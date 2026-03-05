  • Megjelenítés
Gulyás Gergely:
Gazdaság

Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"

Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A várakozások szerint a tájékoztató középpontjában az eszkalálódó iráni konfliktus, az energiaellátás biztonsága és a forint keddi megingása áll majd. Az eseményről szokás szerint élőben tudósítunk.
Újabb mentesítő járat indul ma Jordániából

A közel-keleti térségben rekedt magyar állampolgárok közül 87-et tegnap már hazahozott a magyar kormány, ma pedig újabb járat indul Ammamból. Gulyás Gergely szerint a kormány dolgozik az összes érintett magyar állampolgár hazahozásán, de pontos számokat és ütemtervet egyelőre nem tudott mondani.

Nincs veszélyben az orosz energiaellátás

Gulyás Gergely reagál Vlagyimir Putyin azon kijelentésére is, mely szerint Oroszország mérlegeli az Európába irányuló energiaszállítások megszüntetését.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint az orosz elnök az elmúlt napokban ismételten megerősítette, hogy Oroszország továbbra is kész teljesíteni szerződéses kötelezettségeit és hajlandó biztosítani Magyarországnak a szükséges földgázt és kőolajat.

Az ehhez szükséges nyersanyag a miniszter szerint Oroszország rendelkezésére áll.

Egyelőre nincs tervben a benzinárstop

Gulyás Gergely elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen nem került napirendre az üzemanyagár-stop intézkedése, ez pedig addig így is marad, amíg a hazai üzemanyag ára a régiós országokban tapasztalttal összhangban marad. "A régiót tekintve hazánkban egyelőre a második legalacsonyabb az üzemanyag ára" - mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Tanári juttatásokról és vízszolgáltatási díjakról beszél Gulyás Gergely

Gulyás Gergely megismételte, hogy a tanárok és a szakképzésben oktatók egyszeri 154 000 forintos juttatásban részesülnek, a kormány pedig továbbra is átvállalja a mezőgazdasági öntözés vízszolgáltatási díját.

Minden Ukrajnát segítő intézkedést blokkol a kormány a barátság-vezeték körüli vita rendeződéséig

Ameddig nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország minden Ukrajnát segítő EU-s intézkedést blokkolni fog

- fogalmazott egyértelműen Gulyás Gergely.

Ezek a barátság-kőolajvezetékkel kapcsolatos legfontosabb fejleményei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a közel-keleti konfliktus egyik legfontosabb következménye a globális energiaárak (kőolaj, földgáz) jelentős emelkedése, amely Magyarország gazdaságát is nehéz helyzetbe hozza.

Mindez ráadásul egy olyan helyzetben történik, amikor a Barátság kőolajvezetéken történő energiaszállítás leállása miatt hazánk energiaellátása amúgy is nehézségekbe ütközik - tette hozzá. A kormány állítása szerint, a Barátság kőolajvezetékről készült műholdfelvételek alapján a vezeték működőképes. Erre később Ukrajna úgy reagált, hogy az orosz dróntámadás olyan strukturális károkat okozott, amik a műholdképeken nem látszanak.

Ukrajna a tegnapi nap folyamán azt a tájékoztatást küldte Szlovákiának a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, hogy az belátható időn belül nem indul újra. A Naftogaz ukrajnai állami energiacég közlése alapján jelenleg a műszaki vizsgálatok végső szakaszában járnak.

A Barátság-kőolajvezeték körüli viták az uniós szintet is elérték: több tagállam és az Európai Bizottság is kezdeményezte a vezeték érintett szakaszának független ellenőrzését, de az ukrán hatóságok biztonsági okokra hivatkozva eddig nem engedélyezték a helyszíni vizsgálatot. 

Gulyás Gergely kijelentette, hogy

szakbizottság alakul az energiapolitikai helyzettel kapcsolatban, amely kész személyesen is megvizsgálni a Barátság vezetéket.

A bizottságot Czepek Gábor miniszterhelyettes vezeti majd, és a Mol is képviselteti magát.

Gulyás hozzátette, hogy a stratégia készlet felszabadítása mellett exporttilalmat is bevezetett Magyarország Ukrajna irányába (a miniszter a dízelexport tiltásra utalhatott). Gulyás Gergely szerint a stratégiai készlet elegendő ahhoz, hogy hosszabb ideig biztosítsa hazánk ellátását egy válsághelyzetben is.

A közel-keleti konfliktus magyar vonatkozásaival kezdődik a Kormányinfó

Gulyás Gergely elmondta, hogy a regionális háborúvá szélesedő közel-keleti konfliktus hatásai Európát és Magyarországot is elérhetik, ezért a kormány döntése értelmében február 28-án egy fokozattal emelkedett a terrorfenyegetettség szintje hazánkban. A fenyegetésre adott reakcióért felelős testület ma fog ülésezni, az esetleges döntésekről Orbán Viktor fog tájékoztatást adni.

Gulyás Gergely szavai szerint a háború az energiabiztonságot is érinti, ezért különösen fontos a Barátság-kőolajvezetéken történő szállítások újraindulása.

Néhány perc múlva érkeznek a bejelentések

A szokásos módon néhány perc késéssel kezdődik a kormányinfó. A bejelentéseket élőben, percről percre közvetítjük majd.

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

A kormány friss bejelentései mellett a sajtótájékoztató fő témája várhatóan az eszkalálódó közel-keleti konfliktus és az emiatt erősödő energiapiaci kockázatok lehetnek. Miután Teherán március 2-án este bejelentette a Hormuzi-szoros teljes lezárását, az olajárak 80 dollár fölé ugrottak, ami közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra és az inflációs várakozásokra is.

A kormány várhatóan tájékoztatást ad arról, hogyan érinti ez a magyar ellátási láncokat, és terveznek-e további beavatkozást - például egy esetleges benzinárstopot - a lakossági energiaárak védelmében.

Orbán Viktor ATV-nek adott tegnapi interjúja alapján egy ilyen intézkedés bevezetése egyelőre nem valószínű, főleg addig, ameddig a hazai energiaárak összhangban vannak a szomszédos országban tapasztaltakkal.

Az energiapiaci helyzet kritikussága miatt kiemelt témaként jöhet elő a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság is.

A hét eleji nemzetbiztonsági egyeztetések után – ahol előkerültek az azóta elhíresült műholdfelvételek – a kormány valószínűleg tájékoztatást ad az ügy legfrissebb állásáról. Magyarország energiaellátásával kapcsolatban szóba kerülhet még Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tegnapelőtti telefonbeszélgetése és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter tegnapi moszkvai látogatása is.

A mai sajtótájékoztatón szintén előkerülhet az elmúlt napok intenzív forintgyengülése és az amerikai "pénzügyi védőpajzs" kérdésköre is. A közel-keleti háború eszkalációja likviditási nyomás alá helyezte a nemzetközi befektetőket, ami a kockázatvállalási kedv csökkenésével kiegészülve dollárerősítő, illetve feltörekvő deviza-gyengítő hatású. A mozgások a forint piacán különösen nagyok voltak az elmúlt napokban, mivel az elmúlt hónapokban a carry trade ügyletek miatt felhalmozódó spekulatív tőke egy része most eltűnt a rendszerből, közel 15 egységnyi árfolyamemelkedést előidézve az euró-forint kurzusban.

A sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

