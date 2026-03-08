Élőben tesztelte egy ország a helikopterpénz elméletét, káosz lett a vége

Még február végén balesetezett leszállás közben a bolíviai légierő szállítógépe, mely a jegybank frissen nyomtatott bankjegyeit szállította. Az esemény után az emberek a helyszínre özönlöttek, és megpróbálták összeszedni a pénzt, a rendőrségnek kellett közbelépnie. Most azonban eluralkodott a pánik a latin-amerikai országban, mindenki bizonytalan, milyen bankjeggyel tud fizetni, a cégek ugyanis vonakodnak készpénzt elfogadni, az emberek pedig attól tartanak, hogy elveszítik megtakarításaikat.

Február legvégén a bolíviai El Alto nemzetközi repülőtéren leszállás közben szenvedett balesetet a helyi légierő szállítógépe. A kifutópályáról lefutott a repülő, majd a szomszédos sugárúton több járművel is ütközött. A balesetben 24-en haltak meg, többnyire az érintett civil autók utasai. Az esetet követően az embereket a rendőrségnek kellett szétoszlatni, mivel a kiszóródott bankjegyeket próbálták összegyűjteni. A repülő ugyanis

423 millió bolivianót (mintegy 62 millió amerikai dollár) szállított a pénznyomdából.

Ez pedig mostanra egyre komolyabb káoszt okoz az országban. A jegybank ugyanis azóta bevonta a szállítmányban szereplő bankjegyeket a sorozatszámuk alapján, illetve a hatóságok megsemmisítették a szállítmányt. Azonban a több ezer helyszínre sereglett ember miatt a teljes mennyiséget nem tudták visszaszerezni – írja a Bloomberg.

Így most szinte mindenki bizonytalanságban él Bolíviában, mivel nem lehet gyorsan megállapítani, melyik bankjegyek lettek bevonva. A vállalkozások így attól tartanak, hogy esetleg hozzájuk kerül a kétes eredetű pénz, ezért vonakodnak elfogadni a készpénzt az emberektől. Emiatt pedig a térség egyik legszegényebb országának lakói attól tartanak, hogy legális megtakarításaik is elveszítik értéküket. A lapnak egy huszonéves bolíviai arról panaszkodott, hogy egy napon belül ötször utasították el, hogy a pénzével fizessen.

A hatóságok igyekeztek megsemmisíteni a baleset után szétszóródott pénzt. (Forrás: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg via Getty Images)

A helyi hatóságok becslései szerint a mintegy 17 millió bankjegy 30 százaléka hiányzik. A rendőrség közlése szerint a balesetet követően nagyjából húszezer ember özönlötte el a helyszínt, akik megpróbálták összeszedni a bankjegyeket, őket könnygázzal oszlatták szét. A jegybank elnöke keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy egyértelműen látták a helyszínen a felkelés jeleit, ha nem gyújtották volna fel a megmaradt pénzt, akkor biztosan halálesetekkel is járt volna az esemény.

A balesettel Bolívia a gyakorlatban valósította meg Milton Friedman közgazdász helikopterpénzről szóló elméletét. Az 1969-ben publikált világhírű példa szerint amennyiben egy nap egy helikopterről 1000 dollárt szórnának az emberek közé, akkor az inflációhoz vezetne, mivel az embereknek hirtelen több pénzük lenne, de ezzel nem növekedne a vásárlóerejük. A szétszórt pénz ugyanis nem változtatná meg a társadalmi viszonyokat alapjában, nem emelkedne az elosztható javak mennyisége. Ugyanakkor a helikopterpénz fogalma az elmúlt évtizedek válságaiban kiszélesedett, és a lakosságnak közvetlenül (fedezett vagy fedezetlen formában) juttatott állami pénzt jelenti, ami gazdasági krízishelyzetekben elfogadott eszközzé vált.

Így az elméletet a mai napig használja a közgazdaságtan annak szemléltetésére, mekkora a szükséges pénzmennyiség egy gazdaságban.

De térjünk vissza Bolíviához! Az ország már most is a térség egyik legmagasabb inflációját nyögi, mely tavaly nyáron 25%-on tetőzött, azóta pedig 17%-ra szelídült. Egyelőre a szakértők is bizonytalanok abban, hogy néhány millió dollárnak megfelelő készpénz hogyan befolyásolja majd az áremelkedést ott, ahol 2024-ben 50 milliárd dollár volt a GDP. Vagyis a hiányzó összeg a gazdaság méretéhez viszonyítva kicsi, a jegybank reakciója azonban aggasztja az embereket.

A bolíviai jegybank ugyanis a baleset után bejelentette, hogy a repülő által szállított összes bankjegy úgynevezett B-sorozatú, köztük 10, 20 és 50 bolivianósok is voltak. Ezeknek a bankjegyeknek egy kilencjegyű sorozatszámuk van. Az eset után először a jegybank felfüggesztette az összes B-sorozatú pénz használatát 48 órára, azóta pedig egy mobiltelefonos appot fejlesztettek a kereskedőknek, melyben a sorozatszám alapján kereshetnek rá, hogy az érintett bankjegy a repülőszállítmányból származik-e. Az emberek azonban arra panaszkodnak, hogy mindenki bizonytalan, így hiába mutatja az applikáció, hogy a pénzük legális forrásból származik, sok kereskedő az összes B-sorozatú bankjegy elfogadását megtagadja, hogy biztosra menjen. Ezt a kereskedők is bevallották a Bloombergnek, kiemelték, hogy elővigyázatosságból az összes B-sorozatú bankjegyet elutasítják, mivel attól tartanak, hogy a beszállítóiknak nem tudnak majd fizetni velük.

A probléma a turistáknak is gondot okoz, a Bloombergnek egy német látogató számolt be arról, hogy bevont bankjegyeket kapott, amikor euróját bolivianóra váltotta, most pedig nem tud megszabadulni a pénztől. Szerinte a kormánynak sürgősen meg kellene oldani a helyzetet az érintett bankjegyek kicserélésével ahelyett, hogy bizonytalanságban tartja az embereket. (Ennek persze nem sok értelme van, hiszen ha a jegybank elfogadná a lopott pénzt, és lecserélné azt, akkor ekkora erővel a forgalomban ragadt, most illegális pénzt is legalizálhatná). A bolíviai jegybank korábbi elnöke szerint el is húzódhat a jelenlegi helyzet, mivel időbe telik majd, mire az emberek rájönnek, hogy a B-sorozatú bankjegyeknek is van értékük.

Címlapkép forrása: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg via Getty Images