Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 17 forinttal kerül majd többe.
Ha ez beépül a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 631 Ft/liter
