Évtizedekig tarthat a kínai gazdaság nagy fordulata: türelemre int a jegybanki tanácsadó
Évtizedekig tarthat a kínai gazdaság nagy fordulata: türelemre int a jegybanki tanácsadó

A belső fogyasztás felfuttatása nem sprint, hanem maraton. Huang Jiping, a kínai jegybank tanácsadója szerint a befektetőknek el kell felejteniük a hirtelen csodát ígérő kormányzati mentőcsomagokat. A szakértő hangsúlyozza: a gazdaság szerkezeti átalakítása, amely a háztartások költéseire épít, akár harminc-negyven évet is igénybe vehet, a kormánynak pedig az agresszív beavatkozás helyett a bizalomépítésre kell koncentrálnia.

A kínai gazdaság belső fogyasztásra való átállítása hosszú folyamat lesz. Erről Huang Jiping, a jegybank tanácsadója beszélt, miközben Peking mérsékeltebb növekedési célokat tűzött ki, jelezve, hogy a növekedési motorok áthangolására fókuszál.

Huang Jiping, a Kínai Népi Bank monetáris politikai bizottságának tagja a Bloomberg TV-nek adott pénteki interjújában elmondta:

a befektetőknek mérsékelniük kell az agresszív ösztönző csomagokkal kapcsolatos várakozásaikat,

mivel a kormány nem érzékeli válsághelyzetnek a jelenlegi állapotot.

Az AI a szerverparkokból az irodákba költözhet − De mi köze ehhez a ketchupnak?

Bemutatta Kína, hogyan nyerné meg a jövőt: nyugati munkahelyek ezreit sodornák veszélybe

Meglepő év eleji növekedés az iparban

Bár Peking a csütörtökön közzétett éves munkajelentésében kiemelt prioritásként kezelte a gyengélkedő fogyasztás élénkítését, a konkrét intézkedések eddig elmaradtak a befektetők várakozásaitól. Huang, aki egyben a Pekingi Egyetem Nemzeti Fejlesztési Iskolájának dékánja is, türelemre intett. „A fogyasztás ösztönzése csak fokozatos folyamat lehet. Nem várható el, hogy a kormány valamilyen makrogazdasági lépéssel hirtelen, drámai módon megugrassza a lakossági költéseket” – fogalmazott Huang. „Ha megnézzük más kelet-ázsiai gazdaságok, például Japán sikeres példáját, láthatjuk, hogy a fogyasztás GDP-n belüli részarányának növekedése egy nagyon hosszú, akár három-négy évtizedes folyamat eredménye volt.”

A kínai háztartások fogyasztása jelenleg gyenge Peking ígéretet tett arra, hogy a következő öt évben jelentősen növeli a fogyasztási rátát. A kínai háztartások fogyasztásának aránya a GDP-ben jelenleg 39,9%, míg a világátlag: 55,2%

Huang nyilatkozata azután érkezett, hogy Kína szerény, 4,5 és 5 százalék közötti növekedési célt jelölt meg 2026-ra, ami 1991 óta a legalacsonyabb érték.

A kormány csak korlátozott közvetlen támogatást nyújt a háztartásoknak, miközben továbbra is az „új termelőerők”, például a mesterséges intelligencia és a csúcstechnológiás gyártás fejlesztésére összpontosít.

A tanácsadó rámutatott, hogy a kínai fogyasztási ráta a 2010-es mélypont utáni korrekció ellenére is túl alacsony. Szerinte a kormánynak a háztartások jövedelmének növelésére és a közbizalom helyreállítására kellene fókuszálnia.

Huang érvelése szerint a tartós deflációs nyomás kezelése nem az agresszív monetáris enyhítésen, hanem a kínálat és a kereslet közötti felborult egyensúly helyreállításán múlik. Úgy véli, ha a kormány a lakossági megélhetésre és a bizalomra koncentrál, azzal megteremtheti azt az enyhe inflációt, amely elengedhetetlen az egészséges gazdasági kilábaláshoz.

A közel-keleti konfliktusok eszkalációja miatti energiaár-emelkedéssel kapcsolatban Huang megjegyezte:

a kínai inflációs kilátásokra gyakorolt hatás csak másodlagos kérdés az energiabiztonsággal és a kereskedelmi stabilitással kapcsolatos aggályok mellett.

Az ellátási zavarok okozta árnyomás véleménye szerint nem lesz pusztító hatású Kínára nézve. „Összességében nem aggódom a kínai gazdaságot érő anyagi hatások miatt, de a bizonytalanságot, mint mindenki más, én sem szeretem” – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

