Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben

A Bizottság a csütörtökön összehívott Energiaunió munkacsoport ülésén közölte a tagállamokkal, hogy a stratégiai olajtartalékok jelenleg 90 napos fogyasztásnak megfelelő készletet biztosítanak. Ez teljes mértékben megfelel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által előírt kötelezettségnek.

A testület álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben nincs szükség a tartalékok felszabadítására.

A Bizottság ugyanakkor kiemelte, hogy fokozott figyelmet fordítanak a dízel- és kerozinellátásra. Ezeknél a termékeknél ugyanis az EU kitettsége jóval nagyobb a Közel-Kelet felé. Az uniós dízel- és kerozinimport 40 százaléka érkezik az Öböl-térségből. Ezzel szemben a teljes olajimportnak mindössze 8, a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának pedig 9 százaléka származik a régióból. Utóbbi ráadásul kizárólag Katarból érkezik.

Európa mindössze néhány évvel az orosz gázszállítások visszafogása okozta energiaválság után ismét komoly kihívással néz szembe. Bár az EU nem függ közvetlenül a közel-keleti olaj- és gázszállításoktól, erősen ki van téve a globális fosszilis energiapiacok ingadozásainak. Ez különösen a földgázra igaz. A készletek szinte teljesen kimerültek, az árak pedig a 2022 óta látott legnagyobb heti emelkedésüket produkálhatják.

Az IEA a héten jelezte, hogy kész segíteni a globális olajpiac stabilizálásában. A tagországok ugyanis összesen több mint egymilliárd hordónyi vészhelyzeti készlettel rendelkeznek. Az ügynökség ugyanakkor nem említett konkrét felszabadítási tervet, a piacot pedig jelenleg megfelelően ellátottnak minősítette.

A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a márciusra tervezett LNG-szállítmányok már áthaladtak a Hormuzi-szoroson. Ennek köszönhetően azonnali ellátási zavar nem valószínű. A hajóforgalmi adatok szerint a szorosban minimálisra csökkent az áthaladás. A héten csupán egyetlen olajszállító tanker lépett be a Perzsa-öbölbe, egy ömlesztettáru-szállító pedig szerdán hagyta el a térséget. Az EU Olajellátási Koordinációs Csoportjának korábbi ülése szintén nem tartotta szükségesnek az összehangolt piaci beavatkozás elrendelését. A csoport a jövő héten ismét tanácskozik.

