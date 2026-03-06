Évek óta nem voltak ekkora bajban a magyar dolgozók

Az elmúlt években a gazdaság gyengélkedésével párhuzamosan folyamatosan csökkent az üres álláshelyek száma Magyarországon. Mostanra már olyan kevés a betöltetlen munkahely, mint amennyi a Covid-válság időszakában volt.

Hol van már az extrém munkaerőhiány? A 100 ezer betöltetlen álláshely? A magyar gazdaság évek óta tartó stagnálása miatt egyre kevesebb a nyitott pozíció. A tavalyi év végére már kevesebb mint 65 ezer üres álláshelyet számlált a statisztikai hivatal, ami óriási visszaesést jelent a 2022-ben mért rekordmagas szinthez képest.

Mostanára már olyan kevés állásból válogathatnak a munkavállalók, mint amennyi utoljára 2020-ban, vagyis a koronavírus-válság időszakában volt.

Habár a szezonálisan igazított adatok egy hajszálnyival lassabb csökkenést mutatnak az időszak végén, a trend azonban egyértelmű: az alacsony külső és belső kereslet, illetve a bizonytalan gazdasági kilátások közepette egyre kevesebb a nyitott pozíció. A Covid-válságot megelőzően a munkaerőhiány felfutó szakaszában, 2017-ben láttunk hasonló számokat.