  • Megjelenítés
Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben
Gazdaság

Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben

Portfolio
Az Európai Unió egyelőre nem látja indokoltnak a stratégiai olajtartalékok felszabadítását, annak ellenére, hogy az iráni konfliktus továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban – írja a Bloomberg az Európai Bizottság e heti rendkívüli egyeztetésére hivatkozva.

A Bizottság a csütörtökön összehívott Energiaunió munkacsoport ülésén közölte a tagállamokkal, hogy a stratégiai olajtartalékok jelenleg 90 napos fogyasztásnak megfelelő készletet biztosítanak. Ez teljes mértékben megfelel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által előírt kötelezettségnek.

A testület álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben nincs szükség a tartalékok felszabadítására.

A Bizottság ugyanakkor kiemelte, hogy fokozott figyelmet fordítanak a dízel- és kerozinellátásra. Ezeknél a termékeknél ugyanis az EU kitettsége jóval nagyobb a Közel-Kelet felé. Az uniós dízel- és kerozinimport 40 százaléka érkezik az Öböl-térségből. Ezzel szemben a teljes olajimportnak mindössze 8, a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának pedig 9 százaléka származik a régióból. Utóbbi ráadásul kizárólag Katarból érkezik.

Kapcsolódó cikkünk

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

Európa mindössze néhány évvel az orosz gázszállítások visszafogása okozta energiaválság után ismét komoly kihívással néz szembe. Bár az EU nem függ közvetlenül a közel-keleti olaj- és gázszállításoktól, erősen ki van téve a globális fosszilis energiapiacok ingadozásainak. Ez különösen a földgázra igaz. A készletek szinte teljesen kimerültek, az árak pedig a 2022 óta látott legnagyobb heti emelkedésüket produkálhatják.

Még több Gazdaság

Érdemes visszahozni a korkedvezményes nyugdíjakat? A férfiak is mehessenek nyugdíjba 40 év után?

Enyhül az "influenza" szezon, de a kórházban kezeltek már több mint harmada RSV-s

Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett

Az IEA a héten jelezte, hogy kész segíteni a globális olajpiac stabilizálásában. A tagországok ugyanis összesen több mint egymilliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Az ügynökség ugyanakkor nem említett konkrét felszabadítási tervet, a piacot pedig jelenleg megfelelően ellátottnak minősítette.

A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a márciusra tervezett LNG-szállítmányok már áthaladtak a Hormuzi-szoroson. Ennek köszönhetően azonnali ellátási zavar nem valószínű. A hajóforgalmi adatok szerint a szorosban minimálisra csökkent az áthaladás. A héten csupán egyetlen olajszállító tanker lépett be a Perzsa-öbölbe, egy ömlesztettáru-szállító pedig szerdán hagyta el a térséget. Az EU Olajellátási Koordinációs Csoportjának korábbi ülése szintén nem tartotta szükségesnek az összehangolt piaci beavatkozás elrendelését. A csoport a jövő héten ismét tanácskozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Húsz éve nem látott fordulat: hirtelen rengetegen csatlakoztak az uniós ország seregéhez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility