Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

Országos listát ugyanis csak azok a pártok állíthatnak, amelyek legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, összesen minimum hetvenegy egyéni választókerületben tudnak jelöltet indítani.

Amelyik szervezet ezt a feltételt nem teljesíti, annak a listája lekerül a szavazólapról, így még csökkenhet a lista.

Az országos listás mandátumok elosztása a párt- és nemzetiségi listákra leadott közvetlen szavazatokon, valamint az egyéni választókerületekből származó úgynevezett töredékszavazatokon alapul.

Íme a lista:

1. Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

2. Tea Párt Közösség - Nyilvántartásba vétel nem jogerősen visszautasítva

3. Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

4. Mi Hazánk Magyarországért Mozgalom - Nyilvántartásba vették

5. Demokratikus Koalíció (DK) - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

6. A Szolidaritás Pártja, Munkáspárt - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

7. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, KDNP - Nyilvántartásba vétele nem jogerős

A végleges lista a várakozások szerint rövidebb lehet, várhatóan a Tea Párt Közösség és A Szolidaritás Pártja, Munkáspárt kerül le a listáról, így összesen öt listából tudnak választani majd a magyar választópolgárok.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 04. Újabb nemzetiségi listákat rögzített a választási bizottság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images