Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot

A West Texas Intermediate már több mint 20 százalékos pluszban is volt már, jelenleg pedig mintegy 18 százalékos pluszban van a hordónkénti árszint:
Ezzel egészen 2022 júniusa óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam:
Eközben a globális benchmarknak számító Brent esetében mintegy 19 százalékos emelkedést láthatunk, amivel 110 dollár fölé emelkedett az árfolyam.
A WTI-hez hasonlóan szintén közel 4 éve nem látott csúcsról beszélhetünk. Legutóbb 2022 júliusában állt ilyen magasan a Brent hordónkénti jegyzése:
Az olajpiacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést egyes mezőin, mivel a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig kimerülőben vannak.
Ráadásul szombaton érte először közvetlen támadás a szaúdi olajlétesítményeket a jelenlegi konfliktusban. A konfliktus másik oldalán Izrael vasárnap csapást mért egy Teherán melletti nagyobb üzemanyagtároló létesítményre. A támadás robbanásokat és súlyos légszennyezést okozott. Iráni részről elhangzott egy figyelmeztetés is, miszerint a konfliktus az ország teljes olajtermelését és exportját megbéníthatja. Különösen érzékeny pont a Harg-sziget, amely Irán legfontosabb olajexport-csomópontja. Az Axios értesülései szerint ennek elfoglalást már fontolgatja az Egyesült Államok,
ez pedig a konfliktus jelentős eszkalációját jelentené.
Csúnya, ami a devizapiacokon megy
Az iráni konfliktus eszkalálódása miatt tovább erősödött a kockázatkerülés a piacokon, a menedéket kereső befektetők megint az amerikai dollárt találták meg. Az euróval szemben már az 1,1520-as szinten is járt vasárnap éjszaka, ami újabb lokális csúcsot jelent a zöldhasú számára. Tavaly november óta nem volt ennyire erős.
A dollár erősödésével párhuzamosan és nem meglepő módon, elkezdték megint bántani a forintot. Az amerikai fizetőeszköz felértékelődése ugyanis jellemzően nem kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, és a sérülékenyebb devizák, mint a forint éles elmozdulásokkal reagálnak ilyenkor. Így a forint euróval szembeni árfolyama vasárnap éjszaka a 394,50-es szint felé tart, a dollár ellenében pedig már a 342-es szint felett jár a kurzus. A péntek esti záróárfolyamhoz képest az euró ellenében tehát közel fél százalékot gyengült a forint, a dollárral szemben viszont már majdnem 1 százalék a gyengülés mértéke.
„Ez már nem csak arról szól, hogy Hormuz-szorost gyakorlatilag lezárták, hanem arról, hogy az ellátási zavarok egyre mélyebbre terjednek a régióban” – mondta Dave Mazza, a Roundhill Financial vezérigazgatója a Bloombergnek. „Ez az a fajta változás, ami arra ösztönözheti a már amúgy is ideges befektetőket, hogy még több kockázattól szabaduljanak meg" - tette hozzá.
A hétvégén egyáltalán nem csillapodott a konfliktus a közel-keleti háborúban, sőt. Vasárnap Irán támadásokat indított közel-keleti szomszédai ellen, míg Izrael teheráni üzemanyagraktárakat támadott és az Iráni Iszlám Köztársaság villamosenergia-hálózatát fenyegette. Donald Trump elnök figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi olyan területek célba vételét is, amelyeket korábban nem vettek célba. A támadások addig folytatódnak, „amíg az ország meg nem adja magát, vagy – ami valószínűbb – teljesen összeomlik!” – írta egy közösségi médiás bejegyzésben az amerikai elnök.
Ütik a tőzsdéket is
Az elszálló olajárak jelentősen növelik az inflációs nyomást, átírják a globális gazdasági várakozásokat, ennek hatására már ütik is tovább a tőzsdéket.
Az amerikai határidős részvényindexek nagy esést mutatnak: a Dow Jones 1,8, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 1,6 százalékos mínuszban vannak.
Eközben a határidős DAX 1,4 százalékkal került lejjebb:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
