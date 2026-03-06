  • Megjelenítés
Hirtelen megint elkezdték tépni az olajat - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Hirtelen megint elkezdték tépni az olajat - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Ismét jelentős emelkedésben van az olajár, miután Katar aggasztó figyelmeztetést adott ki az Öböl-menti országok energiaexportjának potenciális leállásáról. A nyersolaj ára ezzel a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta nem látott heti emelkedésben van.

Nagyot ugrott az olajár ma délelőtt, a Brent jegyéze 2,5 százalékos pluszban van, a WTI pedig 4,7 százalékot ralizott. A hirtelen megugrás azt követően jött, hogy a katari energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy a háború miatt

az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt.

A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint.

Az olajárak heti emelkedése ezzel az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem látott szintet érhet el. A drasztikus áremelkedés azután indult el, hogy az amerikai–izraeli csapásokra válaszul Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A konfliktus azóta kiterjedt a Közel-Kelet kulcsfontosságú energiatermelő térségeire is. Olajkitermelési zavarok, finomítói és cseppfolyósított földgáz (LNG) üzemi leállások követték egymást. Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova vezető piaci elemzője szerint a szoros lezárása naponta 20 millió hordónyi tárolási és szállítási kapacitást von ki a rendszerből. Ez a folyamat tovább hajthatja felfelé a globális energiaárakat.

Az árak ideiglenesen mérséklődtek azt követően, hogy a Fehér Ház közlése szerint az amerikai pénzügyminisztérium intézkedéseket készül bejelenteni az energiaárak féken tartására. A Bloomberg viszont arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat egyelőre elvetette annak lehetőségét, hogy a pénzügyminisztérium közvetlenül kereskedjen az olaj határidős piacán.

Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön felmentést adott bizonyos vállalatoknak a szankcionált orosz olaj vásárlására vonatkozó tilalom alól. Ezzel az ázsiai finomítókat sújtó ellátási nehézségeket kívánják enyhíteni. Az első mentességeket indiai finomítók kapták, amelyek azonnal több millió hordónyi orosz nyersolajat vásároltak. Ezzel figyelmen kívül hagyták azt a hónapokig tartó nyomást, amely az ilyen beszerzések leállítását célozta. A Kpler hajókövető cég adatai szerint mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj áll rendelkezésre az Indiai-óceán, az Arab-tenger és a Szingapúri-szoros térségében, részben úszó tárolókban.

A heti áremelkedés ugyanakkor viszonylag visszafogottnak tekinthető a korábbi sokkokhoz képest. 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörésekor az olaj ára hordónként 100 dollár fölé ugrott. Tony Sycamore, az IG elemzője rámutatott, hogy a közel 20 százalékos havi drágulás ellenére a jelenlegi ár mindössze 3,40 dollárral haladja meg az elmúlt négy év átlagát.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

