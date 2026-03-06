  • Megjelenítés
Kiderült, mikor érdemes húsvét előtt bevásárolni menni
Kiderült, mikor érdemes húsvét előtt bevásárolni menni

A brit Aldi elárulta, hogy milyen idősávban érdemes intézni a húsvéti bevásárlást. Bár ez a tanács főként a brit vásárlóknak szól, olyan nagy eltérés nincs az egyes országok fogyasztói szokásai között, hogy ezt ne lehetne magyarként megfogadni.

A diszkontlánc azt tanácsolja, hogy a vásárlók a húsvéti bevásárlást lehetőleg

  • kora reggel, 8 és 9 óra között,
  • vagy az esti órákban, 19 óra után intézzék.

Ezekben az időszakokban ugyanis várhatóan jóval kisebb lesz a forgalom az áruházakban.

Magyarországon a tavaszi szünet 2026-ban is a húsvét dátumához igazodik. Húsvét vasárnap április 5-re esik, így nem állhat elő újra olyan helyzet, hogy a húsvéti hosszú hétvégét rögtön egy újabb követi: a május 1-jei. A tavaszi tanítási szünet 2026-ban április 2-től 12-ig tart.

