Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának
Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának

Portfolio
A Trump-kormányzat egy friss bírósági beadványban megerősítette, hogy kamatot is fizet az importőröknek járó vámvisszatérítések után. Ez azt követően történt, hogy a legfelsőbb bíróság múlt hónapban alkotmányellenesnek nyilvánította az elnök vitatott globális vámintézkedéseit – írja a Bloomberg.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem vállaltak kötelezettséget arra, hogy az importőrök által már befizetett, több milliárd dollárnyi vámot teljes egészében visszatérítik. A visszafizetés pontos ütemezése sem készült még el. A kamatfizetés kérdése ugyan nem állt a jogi vita középpontjában, mégis jól érzékelteti az ügy hatalmas pénzügyi tétjét.

A Cato Institute e héten közzétett elemzése szerint a kormányzatot havonta mintegy 700 millió dollárnyi többletkamat terhelheti minden egyes hónapban, amellyel a visszafizetés csúszik.

A Bloomberg számításai alapján a per tárgyát képező, eddig beszedett vámok összege megközelítőleg 170 milliárd dollár.

Még február közepén a legfelsőbb bíróság 6:3 arányú döntésében megállapította, hogy Donald Trump elnök jogellenesen alkalmazta a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló törvényt (IEEPA) az úgynevezett viszonossági vámok bevezetésére. Egy magas rangú kereskedelmi tisztviselő szerdán írásbeli nyilatkozatában közölte a bírósággal, hogy

minden jóváhagyott IEEPA-vámvisszatérítés kamatot is magában foglal majd.

