  • Megjelenítés
FONTOS Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk
Időjárás: itt a tavasz!
Gazdaság

Időjárás: itt a tavasz!

MTI
Friss időjárás-jelentést tett közzé a HungaroMet.

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd vasárnap napközben északnyugat, észak felől némi fátyolfelhőzet érkezik fölénk.

Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -3 és +3 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 15 és 19 fok között alakul.

Még több Gazdaság

Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk

Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

Drágulás a láthatáron: a világ legnagyobb hajózási vállalatának új pótdíja a boltok áraira is hatással lesz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton
Ekkora akciót rég nem láthattunk - Egy harmadik repülőgép-hordozó is elindult Irán felé
Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility