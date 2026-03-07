  • Megjelenítés
Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ
Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ

Portfolio
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kisorsolta, milyen sorrendben szerepelnek majd az országos pártlisták az április 12-i parlamenti választás szavazólapjain. A listák végleges száma azonban még csökkenhet, ha valamelyik szervezet nem teljesíti az induláshoz szükséges szigorú törvényi feltételeket - írta a 444.hu.
Országos listát ugyanis csak azok a pártok állíthatnak, amelyek legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, összesen minimum hetvenegy egyéni választókerületben tudnak jelöltet indítani.

Amelyik szervezet ezt a feltételt nem teljesíti, annak a listája lekerül a szavazólapról, így még csökkenhet a lista.

Az országos listás mandátumok elosztása a párt- és nemzetiségi listákra leadott közvetlen szavazatokon, valamint az egyéni választókerületekből származó úgynevezett töredékszavazatokon alapul.

Íme a lista:

1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

2. Tea Párt Közösség - Nyilvántartásba vétel nem jogerősen visszautasítva

3. Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

4. Mi Hazánk Magyarországért Mozgalom - Nyilvántartásba vették

5. Demokratikus Koalíció (DK) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

6. A Szolidaritás Pártja, Munkáspárt - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

7. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, KDNP - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

A végleges lista a várakozások szerint rövidebb lehet, várhatóan a Tea Párt Közösség és A Szolidaritás Pártja, Munkáspárt kerül le a listáról, így összesen öt listából tudnak választani majd a magyar választópolgárok.

