Meglepő felfedezést tettek a kutatók: kiderült, mi lehet a megoldás a népbetegség ellen
Egy új, egérmodelleken végzett kutatás szerint a nagy tengerszint feletti magasságban tapasztalható oxigénszegény környezetben a vörösvértestek háromszorosára növelik a glükózfelvételüket. Ez jelentősen csökkenti a vércukorszintet, ami megmagyarázhatja, miért ritkább a cukorbetegség a hegyvidéki populációkban - írta meg a Sciencealert.

Régóta ismert, hogy a nagy tengerszint feletti magasságban élők körében alacsonyabb a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Ennek pontos okát azonban eddig nem sikerült feltárni. A Gladstone Intézet és a Coloradói Egyetem kutatói a Cell Metabolism folyóiratban publikálták új tanulmányukat. Ebben kimutatták, hogy a jelenség kulcsa a vörösvértestek eddig ismeretlen, anyagcserében betöltött szerepében rejlik. A kutatók egereket alacsony oxigénszintű, vagyis hipoxiás környezetnek tettek ki, és megfigyelték, hogy az állatok vércukorszintje a normálisnál jóval alacsonyabb lett. A beadott glükóz szinte azonnal eltűnt a vérkeringésből. Érdekes módon azonban nem a szokásos szervekben, például az izmokban, az agyban vagy a májban halmozódott fel. A hatás ráadásul hetekig fennmaradt azután is, hogy az egerek visszakerültek a normál oxigénszintű környezetbe.

A további vizsgálatok során a kutatócsoport feltárta, hogy a vörösvértestek egy korábban nem ismert képességgel rendelkeznek. Krónikus oxigénhiányos állapotban valóságos glükózszivaccsá válnak, és jelentős mértékben hozzájárulnak a szervezet vércukorszint-szabályozásához. A kutatók azonosítottak egy kulcsmolekulát is, amely a hemoglobinra hat. Ez a molekula lazítja a hemoglobin oxigénkötését, ezáltal javítja az oxigén eljuttatását a szövetekbe.

A vörösvértesteket általában passzív oxigénszállítónak tekintjük. Mégis azt találtuk, hogy hipoxia esetén az egész szervezet glükózfelhasználásának jelentős hányadáért felelősek

– mondta Angelo D'Alessandro, a Coloradói Egyetem biokémikusa. Isha Jain, a Gladstone Intézet kutatója szerint a vörösvértestek a glükózanyagcsere olyan rejtett elemét képviselik, amelyet eddig figyelmen kívül hagytak.

A kutatás gyakorlati jelentőségét az adja, hogy

sikeresen teszteltek egy újonnan fejlesztett, magaslati levegő hatását utánzó gyógyszert.

Amikor ezt 1-es és 2-es típusú cukorbeteg egérmodelleknek adták, az állatok magas vércukorszintje visszafordíthatónak bizonyult. A jelenség más, nagy tengerszint feletti magasságban élő állatfajoknál is megfigyelhető. Ez arra utal, hogy az alkalmazkodási mechanizmus a fajok széles körében evolúciós úton alakult ki. A felfedezés arra is magyarázatot adhat, hogy a serpák miért nem mutatják a hegyvidéki népességekre jellemző alacsonyabb vércukorszintet. Az ő genetikai adaptációjuk valószínűleg megakadályozza, hogy szervezetük túl sok ilyen "glükózszivacs" vörösvértestet termeljen.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

