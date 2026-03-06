Évek óta nem voltak ekkora bajban a magyar dolgozók

Hol van már az extrém munkaerőhiány? A 100 ezer betöltetlen álláshely? A magyar gazdaság évek óta tartó stagnálása miatt egyre kevesebb a nyitott pozíció. A tavalyi év végére már kevesebb mint 65 ezer üres álláshelyet számlált a statisztikai hivatal, ami óriási visszaesést jelent a 2022-ben mért rekordmagas szinthez képest.
Mostanára már olyan kevés állásból válogathatnak a munkavállalók, mint amennyi utoljára 2020-ban, vagyis a koronavírus-válság időszakában volt.
Habár a szezonálisan igazított adatok egy hajszálnyival lassabb csökkenést mutatnak az időszak végén, a trend azonban egyértelmű: az alacsony külső és belső kereslet, illetve a bizonytalan gazdasági kilátások közepette egyre kevesebb a nyitott pozíció. A Covid-válságot megelőzően a munkaerőhiány felfutó szakaszában, 2017-ben láttunk hasonló számokat.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés