  • Megjelenítés
Közel-keleti háború: megbénulhat a világ áruforgalma, Magyarország is súlyos árat fizethet
Gazdaság

Közel-keleti háború: megbénulhat a világ áruforgalma, Magyarország is súlyos árat fizethet

Portfolio
A közel-keleti feszültségek fokozódása komoly kihívások elé állítja a légi és tengeri szállítmányozást egyaránt. A Perzsa-öböl térségének légterében bevezetett korlátozások, valamint a Hormuzi-szoros esetleges blokádja a globális ellátási láncok újabb zavarát okozhatják. Ezek a hatások ráadásul Magyarországon is érezhetőek – írja közleményében a Rohlig SUUS Logistics Hungary, amely hangsúlyozza, hogy a bizonytalan környezetben az ellátási láncok ellenállóképessége egyre inkább stratégiai prioritássá válik.

Az öböl menti térség repülőterei, köztük Dubaj, Doha és Abu-Dzabi, a nemzetközi légi áruforgalom több mint 20 százalékát bonyolítják le. Emellett kulcsszerepet töltenek be Európa, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia és Ausztrália összekötésében. A légtérkorlátozások miatt számos légitársaság kénytelen átirányítani járatait, vagy felfüggeszteni egyes összeköttetéseit, ez a budapesti repülőteret is közvetlenül érinti. Ferihegy ugyanis közép- és kelet-Európa egyik meghatározó teherforgalmi központjaként szorosan integrálódik a globális áruszállítási hálózatokba, többek között a dohai elosztóközponttal fenntartott kapcsolatokon keresztül - idézi a közlemény Molnár Lászlót, a Rohlig SUUS Logistics Hungary ügyvezető igazgatóját.

Ha a repülőgépek nem tudnak felszállni az öbölbeli csomópontokról,

a globális légi szállítási kapacitás jelentősen beszűkül.

A rendelkezésre álló raktérkapacitás csökkenése várhatóan felfelé hajtja a légi fuvardíjakat. ezzel párhuzamosan a nem közel-keleti fuvarozók gépei egyre nagyobb kihasználtsággal üzemelnek. Az áruk egy részét alternatív útvonalakra, például törökországi repülőterekre terelik át. Ez utóbbi lépés a helyettesítő csomópontokon komoly torlódásokhoz vezethet.

Még több Gazdaság

Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás

Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?

ESG-megfelelés: van, aki már túl van a nehezén, de a legtöbb magyar vállalatnak most jön csak a feketeleves

A tengeri szállítmányozásban hasonlóan összetett a helyzet. A Hormuzi-szoros blokádja a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelem mintegy 20 százalékát érintené. Az ilyen energiapiaci sokkok gyorsan továbbgyűrűznek a gazdaságban: megnövelik a szállítási költségeket, a biztosítási díjakat és a tranzitidőket az egész logisztikai rendszerben. Az eredetileg öbölbeli kikötőkbe szánt rakományokat egyre inkább alternatív helyszínekre, például Ománba vagy Srí Lankára irányítják át, ami további torlódásokat és késéseket okozhat.

Az elmúlt hónapokban óvatos várakozások fogalmazódtak meg a szuezi útvonal fokozatos újranyitásával kapcsolatban, ám a legutóbbi eszkaláció ezt rövid távon valószínűtlenné teszi. Ennek következtében

a szállítási idők továbbra is mintegy 10-14 nappal hosszabbak ahhoz képest, mintha a hajók a Vörös-tengeren haladnának át.

Magyarország számára különösen fontos ez a kérdés, hiszen hazánknak nincs közvetlen tengeri kijárata. A magyar vállalatok az észak-európai kikötőkre és a déli kapukra, például Koperre egyaránt támaszkodnak. A szuezi útvonal újranyitása éppen a déli kikötők felé biztosítana gyorsabb összeköttetést.

Kapcsolódó cikkünk

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?

Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról

Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility