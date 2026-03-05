Simon Johnson: Trump biztos receptet használ Amerika meggyengítéséhez

Donald Trump „Aranykort” ígér az Egyesült Államoknak, ám a vízió központi elemei – a katonai erő széleskörű alkalmazása és a bevándorlás drasztikus korlátozása – valószínűleg épp az ellenkező hatást váltják ki: gyengítik a gazdaságot és aláássák a nemzetbiztonságot. A történelmi tapasztalatok és a bevándorlás gazdasági hatásai alapján a népesség növekedése és a nyitott társadalom mindig az amerikai erő kulcsa volt, amit a jelenlegi politika veszélyeztet.

Donald Trump azt hirdeti, hogy az Egyesült Államok számára új „Aranykort” kíván indítani – vagy talán az már el is kezdődött. A vízió egyik meghatározó eleme, ahogy az egyre világosabbá vált, a katonai erő széleskörű alkalmazása különböző országokban vagy azok ellen: Nigériában, Venezuelában, Iránban, és valószínűleg más országokban is, különféle indokokkal. A másik elem egy olyan Amerika, amely jóval kevesebb bevándorlót fogad be és integrál.

Ám míg a katonai erő – amit az Egyesült Államoknak már tudnia kellene – nem feltétlenül tesz egy országot erősebbé, a zárt határok és szigorú bevándorláspolitika biztos recept a gyengüléshez.

A legális bevándorlás korlátozása lassítja a gazdasági növekedést, gátolja az innovációt, és visszafogja a termelékenység javulását. Az állampolgárok és legálisan itt élők jogainak tiprása, miközben olyan embereket üldöznek, akik egyetlen „bűnük” az, hogy papír nélkül élnek az országban, aláássa a társadalmi rendet, csökkenti a beruházásokat, és valószínűleg a fogyasztást is.