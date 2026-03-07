  • Megjelenítés
Drágulás a láthatáron: a világ legnagyobb hajózási vállalatának új pótdíja a boltok áraira is hatással lesz
Gazdaság

Drágulás a láthatáron: a világ legnagyobb hajózási vállalatának új pótdíja a boltok áraira is hatással lesz

Portfolio
Az MSC, a világ legnagyobb konténerszállító vállalata március 16-i hatállyal rendkívüli üzemanyag-pótdíjat vezet be. Az intézkedés a Földközi- és a Fekete-tenger térségéből az Indiai-szubkontinensre, a Vörös-tenger régiójába, valamint Kelet-Afrikába tartó szállítmányokat érinti.

A pótdíj mértéke az adott útvonaltól és a konténer típusától függően változik.

A pótdíj indulási kikötőként a teljes nyugat- és kelet-mediterrán térségre, az Adriai-tengerre, Görögországra, Törökországra, valamint a Fekete-tengerre egyaránt vonatkozik. Az MSC szombati bejelentése jól tükrözi a hajózási ágazatra nehezedő, az üzemanyagárak okozta aktuális költségnyomást.

A lépés azt jelzi, hogy a kereskedelmi útvonalakon a szállítási költségek a következő hónapokban várhatóan magasabbak lesznek, ami a logisztikai lánc többi szereplőjére is közvetlen hatással lesz,

amely a végfogyasztói árakban is visszatükröződhet.

Az MSC hangsúlyozta, hogy a pótdíj bevezetése átmeneti intézkedés, amelyet a piac és az üzemanyagárak alakulása alapján rendszeresen felülvizsgálnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

