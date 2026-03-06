  • Megjelenítés
Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában ad élő interjút pénteken reggel. A beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Hazautazás a közel-keleti országokból

Több mentesítő járat is elindult a közel-keletről a háború miatt, amellyel a magyar állampolgárokat hozzák haza. Orbán viktor azt ígéri, végül mindenkit haza fognak hozni, több ezer emberről van szó. A polgári közelkedés akadozik. Azt kéri a kormányfő, hogy a kint rekedtek legyenek türelemmel, mindenkit megpróbálnak hazahozni.

Barátság kőolajvezeték vizsgálata

Magyarország felállított egy szakértői csoportot, az olajvezeték ellenőrzéséhez műszaki természetű tudás kell. Felállítottak egy tényellenőrző bizottságot, és azt követeli Magyarország, hogy engedjék be őket Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarország egyébként biztos abban, hogy működőképes a vezeték.

Benzinárstopot lengetett be Orbán

A közel-keleti háború és a Barátság vezeték miatti regionális hatás is a benzin és a dízel üzemanyagok árának felhajtását eredményezi.

Az árat a kereskedők és a vevők alakítják ki. Ám Orbán kijelentette:

Ha ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya megrendül, akkor állami eszközökkel fogunk beavatkozni. Volt már ilyenre példa, ismerjük az eszközöket, de meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat.

Akkor is, ha a Közel-Keleten háború van és akkor is, ha az orosz olaj nem jön Magyarországra - tette hozzá Orbán.

Ukrán-magyar kapcsolat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktort. Ennek kapcsán a magyar miniszterelnök megjegyezte, Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben, amit a magyar kormány nem teljesít, a jövőben sem.

Útban van a magyar kormány, személy szerint én is, ha lehet, fenyegetéssel akarnak minket eltakarítani az útból.

- mondja a kormányfő. Orbán szerint az ukránok politikai döntése, hogy nem engedik át az orosz olajat a Barátság vezetéken Magyarország felé.

Magyarország az ukránoknak szánt 90 milliárd eurós hitelt blokkolja. Orbán szerint Magyarország csak a jogával él. Ha az Európai Unió a költségvetése terhére hitelt akar felvenni, ahhoz egyhangúság kell. Amíg az ukránok nem engedik át az olajat, addig nem fogják az Ukrajnát támogató pénzügyi döntéseket támogatni. Villamosenergiát még szállít Magyarország Ukrajnának, de benzin és dízel üzemanyagot nem.

Orbán szerint

az ukránok hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból.

Élőben beszél Orbán Viktor

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

