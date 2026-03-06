Évtizedekig tarthat a kínai gazdaság nagy fordulata: türelemre int a jegybanki tanácsadó

A kínai gazdaság belső fogyasztásra való átállítása hosszú folyamat lesz. Erről Huang Jiping, a jegybank tanácsadója beszélt, miközben Peking mérsékeltebb növekedési célokat tűzött ki, jelezve, hogy a növekedési motorok áthangolására fókuszál.
Huang Jiping, a Kínai Népi Bank monetáris politikai bizottságának tagja a Bloomberg TV-nek adott pénteki interjújában elmondta:
a befektetőknek mérsékelniük kell az agresszív ösztönző csomagokkal kapcsolatos várakozásaikat,
mivel a kormány nem érzékeli válsághelyzetnek a jelenlegi állapotot.
Bár Peking a csütörtökön közzétett éves munkajelentésében kiemelt prioritásként kezelte a gyengélkedő fogyasztás élénkítését, a konkrét intézkedések eddig elmaradtak a befektetők várakozásaitól. Huang, aki egyben a Pekingi Egyetem Nemzeti Fejlesztési Iskolájának dékánja is, türelemre intett. „A fogyasztás ösztönzése csak fokozatos folyamat lehet. Nem várható el, hogy a kormány valamilyen makrogazdasági lépéssel hirtelen, drámai módon megugrassza a lakossági költéseket” – fogalmazott Huang. „Ha megnézzük más kelet-ázsiai gazdaságok, például Japán sikeres példáját, láthatjuk, hogy a fogyasztás GDP-n belüli részarányának növekedése egy nagyon hosszú, akár három-négy évtizedes folyamat eredménye volt.”
A kínai háztartások fogyasztása jelenleg gyenge Peking ígéretet tett arra, hogy a következő öt évben jelentősen növeli a fogyasztási rátát. A kínai háztartások fogyasztásának aránya a GDP-ben jelenleg 39,9%, míg a világátlag: 55,2%
Huang nyilatkozata azután érkezett, hogy Kína szerény, 4,5 és 5 százalék közötti növekedési célt jelölt meg 2026-ra, ami 1991 óta a legalacsonyabb érték.
A kormány csak korlátozott közvetlen támogatást nyújt a háztartásoknak, miközben továbbra is az „új termelőerők”, például a mesterséges intelligencia és a csúcstechnológiás gyártás fejlesztésére összpontosít.
A tanácsadó rámutatott, hogy a kínai fogyasztási ráta a 2010-es mélypont utáni korrekció ellenére is túl alacsony. Szerinte a kormánynak a háztartások jövedelmének növelésére és a közbizalom helyreállítására kellene fókuszálnia.
Huang érvelése szerint a tartós deflációs nyomás kezelése nem az agresszív monetáris enyhítésen, hanem a kínálat és a kereslet közötti felborult egyensúly helyreállításán múlik. Úgy véli, ha a kormány a lakossági megélhetésre és a bizalomra koncentrál, azzal megteremtheti azt az enyhe inflációt, amely elengedhetetlen az egészséges gazdasági kilábaláshoz.
A közel-keleti konfliktusok eszkalációja miatti energiaár-emelkedéssel kapcsolatban Huang megjegyezte:
a kínai inflációs kilátásokra gyakorolt hatás csak másodlagos kérdés az energiabiztonsággal és a kereskedelmi stabilitással kapcsolatos aggályok mellett.
Az ellátási zavarok okozta árnyomás véleménye szerint nem lesz pusztító hatású Kínára nézve. „Összességében nem aggódom a kínai gazdaságot érő anyagi hatások miatt, de a bizonytalanságot, mint mindenki más, én sem szeretem” – tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
