Hiába drága az arany, egy ország továbbra is úgy vásárolja, mintha nem lenne holnap

A Kínai Népi Bank aranyállománya a szombaton közzétett adatok szerint

februárban 30 ezer unciával, 74,22 millió tróciai unciára nőtt.



A jelenlegi felhalmozási ciklus 2024 novemberében kezdődött, és azóta megszakítás nélkül tart.

Az arany árfolyama az elmúlt hetekben visszakapaszkodott az unciánkénti 5000 dolláros szint fölé. Ennek oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított támadása tovább fokozta a közel-keleti geopolitikai kockázatokat, a befektetők pedig a biztonságos menedékeszközök felé fordultak.

A világ jegybankjainak aranyvásárlási üteme az év elején ugyanakkor összességében lassult.



Az Arany Világtanács (WGC) e heti elemzése szerint a nettó vásárlás januárban mindössze öt tonnát tett ki, szemben a megelőző tizenkét hónap 27 tonnás átlagával. Ezt a folyamatot elsősorban a közép- és kelet-ázsiai országok vezérelték. A WGC szakértője szerint a volatilis aranyárfolyam és az ünnepi időszak egyaránt fékezhette az egyes jegybankok vásárlási kedvét.

Több ország az utóbbi időben kifejezetten csökkentette az aranytartalékát. A lengyel jegybank - amely tavaly a világ legnagyobb bejelentett aranyvásárlója volt - elnöke például a tartalékok egy részének értékesítését javasolta a védelmi kiadások finanszírozására. Emellett Oroszország és Venezuela jegybankja is aranyat adott el az elmúlt hónapokban. Mindezek ellenére globális szinten a vásárlások továbbra is meghaladják az eladásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ