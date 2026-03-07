  • Megjelenítés
A Moody’s ismét leminősítette Budapestet, és egyre bizonytalanabb abban, hogy a kormány megmentené a fővárost
A Moody’s ismét leminősítette Budapestet, és egyre bizonytalanabb abban, hogy a kormány megmentené a fővárost

Ismét rontotta Budapest hitelminősítését a Moody's Ratings. A hitelminősítő a főváros hosszú lejáratú besorolását Ba1-ről Ba2-re csökkentette, és negatív kilátást adott a minősítéshez. Ez azt jelenti, hogy Budapest már egy ideje a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett „bóvli” kategóriában van, most pedig ezen belül is egy fokozattal lejjebb került.

A Moody’s közleménye szerint a döntés mögött elsősorban

a főváros romló likviditási helyzete, valamint a központi kormánnyal fennálló konfliktus áll.

A hitelminősítő értékelése alapján a politikai feszültség és a kiszámíthatatlan pénzmozgások megnehezítik Budapest költségvetési tervezését, és növelik a rövid távú finanszírozási kockázatokat.

A főváros pénzügyi helyzete az elmúlt hónapokban különösen feszessé vált. Az önkormányzat működését jelenleg nagyrészt folyószámlahitelből finanszírozza. A város ezért nemrég 10 milliárd forinttal, 50 milliárdra emelte a hitelkeretét, hogy biztosítani tudja a működést az iparűzési adóbevételek beérkezéséig. A költségvetési nyomást jól mutatja, hogy

február közepén a főváros főszámlájának nyitó egyenlege közel mínusz 40 milliárd forint volt.

A helyzetet tovább rontotta, hogy január végén a Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás első részleteként. Az inkasszó azért történt, mert a főváros nem fizette be a hozzájárulást, amelynek jogosságát vitatja. A Moody’s szerint ez a lépés nemcsak a város likviditását rontotta, hanem a pénzügyi tervezés kiszámíthatóságát is csökkentette.

A következő hetek különösen kritikusak lehetnek Budapest számára. A fővárosnak március 19-ig vissza kell fizetnie az OTP Banknál fennálló 50 milliárd forintos folyószámlahitelét. A hitel feltételei ráadásul szigorodtak: a városnak nemcsak év végén, hanem az év során kétszer is teljesen le kell nulláznia a hitelállományt. A Moody’s várakozása szerint Budapest képes lesz teljesíteni a kötelezettséget, elsősorban az iparűzési adóbevételek beérkezésének, a kiadások szigorú priorizálásának, valamint a beszállítói kifizetések halasztásának köszönhetően.

A hitelminősítő ugyanakkor arra számít, hogy a likviditási helyzet még ezek után is lényegesen gyengébb marad, mint korábban feltételezték.

A Moody’s értékelésében egy másik fontos változás is megjelent:

a hitelminősítő csökkentette annak valószínűségét, hogy a magyar állam szükség esetén rendkívüli pénzügyi segítséget nyújt Budapestnek.

A korábbi „erős” támogatási várakozást „közepes” szintre rontották, ami szintén lefelé húzta a hitelminősítést.

A helyzetet tovább bonyolítja a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita, amely már az Alkotmánybíróság és az Európai Bizottság elé is került. Ha a bírósági döntések végül az államnak adnak igazat, Budapestnek akár a korábban visszatartott összegeket is ki kellene fizetnie, ami újabb jelentős nyomást helyezne a város pénzügyeire.

A Moody’s ugyanakkor megjegyzi, hogy Budapest adósságszintje közben mérséklődött: a működési bevételekhez viszonyított adósságállomány 2021 és 2024 között jelentősen csökkent, és a következő években is tovább apadhat. A hitelminősítés romlását tehát nem elsősorban a magas adósság, hanem a rövid távú finanszírozási nehézségek és a politikai bizonytalanság indokolja.

A negatív kilátás azt jelzi, hogy

a Moody’s szerint a következő időszakban további leminősítés sem zárható ki,

ha a likviditási helyzet nem stabilizálódik, vagy ha tovább romlik a főváros és a kormány viszonya.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

