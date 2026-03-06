Felrobbant az olajár, még soha nem történt ilyen!

Megállíthatatlanul emelkedik az olajár
A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése már több mint 10 százalékos pluszban van péntek este, de volt már a mostani 93 dollár körüli árszinteknél magasabban, 95 dollár fölött is az árfolyam.
Ezzel az emelkedéssál már több mint 27 százalékkal van magasabban a Brent jegyzése, mint múlt pénteken:
Azzal pedig, hogy már 95 dollár fölött is volt a jegyzés, egészen 2023 szeptember óta nem látott szintre emelkedett az olaj ára:
A WTI esetében még ennél is nagyobb áremelkedésről beszélhetünk: a hordónkénti jegyzés már több mint 13 százalékot emelkedett a mai napon, múlt péntek óta pedig már mintegy 37 százalékot emelkedett az árfolyam.
Ez a legnagyobb heti emelkedés az instrumentumban a határidős kereskedés 1983-as indulása óta.
A mai emelkedéssel pedig a Brenthez hasonlóan szintén rég nem látott szintekre emelkedett a hordónkénti ár, legutóbb 2023 októberében állt ilyen magasan a WTI:
Pénteken újabb impulzust kapott az olajár
A drasztikus áremelkedés azután indult el, hogy az amerikai–izraeli csapásokra válaszul Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A konfliktus azóta kiterjedt a Közel-Kelet kulcsfontosságú energiatermelő térségeire is. Olajkitermelési zavarok, finomítói és cseppfolyósított földgáz (LNG) üzemi leállások követték egymást.
Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova vezető piaci elemzője szerint a szoros lezárása naponta 20 millió hordónyi tárolási és szállítási kapacitást von ki a rendszerből. Ez a folyamat tovább hajthatja felfelé a globális energiaárakat.
Az árak hétközben ideiglenesen mérséklődtek azt követően, hogy a Fehér Ház közlése szerint az amerikai pénzügyminisztérium intézkedéseket készül bejelenteni az energiaárak féken tartására. A Bloomberg viszont arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat egyelőre elvetette annak lehetőségét, hogy a pénzügyminisztérium közvetlenül kereskedjen az olaj határidős piacán.
Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön felmentést adott bizonyos vállalatoknak a szankcionált orosz olaj vásárlására vonatkozó tilalom alól. Ezzel az ázsiai finomítókat sújtó ellátási nehézségeket kívánják enyhíteni. Az első mentességeket indiai finomítók kapták, amelyek azonnal több millió hordónyi orosz nyersolajat vásároltak. Ezzel figyelmen kívül hagyták azt a hónapokig tartó nyomást, amely az ilyen beszerzések leállítását célozta. A Kpler hajókövető cég adatai szerint mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj áll rendelkezésre az Indiai-óceán, az Arab-tenger és a Szingapúri-szoros térségében, részben úszó tárolókban.
Pénteken azonban újabb lendületett vett a drágulás, miután
Kuvait bejelentette, hogy egyes olajmezőin már megkezdte a termelés visszafogását azt követően, hogy kimerültek az ország tárolókapacitásai.
Kuvait ráadásul nincs egyedül a problémával. Irak már a hét elején a felére csökkentette olajkitermelését. A legnagyobb mezőnek számító Rumajlán napi 700 ezer, a Nyugat-Kurna-2-n 450 ezer, a Majszán-mezőn pedig 350 ezer hordóval esett vissza a volumen. Az északi Kirkuk régióban elővigyázatosságból teljesen felfüggesztették a tevékenységet. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek tárolói szintén gyorsan telnek.
A Kpler becslése alapján mindkét ország három héten belül elérheti a kapacitása határait.
Magyarországon is érezzük hatását
Az események legnagyobb vesztesei közé tartoznak a légitársaságok, de nem csak a potenciális járattörlések, hanem a meredeken emelkedő kerozinár miatt is, ami rendkívüli drágulásokhoz vezethet a jegyárkban.
A nagy olajár-robbanás hatásai hazánkba is gyorsan elértek, meredeken emelkedik a benzin és a dízel ára is,
utóbbi mintegy 17 forinttal kerülhet többe szombattól:
A forint is ezért esik
A pénteki kereskedésben látványosan zuhant a forint is. Az euróval szembeni jegyzések 4 éve nem látott mértékben emelkedtek ezen a héten, 394-nél is járt a kurzus.
A forint éles reakciója szintén az iráni-amerikai konfliktussal és annak következményeivel függ össze elsősorban. Részletesen írtunk ebben az elemzésünkben arról, hogy több csatornán is befolyásolják a hazai fizetőeszközt a mostani folyamatok.
- A tartósan magasabb energiaárak begyűrűzhetnek az inflációba, ez a hatás a régióban Románia után nálunk a legerősebb az ING Bank elemzőinek becslése szerint. Egy ilyen forgatókönyv a GDP-növekedésre sincs kedvező hatással.
- Ez az infláció mellett a folyó fizetési mérleg egyenlegét is rontja, a legfontosabb kérdés az lesz, mennyire húzódik el a konfliktus. Ha csak átmeneti lesz, akkor a hatás minimális lehet, de tartósan magas energiaárak esetén Magyarország a helyzet egyik nagy vesztesévé válhat a jelentős energiaimport miatt. Erről részletesen már ebben az elemzésünkben írtunk.
- A konfliktus nyomán általános kockázatkerülés lett urrá a befektetőkön, a biztonságos menedéknek tekinthető amerikai dollárba menekülnek, ez pedig hagyományosan érzékenyen érinti a feltörekvő devizákat, így a forintot is. A forint ugyanis hagyományosan úgynevezett magas bétájú deviza, ami azt jelenti, hogy a pozitív és a negatív kockázatokra is érzékenyen reagál.
- A forint pozícionáltsága: az elmúlt bő egy évben olyan komoly volt a befektetői érdeklődés a magyar deviza mellett, hogy ebben a helyzetben elég volt egyetlen apró szikra, amit az Irán elleni támadás hozott el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
