktus gazdasági következményei is jelentősek, mivel a Hormuzi-szoros lezárása egyszerre emelte meg a globális olaj- és gázárakat. Törökország nagy energiaimport-függősége és a már eleve törékeny stabilitása miatt gazdasági szempontból is a sokk egyik legnagyobb vesztese lehet: az energiaársokk gyorsan rontaná a külső egyensúlyt, nyomás alá helyezné a lírát és újragyorsíthatná az inflációt. Bár Ankara adócsökkentéssel és devizapiaci beavatkozással próbálhatja tompítani a csapást, egy tartós energiasokk könnyen kikezdheti a dezinflációs pályát és tovább lassíthatja a már amúgy is fékeződő gazdasági növekedést.

Regionális háborúvá szélesedett az elmúlt napokban a közel-keleti konfliktus, miután Izrael és az Amerikai Egyesült Államok katonai hadműveletére Irán a teljes régiót érintő ellencsapásokkal, valamint a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolt. A támadások már több mint 10 országot érintenek, a harcok rövid időn belüli befejeződésére pedig egyelőre semmi jel nem utal.

A háborús térképre ráadásul szerdán délután egy újabb állam került fel, a nemzetközi sajtóban megjelenő hírek alapján ugyanis Irán a NATO-tag Törökország ellen is közvetlen támadást hajtott végre (bár a légtérbe belépő rakétát a légvédelem elfogta), ami a konfliktus még szélesebb körű háborús eszkalációjával fenyeget.

A jelenlegi háborús helyzet világgazdasági szempontból is különösen meghatározó,

mivel a sorozatos iráni támadások a világ egyik legnagyobb kőolaj-kitermelő és fontos LNG-termelő (azaz cseppfolyósított földgázt előállító) térségét érintik. A létesítményeket ért támadás miatt egyes katari vállalatok már leállították az LNG-termelést, miközben a Hormuzi-szoros lezárása miatt a globális kőolaj- és LNG-forgalom 20-20 százaléka időlegesen megakadt. A világ egyik legfontosabb energiahordozó-kereskedelmi útvonalának lezárása óriási áremelkedést hozott a nyersolaj és a földgáz piacán is, a piaci elemzők véleménye szerint pedig a mozgások java még előttünk lehet.

Az európai piacok számára referenciául szolgáló holland TTF-gázár alakulása. Forrás: TradingView.

A jelenlegi energiaválság tartóssá válása szakértők szerint a 2022-ben látotthoz hasonló globális gazdasági krízissel fenyeget, amelynek legnagyobb áldozatai vélhetően a nagy energiaimport-kitettséggel rendelkező, kevés költségvetési tartalékkal és rossz külkereskedelmi pozícióval rendelkező országok lehetnek. Bár a nemzetközi szaksajtóban rendre Japán, Kína, India és Dél-Korea (illetve még esetleg Thaiföld vagy Tajvan) jelenik meg, mint a Hormuzi-szoros lezárásának legfőbb kárvallottjai,

valójában Törökország még náluk is nagyobb bajba kerülhet a jelenlegi piaci viszonyok állandósulása esetén.

Óriási importfüggőség egyoldalú kitettségekkel

Egy energiaválság hosszabb távú hatásai esetén az egyik legfontosabb kérdés az országok energiaigénye, importfüggősége, valamint a kritikus szállítási útvonalak felé fennálló közvetlen kitettsége.

Márpedig ezen szempontok mentén Törökország kifejezetten rosszul áll.

Az IEA 2024-as adatai alapján az ország energiaszükségletének közel 71 százalékát importból fedezi, de a földgáz esetén 95 százalékos az importarány. Bár a földgázimport terén Törökország főként orosz (41 százalék) és azeri (22 százalék) forrásokra támaszkodik, számottevő az iráni ellátókra támaszkodás (13 százalék), valamint az algériai LNG-függőség (10 százalék) is. Törökország importszükségletét összességében 76 százalékban vezetékes gázból, 24 százalékban pedig LNG-ből fedezte. Gázellátás terén tehát Törökországot kritikus helyzetbe hozná egy esetleges energiaválság.

A helyzet a kőolaj terén sem sokkal rózsásabb:

Törökország kőolajszükségletének közel 86 százalékát importból fedezte 2024-ben. Egy évvel frissebb, 2025-ös adatok alapján a kőolajellátás tekintetében Oroszország a legfontosabb stratégiai partner közel 48 százalékos kitettséggel, de jelentősnek mondható az iraki (16 százalék), kazah (12 százalék) és szaúdi függés (7 százalék) is. Bár a szállítási útvonalak közül csak a szaúdi import halad át a Hormuzi-szoroson, Az importált energia által okozott költségnyomást némileg ellensúlyozhatja a közel-keleti háború által nem érintett szén, amely a teljes török energiamix 25,2 százalékát teszi ki, rövid (néhány hónapos) időtávon azonban a két elsődleges energiaforrást nem lehet érdemben kiváltani.

Energetikai szempontból tehát összességében az látszik, hogy nagyon jelentős importfüggősége miatt Törökország várhatóan a most kibontakozó energiaválság egyik nagy vesztese lehet.

Ugyan a beszállítók földrajzi elhelyezkedése miatt a tényleges ellátási kockázatok nem jelentősek, az áremelkedések várhatóan érzékenyen érintik majd az Európa és Ázsia határán fekvő középhatalmat.

Az energiasokk először a jövedelmeken és az árfolyamon csattan

Törökország gazdasági szerkezete és magas importfüggősége miatt egy tartós energiaársokk gazdaságba való begyűrűzése elkerülhetetlen lenne.

Ezen a ponton kell feltenni a második kérdést: Milyen makrogazdasági következményei vannak egy ilyen krízisnek?

Egy energiaársokk hatása legelőször a vállalatok és a háztartások mérlegében, valamint a devizapiacon jelenik meg. A hirtelen megugró kőolaj- és gázár azonnal megjelenik az üzemanyag árában is, költségnövekedést okozva a vállalatok és a háztartások számára is, főleg, ha rezsiszámláikat piaci áras szerződések alapján határozzák meg. A külföldi energia megvásárlásához ráadásul hirtelen sokkal több külföldi devizát kell a gazdasági szereplőknek előteremteniük, ami tartós szerkezeti nyomást helyez az árfolyamra.

A megugró energiaimport-költség következményei középtávon a külső egyensúly felborulása (a nemzetgazdaság folyó fizetési mérlegének kilyukadása), valamint egy erős jövedelmi sokk lehet, ami egyaránt felveti az állami beavatkozás kérdését.

A devizapiaci leértékelődés rövid távon a pénzügyi stabilitás elvesztésével (befektetői bizalom megrendülése, kötvényhozamok emelkedése, adósságfinanszírozás nehezedése), míg hosszabb távon magasabb inflációval és ezáltal szigorúbb, a gazdasági növekedést lassító kamatkondíciókkal fenyeget.

Hasonlóan problémás lehet a gazdasági szereplőket érő jövedelmi sokk kezelése is, hiszen itt a kormány lényegében azzal a választással néz szembe, hogy a megemelkedett költséget áthárítva politikai támogatást veszít, vagy a többletköltségek egy részét/egészét átvállalva jelentősen rontja a költségvetés és az államadósság pályáját.

Egyik sem kellemes választás, főleg egy olyan országban, mint Törökország, ahol az elmúlt évek magas inflációja miatt az emberek a nominális stabilitást már hírből sem ismerik.

Nemcsak a kitettségben, hanem gazdasági "felkészültségben" sem áll jól Törökország

Az energiaválság gazdasági keretrendszere adott, a válság várható mértékét azonban nemcsak a kitettségek, hanem a gazdaság felkészültsége, ellenálló képessége is meghatározza.

Törökország esetében ez sem ígér sok jót.

A török lakosság az elmúlt években több jelentős inflációs sokkot szenvedett el. 2019 év eleje óta a fogyasztói árak összesen mintegy 817 százalékkal emelkedtek, a drágulás éves üteme pedig a 2022 végi csúcsponton meghaladta a 80 százalékot.

A gyors belföldi áremelkedés a hivatalos fizetőeszközként szolgáló líra devizaárfolyamára is tartós nyomást helyezett (az inflációs különbözetek és a devizaárfolyam közti kapcsolatot a relatív vásárlóerő-paritás elmélete ragadja meg), ami miatt a 2019-2026-os időszakban a valuta értékének közel 90 százalékát elvesztette a dollárral szemben (azaz a dollár-líra árfolyam közel 740 százalékot emelkedett).

USDTRY árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.

Törökország tehát látványosan híján van annak a nominális stabilitásnak és belső bizalomnak, ami válsághelyzet esetén féken tartja a várakozásokat.

Egy ilyen környezetben már a legapróbb jel is elég ahhoz, hogy a piaci szereplők feljebb húzzák inflációs várakozásaikat (fűtve ezzel a folyamatot erősítő ár-bér spirált), nemhogy egy 2022-höz hasonló energiaválság.

A török gazdaság folyó fizetési mérlege szintén aggodalomra ad okot. Az egyenleg az elmúlt 15 évet tekintve egy kivétellel negatív volt, márpedig egy eleve deficites külkereskedelmi mérleggel rendelkező ország jobban ki van szolgáltatva a sokkok által okozott bizalomvesztésnek, mint a békeidőben legalább nullszaldós, vagy szufficites egyenleggel rendelkező társai. A török egyenleg ráadásul kifejezetten kitett az energiaár-sokkoknak: becslések szerint a folyó fizetési mérleg hiánya minden 20 dolláros olajár-emelkedésnél a GDP ~1,5%-ával romlik.

Törökország költségvetési mozgástere szintén nem túl nagy, a deficit ugyanis az elmúlt években rendre meghaladta a 3 százalékot. Az Európa és Ázsia határán fekvő állam szerencséjére az államadósság tartósan deficites költségvetés ellenére is csökkenő pályán mozgott az elmúlt években, mutatva azt a tényt, hogy nominális tekintetben a gazdaság az adósságállománynál gyorsabban növekedett. Összességében az látszik, hogy a költségvetés képes lehet némileg enyhíteni egy energiaválság lakosságot érő jövedelmi hatásait, de a mozgástér relatíve korlátozott, az emelkedő adósság finanszírozása pedig a jelenlegi instabil helyzetben hirtelen érezhetően megnehezedhet.

Bizakodásra egyedül a török jegybank devizatartalékának magas állománya adhat okot, amely a friss adatok szerint jelenleg meghaladja a 200 milliárd dollárt. A török jegybank ugyanakkor közölte, hogy a teljes tartalékban az arany is kimutatásra kerül, az elmúlt hónapok meredek emelkedése pedig sokkal inkább az árfolyamhatás, semmint aktív felhalmozás következménye. 2022-ben Törökország mintegy 95,8 milliárd dollárt fordított energiabeszerzésre, amely alapján a jelenlegi devizatartalék elég lehet egy hasonló mértékű válság túlélésére. Egy négy évvel ezelőttihez hasonló energiaválság azonban nemcsak a folyó fizetési mérleget, hanem a tőkemérleget is érinti (amely a befektetői pénzáramlásokat is tartalmazza),

az általános piaci bizalomromlás pedig egy ilyen esetben ellensúlyozhatatlan mértékű tőkekivonást indíthat el.

A török kormány felvette a kesztyűt, de a hosszú távú hatásokat nem tudja elkerülni

A török gazdaság instabilitása miatt a gazdasági intézmények már az energiapiaci félelmek megjelenésére is azonnal reagáltak: a jegybank 6 milliárd dollárnyi devizatartalék piacra dobásával igyekezett hétfőn stabilizálni a líra árfolyamát, míg a kormány belengette a 2018-ban alkalmazott eszkalációs üzemanyagadó-mechanizmus aktiválását, ami a lakossági áremelkedést volt hivatott mérsékelni.

A pénzügyminisztérium jelenleg azt tervezi, hogy az árak emelkedésével fokozatosan csökkenti az üzemanyag adóterhét, lényegében átvállalva az energiapiaci sokk hatásának egy részét a lakosságtól. A döntés várhatóan még a héten megszületik.

Az azonnali intézkedésekből és reakciókból látszik, hogy Törökországban a kormányok és a piaci szereplők egyaránt hozzászoktak a gazdasági stabilitást veszélyeztető kisebb eseményekhez, egy újabb globális energiaválság azonban nem várt következményekkel járna.

Az igazi veszély az infláció újragyorsulásában és gazdasági stabilitás még drasztikusabb elvesztésében van, ezt pedig a piaci események is visszaigazolják.

Az isztambuli értéktőzsdén már a közel-keleti háború kitörése előtt 11 nappal, február 17-én megkezdődött az esés, mostanra pedig az árfolyam mintegy 9,8 százalékkal került lejjebb az akkori csúcsról.

A Borsa Istanbul 100 tőzsdeindex árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Az inflációs félelmek jelei főként a kötvénypiacon látszanak: a 10 éves lejáratú államkötvények hozama az év eleji 27 százalékról mostanra 29 százalékra emelkedett, a globális energiaellátás körüli hírek miatt pedig az elemzőházak tartósan magasabb inflációra (2026 végén 25 százalékra) és lassabb kamatcsökkentésekre számítanak.

10 éves lejáratú török államkötvények hozamának alakulása. Forrás: TradingView.

Kritikus időszak előtt áll Törökország

A stabilitási félelmek mellett ráadásul a korábban dinamikus török gazdasági növekedés is lassulni látszik:

2025-ben mindössze 3,6 százalékos volt a reál GDP bővülése, ami egyértelműen gyengébb a 2021-2023-as - 5 százalék feletti növekedés által fémjelzett - időszak teljesítményénél. A gazdaságot a szakértők szerint a szigorú monetáris politika, a reáljövedelmek eróziója, a gyengülő líra miatt dráguló import és a kormány piactorzító beavatkozásai fékezik.

A befektetők ráadásul egyre inkább azt árazzák, hogy a dezinfláció és a kamatcsökkentés üteme lassulni fog, amelyre most az energiaválság kockázata egyértelműen ráerősített. Az amúgy sem stabilitásáról híres török gazdaság tehát kritikus időszak előtt áll:

egy újabb tartós energiaválság ugyanis gyorsuló inflációval, a líra további leértékelődésével, befektetői bizalomvesztéssel, valamint a lakossági jövedelem csökkenésével fenyeget, ami tovább feszítheti az országban már most is erős társadalmi feszültségeket.

Végezetül a gazdasági helyzet mellett Törökország esetleges háborúba sodródásáról sem szabad megfeledkezni. Bár egy esetleges közvetlen érintettség gazdasági hatásait egyelőre megbecsülni nem lehet, az azonban biztos, hogy

a külpolitikai fejlemények szintén erősítik a kockázatokat Törökországgal kapcsolatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images