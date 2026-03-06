Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen emelkedtek a hozamok. Ez pedig azt mutatja, hogy a forint intenzív esése mellett más magyar eszközök piacára is begyűrűzött az eladási hullám.

A tegnapihoz képest 2 bázisponttal nőtt a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama.

Az 5 éves lejáratú állampapír hozama 28 bázisponttal nőtt.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2026-03-06 3M D260624 6.05 0.02 -0.05 2026-03-06 6M D260819 6.05 0.07 0 2026-03-06 12M D270217 6.01 0.03 0.02 2026-03-06 3Y 2029/C 6.48 0.22 0.34 2026-03-06 5Y 2031/B 6.61 0.28 0.34 2026-03-06 10Y 2035/A 6.95 0.26 0.41 2026-03-06 15Y 2041/A 7.05 0.22 0.26 2026-03-06 20Y 2051/G 7.12 0.19 0.13 Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 5 bázisponttal mérséklődött a 10 éves lejáratú állampapír hozama 41 bázisponttal nőtt.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

A forint intenzíven gyengült pénteken, a referenciahozamok alakulása azt mutatja, hogy a kötvényekbe is begyűrűzött az eladási hullám. Az euró-forint jegyzése 392,7-nél járt kora délután, ami 1,2%-os forintgyengülést jelentett csütörtök estéhez képest.

A kötvénypiacon nem csak a magyar, hanem a régiós eszközöknél is megjelent a negatív piaci hatás: a lengyel tízéves hozam 19 bázisponttal emelkedett, a cseh 18 bázispontot, a román pedig 21 bázispontot ugrott egy nap alatt.

