Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban - írja a holtankoljak.

A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól.

2026.03.05-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 573 Ft/liter
  • Gázolaj: 603 Ft/liter 

Ilyen jelentős árkülönbséget utoljára 2024 elején láthattunk a benzin és a dízel ára között.

