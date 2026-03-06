Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!

A közel-keleti háború és a Barátság vezeték miatti regionális hatás is a benzin és a dízel üzemanyagok árának felhajtását eredményezi.

Az árat a kereskedők és a vevők alakítják ki. Ám Orbán kijelentette:

Ha ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya megrendül, akkor állami eszközökkel fogunk beavatkozni. Volt már ilyenre példa, ismerjük az eszközöket, de meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat.

Akkor is, ha a Közel-Keleten háború van és akkor is, ha az orosz olaj nem jön Magyarországra - tette hozzá Orbán.