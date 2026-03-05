Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"

Újabb mentesítő járat indul ma Jordániából
A közel-keleti térségben rekedt magyar állampolgárok közül 87-et tegnap már hazahozott a magyar kormány, ma pedig újabb járat indul Ammamból. Gulyás Gergely szerint a kormány dolgozik az összes érintett magyar állampolgár hazahozásán, de pontos számokat és ütemtervet egyelőre nem tudott mondani.
Nincs veszélyben az orosz energiaellátás
Gulyás Gergely reagál Vlagyimir Putyin azon kijelentésére is, mely szerint Oroszország mérlegeli az Európába irányuló energiaszállítások megszüntetését.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint az orosz elnök az elmúlt napokban ismételten megerősítette, hogy Oroszország továbbra is kész teljesíteni szerződéses kötelezettségeit és hajlandó biztosítani Magyarországnak a szükséges földgázt és kőolajat.
Az ehhez szükséges nyersanyag a miniszter szerint Oroszország rendelkezésére áll.
Egyelőre nincs tervben a benzinárstop
Gulyás Gergely elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen nem került napirendre az üzemanyagár-stop intézkedése, ez pedig addig így is marad, amíg a hazai üzemanyag ára a régiós országokban tapasztalttal összhangban marad. "A régiót tekintve hazánkban egyelőre a második legalacsonyabb az üzemanyag ára" - mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Tanári juttatásokról és vízszolgáltatási díjakról beszél Gulyás Gergely
Gulyás Gergely megismételte, hogy a tanárok és a szakképzésben oktatók egyszeri 154 000 forintos juttatásban részesülnek, a kormány pedig továbbra is átvállalja a mezőgazdasági öntözés vízszolgáltatási díját.
Minden Ukrajnát segítő intézkedést blokkol a kormány a barátság-vezeték körüli vita rendeződéséig
Ameddig nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország minden Ukrajnát segítő EU-s intézkedést blokkolni fog
- fogalmazott egyértelműen Gulyás Gergely.
Ezek a barátság-kőolajvezetékkel kapcsolatos legfontosabb fejleményei
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb következménye a globális energiaárak (kőolaj, földgáz) jelentős emelkedése, amely Magyarország gazdaságát is nehéz helyzetbe hozza.
Mindez ráadásul egy olyan helyzetben történik, amikor a Barátság kőolajvezetéken történő energiaszállítás leállása miatt hazánk energiaellátása amúgy is nehézségekbe ütközik - tette hozzá. A kormány állítása szerint, a Barátság kőolajvezetékről készült műholdfelvételek alapján a vezeték működőképes. Erre később Ukrajna úgy reagált, hogy az orosz dróntámadás olyan strukturális károkat okozott, amik a műholdképeken nem látszanak.
Ukrajna a tegnapi nap folyamán azt a tájékoztatást küldte Szlovákiának a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, hogy az belátható időn belül nem indul újra. A Naftogaz ukrajnai állami energiacég közlése alapján jelenleg a műszaki vizsgálatok végső szakaszában járnak.
A Barátság-kőolajvezeték körüli viták az uniós szintet is elérték: több tagállam és az Európai Bizottság is kezdeményezte a vezeték érintett szakaszának független ellenőrzését, de az ukrán hatóságok biztonsági okokra hivatkozva eddig nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot.
Gulyás Gergely kijelentette, hogy
szakbizottság alakul az energiapolitikai helyzettel kapcsolatban, amely kész személyesen is megvizsgálni a Barátság vezetéket.
A bizottságot Czepek Gábor miniszterhelyettes vezeti majd, és a Mol is képviselteti magát.
Gulyás hozzátette, hogy a stratégia készlet felszabadítása mellett exporttilalmat is bevezetett Magyarország Ukrajna irányába (a miniszter a dízelexport tiltásra utalhatott). Gulyás Gergely szerint a stratégiai készlet elegendő ahhoz, hogy hosszabb ideig biztosítsa hazánk ellátását egy válsághelyzetben is.
A közel-keleti konfliktus magyar vonatkozásaival kezdődik a Kormányinfó
Gulyás Gergely elmondta, hogy a regionális háborúvá szélesedő közel-keleti konfliktus hatásai Európát és Magyarországot is elérhetik, ezért a kormány döntése értelmében február 28-án egy fokozattal emelkedett a terrorfenyegetettség szintje hazánkban. A fenyegetésre adott reakcióért felelős testület ma fog ülésezni, az esetleges döntésekről Orbán Viktor fog tájékoztatást adni.
Gulyás Gergely szavai szerint a háború az energiabiztonságot is érinti, ezért különösen fontos a Barátság-kőolajvezetéken történő szállítások újraindulása.
