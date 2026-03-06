  • Megjelenítés
Meglepő év eleji növekedés az iparban
Gazdaság

Meglepő év eleji növekedés az iparban

Portfolio
Növekedéssel indította az évet az ipar: januárban az előző hónaphoz képest 1,5%-kal nőtt a szektor termelési volumene. Az adatot beárnyékolja az az ellentmondás, hogy eközben az export csökkent januárban.

December után januárban is bővülni tudott az ipari termelés volumene, és mivel az elmúlt öt hónapból csak egyben esett vissza a teljesítmény, a három éve eső trendbe akár egy lassú fordulat is belelátható:

A képet azonban árnyalja, hogy a termelés még most sem sokkal magasabb annál, mint amit a mélyponton láttunk. Egyelőre csak annyit állapíthatunk meg, hogy az utóbbi hónapokban nem esett tovább az ipar. A másik elbizonytalanító tényező, hogy a KSH hétfői jelentése szerint az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 3,2%-kal elmaradt a 2025. decemberitől, vagyis épp ellenkező irányú elmozdulás történt, mint a termelésben.

Ez nem utal a külső kereslet élénkülésére, ezért egyelőre korai lenne fordulatot hirdetni.

A statisztikai hivatal a mostani előzetes adatközléséből nem látunk rá a részletekre, azokat csak a jövő héten ismerjük meg, akkor derül ki, hogy a növekedésért milyen ágazatok felelnek. A KSH most csak szóban jelezte, hogy a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest, így például a nagy súlyú a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, viszont a szintén jelentős számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült. Ezzel azonban nem sokra megyünk, hiszen az éves összevetésre vonatkozó megállapítások semmit nem árulnak el az elmúlt néhány hónap esetleges fordulatáról.

Mindenesetre a mai adat sokat szépít az évkezdeten. A külkereskedelmi jelentés még vérszegény indításról árulkodott, ám az ipar ehhez képest jól teljesített. Emellett a tegnap megjelent kiskereskedelmi adat szintén bővülést jelzett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

