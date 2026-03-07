Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ

Országos listát ugyanis csak azok a pártok állíthatnak, amelyek legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, összesen minimum hetvenegy egyéni választókerületben tudnak jelöltet indítani.
Amelyik szervezet ezt a feltételt nem teljesíti, annak a listája lekerül a szavazólapról, így még csökkenhet a lista.
Az országos listás mandátumok elosztása a párt- és nemzetiségi listákra leadott közvetlen szavazatokon, valamint az egyéni választókerületekből származó úgynevezett töredékszavazatokon alapul.
Íme a lista:
1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős
2. Tea Párt Közösség - Nyilvántartásba vétel nem jogerősen visszautasítva
3. Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős
4. Mi Hazánk Magyarországért Mozgalom - Nyilvántartásba vették
5. Demokratikus Koalíció (DK) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős
6. A Szolidaritás Pártja, Munkáspárt - Nyilvántartásba vétele nem jogerős
7. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, KDNP - Nyilvántartásba vétele nem jogerős
A végleges lista a várakozások szerint rövidebb lehet, várhatóan a Tea Párt Közösség és A Szolidaritás Pártja, Munkáspárt kerül le a listáról, így összesen öt listából tudnak választani majd a magyar választópolgárok.
