Gőzerővel fegyverkezik Kína, miközben nem hajlandó változtatni káros modelljén

Li Csiang kormányfő az Országos Népi Gyűlés csütörtöki nyitóülésén ismertette a kormány idei munkajelentését. Elismerte, hogy az erős kínálat és a gyenge kereslet közötti egyensúlytalanság súlyos, a piaci várakozások gyengék, és számos kockázat rejlik a gazdaság kulcsterületein. A most meghatározott célsáv – a tavalyi "mintegy 5 százalék" megfogalmazás helyett – az első formális csökkentés 2023 óta. Kína tavaly 5 százalékos GDP-bővülést ért el, amelynek mintegy harmadát az export adta; ez 1997 óta a legmagasabb arány.

Naranccsal Kína tényleges reál GDP-növekedése 2008 óta, kékkel az arra az évre kijelölt növekedési cél. Forrás: Reuters.

A kormány a költségvetési hiánycélját 4 százalékon tartotta, ami már második éve haladja meg a korábban preferált 3 százalékos szintet.

A védelmi kiadások 7 százalékkal nőnek, ami némileg elmarad a tavalyi 7,2 százalékos emelkedéstől, de továbbra is jóval meghaladja az összesített költségvetési kiadások növekedési ütemét.

Bár Peking deklaráltan a fogyasztás élénkítésére törekszik, a konkrét intézkedések visszafogottak maradtak.

A háztartási gépek és járművek cseréjét ösztönző program keretét 300 milliárd jüanról 250 milliárd jüanra csökkentették, feltehetően azért, mert a program vonzereje a munkahelyi bizonytalanság és a gyenge bérnövekedés közepette mérséklődött.

Az alapnyugdíj minimumát 20 jüannal emelik – az elmúlt két évvel azonos ütemben –, ami elmarad a szakértők által javasolt szinttől. A háztartások fogyasztása a GDP mintegy 40 százalékát teszi ki, szemben az 55 százalék körüli globális átlaggal.

Az ingatlanpiac továbbra is mély válságban van, a kormány azonban a tavalyi megfogalmazáson érdemben nem változtatott: "stabilizálni" kívánja a lakáspiacot, konkrét fellendülési célt nem tűzött ki. A fogyasztói árindex célértéke továbbra is 2 százalék, miközben a fogyasztói árak tavaly lényegében stagnáltak, a termelői árak csökkentek, és a gazdaság egészét mérő GDP-deflátor immár három éve negatív tartományban van. A munkajelentés ugyanakkor a korábbiaknál határozottabban fogalmaz a deflációval kapcsolatban: a kormány "az árak pozitív tartományba fordítására" törekszik.

Az új ötéves terv tervezete egyértelművé teszi Peking prioritásait:

a modern ipar kiépítése, a technológiai önellátás és a digitalizáció – beleértve a mesterséges intelligenciát – elsőbbséget élvez a belföldi piac élénkítésével szemben, amely a korábbi ötéves tervhez képest egy hellyel hátrébb sorolódott.

A kormány az évtized végéig a kutatás-fejlesztési kiadások évi átlagos 7 százalékos növekedését célozza meg. A Tajvannal kapcsolatos megfogalmazás élesedett: Li Csiang a "tajvani függetlenségi szeparatista erők határozott elfojtását" ígérte, szemben a tavalyi enyhébb szóhasználattal. Elemzők ugyanakkor megjegyzik, hogy az Egyesült Államokkal szembeni hangnem nem keményedett – feltehetően Donald Trump tervezett pekingi látogatására tekintettel.

Címlapkép forrása: EU