Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!

Portfolio
Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően - írja a holtankoljak.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 17 forinttal kerül majd többe.

Ha ez beépül a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 631 Ft/liter 
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

