Közel-keleti háború: megbénulhat a világ áruforgalma, Magyarország is súlyos árat fizethet

Az öböl menti térség repülőterei, köztük Dubaj, Doha és Abu-Dzabi, a nemzetközi légi áruforgalom több mint 20 százalékát bonyolítják le. Emellett kulcsszerepet töltenek be Európa, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia és Ausztrália összekötésében. A légtérkorlátozások miatt számos légitársaság kénytelen átirányítani járatait, vagy felfüggeszteni egyes összeköttetéseit, ez a budapesti repülőteret is közvetlenül érinti. Ferihegy ugyanis közép- és kelet-Európa egyik meghatározó teherforgalmi központjaként szorosan integrálódik a globális áruszállítási hálózatokba, többek között a dohai elosztóközponttal fenntartott kapcsolatokon keresztül - idézi a közlemény Molnár Lászlót, a Rohlig SUUS Logistics Hungary ügyvezető igazgatóját.
Ha a repülőgépek nem tudnak felszállni az öbölbeli csomópontokról,
a globális légi szállítási kapacitás jelentősen beszűkül.
A rendelkezésre álló raktérkapacitás csökkenése várhatóan felfelé hajtja a légi fuvardíjakat. ezzel párhuzamosan a nem közel-keleti fuvarozók gépei egyre nagyobb kihasználtsággal üzemelnek. Az áruk egy részét alternatív útvonalakra, például törökországi repülőterekre terelik át. Ez utóbbi lépés a helyettesítő csomópontokon komoly torlódásokhoz vezethet.
A tengeri szállítmányozásban hasonlóan összetett a helyzet. A Hormuzi-szoros blokádja a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelem mintegy 20 százalékát érintené. Az ilyen energiapiaci sokkok gyorsan továbbgyűrűznek a gazdaságban: megnövelik a szállítási költségeket, a biztosítási díjakat és a tranzitidőket az egész logisztikai rendszerben. Az eredetileg öbölbeli kikötőkbe szánt rakományokat egyre inkább alternatív helyszínekre, például Ománba vagy Srí Lankára irányítják át, ami további torlódásokat és késéseket okozhat.
Az elmúlt hónapokban óvatos várakozások fogalmazódtak meg a szuezi útvonal fokozatos újranyitásával kapcsolatban, ám a legutóbbi eszkaláció ezt rövid távon valószínűtlenné teszi. Ennek következtében
a szállítási idők továbbra is mintegy 10-14 nappal hosszabbak ahhoz képest, mintha a hajók a Vörös-tengeren haladnának át.
Magyarország számára különösen fontos ez a kérdés, hiszen hazánknak nincs közvetlen tengeri kijárata. A magyar vállalatok az észak-európai kikötőkre és a déli kapukra, például Koperre egyaránt támaszkodnak. A szuezi útvonal újranyitása éppen a déli kikötők felé biztosítana gyorsabb összeköttetést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
