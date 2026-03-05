  • Megjelenítés
Durva infláció jöhet, ha nem állítják le a háborút - Egymás után figyelmeztetnek a jegybankárok
Durva infláció jöhet, ha nem állítják le a háborút - Egymás után figyelmeztetnek a jegybankárok

Portfolio
Az Európai Központi Bank három döntéshozója is arra figyelmeztetett, hogy az amerikai–iráni háború elhúzódása és kiszélesedése esetén az euróövezeti infláció ismét jelentősen emelkedhet. Ráadásul a gazdasági növekedés is lassulhat, ami komoly dilemma elé állítja a jegybankot - írja a Reuters.

Az összecsapások hatodik napján a konfliktus már a Perzsa-öböl térségén túlra, Ázsiára is átterjedt. Ez világszerte felkavarta a piacokat, és kérdésessé tette az EKB eddigi, viszonylag derűlátó euróövezeti makrogazdasági kilátásait. Luis de Guindos, az EKB alelnöke, valamint a német és a finn jegybankelnök egyaránt óvatosságra intett. Hangsúlyozták, hogy bár végleges következtetéseket még korai lenne levonni, egy elhúzódó és kiterjedtebb háború mind a tényleges, mind a várt inflációt felfelé hajthatja.

Az alapforgatókönyv szerint a konfliktus rövid életű lesz. Ha azonban mégis elhúzódik, fennáll a veszélye, hogy az inflációs várakozások is megváltoznak

– mondta de Guindos egy brüsszeli rendezvényen. Az EKB-t 2022-ben már megégette egy hasonló helyzet. Akkor Oroszország ukrajnai inváziója nyomán az energiaárak vezérelte inflációt kezdetben átmenetinek minősítették, később azonban rekordmértékű kamatemelésre kényszerültek. Ez a tapasztalat most óvatosabbá teheti a monetáris politikai döntéshozókat.

Olli Rehn finn jegybankelnök a gyors megoldással kapcsolatos túlzott optimizmus ellen óvott, jelezve, hogy a konfliktus eszkalációja már most jelentősnek mondható.

Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke hasonlóan fogalmazott. Kiemelte, hogy egy gyors lezárás esetén az inflációs hatások korlátozottak maradnának. Ha viszont az energiaárak tartósan magasan ragadnak, az az euróövezetben megugró inflációhoz és gyengülő gazdasági teljesítményhez vezethet.

Ez a makrogazdasági környezet különösen kényes a jegybank számára. A gyorsuló infláció ugyanis szigorítást indokolna, miközben a lassuló gazdasági növekedés éppen monetáris lazítást kívánna meg. Martins Kazaks lett jegybankelnök szerint a döntések azon múlnak majd, hogy a két hatás közül melyik bizonyul erősebbnek.

Görög kollégája, Jánisz Szturnárasz eközben a monetáris politika rugalmasságának fontosságát hangsúlyozta.

Az EKB következő kamatdöntő ülését március 18. és 19. között tartják.

A piaci várakozások szerint a jegybank ezúttal változatlanul hagyja az irányadó kamatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

