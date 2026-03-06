  • Megjelenítés
Vámháború: itt van a mindent eldöntő bejelentés!
Gazdaság

Vámháború: itt van a mindent eldöntő bejelentés!

Portfolio
Az amerikai vámhatóság 45 napon belül készen áll arra, hogy peres eljárás nélkül visszatérítse az importőröknek az alkotmányellenesnek nyilvánított vámokat.

Brandon Lord, a Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) egyik vezető tisztviselője egy pénteki bírósági beadványban nyilatkozott az ügyben.

Közölte, hogy

az ügynökség egy új rendszert készít elő.

Ez a megoldás lehetővé teszi a jogellenesen beszedett vámok visszatérítését anélkül, hogy az importőröknek pert kellene indítaniuk. A nyilatkozat szerint az új eljárás minimális adminisztrációt igényel majd az érintettektől.

Még több Gazdaság

Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!

Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország

Rábólintott a kormány: nagy bejelentés jött a szomszédból

A bejelentésre azután került sor, hogy a kormány jogászai egyeztettek a Nemzetközi Kereskedelmi Bírósággal a visszatérítés menetéről.

A tét nem csekély: mintegy 330 ezer importőrnek összesen 166 milliárd dollár jár vissza.

A szóban forgó vámok Donald Trump elnök gazdaságpolitikájának központi elemét képezték. Ezeket a Legfelsőbb Bíróság a múlt hónapban alkotmányellenesnek nyilvánította. A döntés ugyanakkor nem határozta meg a visszatérítés konkrét módját. Ez a hiányosság különösen a kisebb importőrök körében keltett aggodalmat. Sokan attól tartottak, hogy a befizetett összeghez csak költséges és elhúzódó jogi eljárások révén juthatnak hozzá. A CBP most bejelentett megoldása éppen ezt a problémát hivatott orvosolni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility