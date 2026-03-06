Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok

A tegnapihoz képest 2 bázisponttal nőtt a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama.
Az 5 éves lejáratú állampapír hozama 28 bázisponttal nőtt.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-03-06
|3M
|D260624
|6.05
|0.02
|-0.05
|2026-03-06
|6M
|D260819
|6.05
|0.07
|0
|2026-03-06
|12M
|D270217
|6.01
|0.03
|0.02
|2026-03-06
|3Y
|2029/C
|6.48
|0.22
|0.34
|2026-03-06
|5Y
|2031/B
|6.61
|0.28
|0.34
|2026-03-06
|10Y
|2035/A
|6.95
|0.26
|0.41
|2026-03-06
|15Y
|2041/A
|7.05
|0.22
|0.26
|2026-03-06
|20Y
|2051/G
|7.12
|0.19
|0.13
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 5 bázisponttal mérséklődött a 10 éves lejáratú állampapír hozama 41 bázisponttal nőtt.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
A forint intenzíven gyengült pénteken, a referenciahozamok alakulása azt mutatja, hogy a kötvényekbe is begyűrűzött az eladási hullám. Az euró-forint jegyzése 392,7-nél járt kora délután, ami 1,2%-os forintgyengülést jelentett csütörtök estéhez képest.
A kötvénypiacon nem csak a magyar, hanem a régiós eszközöknél is megjelent a negatív piaci hatás: a lengyel tízéves hozam 19 bázisponttal emelkedett, a cseh 18 bázispontot, a román pedig 21 bázispontot ugrott egy nap alatt.
Címlapkép forrása: Marc Dufresne
Európai Bizottság: elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése
"A retorika élesedése egyik oldalról sem segíti a helyzet megoldását."
Akkora tornádót kavart Trump, hogy az EU kénytelen kifelé kacsintgatni
Az EU ünnepel, a gazdák félnek.
Kiderült: szép csendben példátlan segítséget kap Irán Oroszországtól - Moszkva mégsem hagyta magára szövetségesét
Washingtonban ennek nagyon nem fognak örülni.
Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Az MNB kamatvágása után ez az első kibocsátás.
Nagy bajban lehetnek az amerikai légitársaságok, az utasok fizethetik meg a brutális áremelkedést
Már nem védekeznek az olajár-emelkedés ellen.
Bejelentette Irán elnöke: vannak, akik már lezárnák a háborút, elkezdődött a mediáció
Több ország is segítséget ajánlott.
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Mutatjuk a friss árakat.
Megtörtént az elképzelhetetlen: úgy udvarol egymásnak Trump és az elrabolt elnök helyettese, mintha nem lenne holnap
Vadonatúj bejelentés tanúskodik a közeledésről.
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.