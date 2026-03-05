Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb következménye a globális energiaárak (kőolaj, földgáz) jelentős emelkedése, amely Magyarország gazdaságát is nehéz helyzetbe hozza.

Mindez ráadásul egy olyan helyzetben történik, amikor a Barátság kőolajvezetéken történő energiaszállítás leállása miatt hazánk energiaellátása amúgy is nehézségekbe ütközik - tette hozzá. A kormány állítása szerint, a Barátság kőolajvezetékről készült műholdfelvételek alapján a vezeték működőképes. Erre később Ukrajna úgy reagált, hogy az orosz dróntámadás olyan strukturális károkat okozott, amik a műholdképeken nem látszanak.

Ukrajna a tegnapi nap folyamán azt a tájékoztatást küldte Szlovákiának a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, hogy az belátható időn belül nem indul újra. A Naftogaz ukrajnai állami energiacég közlése alapján jelenleg a műszaki vizsgálatok végső szakaszában járnak.

A Barátság-kőolajvezeték körüli viták az uniós szintet is elérték: több tagállam és az Európai Bizottság is kezdeményezte a vezeték érintett szakaszának független ellenőrzését, de az ukrán hatóságok biztonsági okokra hivatkozva eddig nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot.

Gulyás Gergely kijelentette, hogy

szakbizottság alakul az energiapolitikai helyzettel kapcsolatban, amely kész személyesen is megvizsgálni a Barátság vezetéket.

A bizottságot Czepek Gábor miniszterhelyettes vezeti majd, és a Mol is képviselteti magát.

Gulyás hozzátette, hogy a stratégia készlet felszabadítása mellett exporttilalmat is bevezetett Magyarország Ukrajna irányába (a miniszter a dízelexport tiltásra utalhatott). Gulyás Gergely szerint a stratégiai készlet elegendő ahhoz, hogy hosszabb ideig biztosítsa hazánk ellátását egy válsághelyzetben is.