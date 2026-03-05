  • Megjelenítés
Vlagyimir Putyin: Magyarország továbbra is kap orosz gázt, ha ugyanazt a politikát követi, mint ma
Vlagyimir Putyin: Magyarország továbbra is kap orosz gázt, ha ugyanazt a politikát követi, mint ma

Oroszország továbbra is szállít gázt "megbízható partnereknek" - Szlovákiának és Magyarországnak - feltéve, hogy azok továbbra is "ugyanazt a politikát követik, mint ma" - számolt be az orosz Kommerszant az orosz elnök nyilatkozatáról.

Magyarország garanciát kapott Oroszországtól a változatlan áron történő olaj- és gázszállításra a világ energiapiacán kialakult nehéz helyzet ellenére - mondta Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozója után a Kremlben szerdán.

"Garanciát kaptunk arra, hogy Oroszország mindezt ugyanolyan áron fogja nekünk szállítani, annak ellenére, ami az iráni háború miatt történik.

Ez nemcsak Magyarország energiaellátásának biztonságát, hanem a közüzemi számlák alacsony szintjét is biztosítja

- idézte a TASSZ a magyar külügyminiszternek az M1 tévécsatornának adott nyilatkozatát.

A Kommerszant arról is beszámolt ugyanakkor, hogy maga Vlagyimir Putyin azt közölte, hogy utasítja a kormányt, hogy dolgozza ki az európai gázpiacról való kilépés kérdését "az alternatív piacok érdekében". Erről a Portfolio is beszámolt szerdán:

Kapcsolódó cikkünk

Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Hozzátette ugyanakkor az orosz elnök a Kommerszant szerint, hogy Oroszország továbbra is szállít gázt "megbízható partnereknek" - Szlovákiának és Magyarországnak - feltéve, hogy azok továbbra is "

ugyanazt a politikát követik, mint ma.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország érdekelt a megbízható oroszországi energiaellátásban, miután a Barátság vezetéken keresztül történő tranzit blokkolva lett.

Január végén Ukrajna leállította a Szlovákiába és Magyarországra irányuló olajszállítást. Február 12-én az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy a vezeték megsérült. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból állította le a szállításokat.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

