Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának

Az amerikai hatóságok egyelőre nem vállaltak kötelezettséget arra, hogy az importőrök által már befizetett, több milliárd dollárnyi vámot teljes egészében visszatérítik. A visszafizetés pontos ütemezése sem készült még el. A kamatfizetés kérdése ugyan nem állt a jogi vita középpontjában, mégis jól érzékelteti az ügy hatalmas pénzügyi tétjét.
A Cato Institute e héten közzétett elemzése szerint a kormányzatot havonta mintegy 700 millió dollárnyi többletkamat terhelheti minden egyes hónapban, amellyel a visszafizetés csúszik.
A Bloomberg számításai alapján a per tárgyát képező, eddig beszedett vámok összege megközelítőleg 170 milliárd dollár.
Még február közepén a legfelsőbb bíróság 6:3 arányú döntésében megállapította, hogy Donald Trump elnök jogellenesen alkalmazta a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló törvényt (IEEPA) az úgynevezett viszonossági vámok bevezetésére. Egy magas rangú kereskedelmi tisztviselő szerdán írásbeli nyilatkozatában közölte a bírósággal, hogy
minden jóváhagyott IEEPA-vámvisszatérítés kamatot is magában foglal majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Moszkva hatalmasat nyert.
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot
A gazdasági válság mellett ráadásul akár még a háborúba is belesodródhatnak.
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába
Az ukrán vezetés továbbra is vitatja a magyar kormány álláspontját
Elmondta Trump: sokkal jobban halad az Irán elleni háború, mint várta
10-es skálán 15-ös a hadművelet eredményessége.
Vészesen fogynak a rakéták, az újabb háború gyorsan felőrölheti a nyugati készleteket
Nem biztos, hogy volt elég mozgatható tartalék egy újabb front megnyitásához
Kiderült, pontosan mit ajánlott Amerika Iránnak a békéért cserébe – Ez vezetett a háborúhoz
Itt van az ajánlat, amire Teherán nemet mondott.
Gigantikus összeget fizet ki a koronavírus-vakcina gyártója, hogy megússza az óriási botrányt
A cég részvényei kilőttek a hírre.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.