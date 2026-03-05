Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának

Az amerikai hatóságok egyelőre nem vállaltak kötelezettséget arra, hogy az importőrök által már befizetett, több milliárd dollárnyi vámot teljes egészében visszatérítik. A visszafizetés pontos ütemezése sem készült még el. A kamatfizetés kérdése ugyan nem állt a jogi vita középpontjában, mégis jól érzékelteti az ügy hatalmas pénzügyi tétjét.

A Cato Institute e héten közzétett elemzése szerint a kormányzatot havonta mintegy 700 millió dollárnyi többletkamat terhelheti minden egyes hónapban, amellyel a visszafizetés csúszik.

A Bloomberg számításai alapján a per tárgyát képező, eddig beszedett vámok összege megközelítőleg 170 milliárd dollár.

Még február közepén a legfelsőbb bíróság 6:3 arányú döntésében megállapította, hogy Donald Trump elnök jogellenesen alkalmazta a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló törvényt (IEEPA) az úgynevezett viszonossági vámok bevezetésére. Egy magas rangú kereskedelmi tisztviselő szerdán írásbeli nyilatkozatában közölte a bírósággal, hogy

minden jóváhagyott IEEPA-vámvisszatérítés kamatot is magában foglal majd.

