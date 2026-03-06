Vámháború: itt van a mindent eldöntő bejelentés!

Az amerikai vámhatóság 45 napon belül készen áll arra, hogy peres eljárás nélkül visszatérítse az importőröknek az alkotmányellenesnek nyilvánított vámokat.

Brandon Lord, a Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) egyik vezető tisztviselője egy pénteki bírósági beadványban nyilatkozott az ügyben.

Közölte, hogy

az ügynökség egy új rendszert készít elő.

Ez a megoldás lehetővé teszi a jogellenesen beszedett vámok visszatérítését anélkül, hogy az importőröknek pert kellene indítaniuk. A nyilatkozat szerint az új eljárás minimális adminisztrációt igényel majd az érintettektől.

A bejelentésre azután került sor, hogy a kormány jogászai egyeztettek a Nemzetközi Kereskedelmi Bírósággal a visszatérítés menetéről.

A tét nem csekély: mintegy 330 ezer importőrnek összesen 166 milliárd dollár jár vissza.

A szóban forgó vámok Donald Trump elnök gazdaságpolitikájának központi elemét képezték. Ezeket a Legfelsőbb Bíróság a múlt hónapban alkotmányellenesnek nyilvánította. A döntés ugyanakkor nem határozta meg a visszatérítés konkrét módját. Ez a hiányosság különösen a kisebb importőrök körében keltett aggodalmat. Sokan attól tartottak, hogy a befizetett összeghez csak költséges és elhúzódó jogi eljárások révén juthatnak hozzá. A CBP most bejelentett megoldása éppen ezt a problémát hivatott orvosolni.

Forrás: Reuters

