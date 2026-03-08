  • Megjelenítés
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon

A közel-keleti válság eredményeként jelentősen megdrágult az üzemanyag Magyarországon is. A hazai benzinkutasok körében terjed a gyakorlat, hogy mennyiségi plafont vezettek be – mondja riportjában az RTL.

A közel-keleti váltás már érezteti a hatását, a benzin literenkénti átlagára 585 forintig, a gázolajé 628 forintra emelkedett a napokban. Az események hatására egyre több kisebb benzinkút döntött úgy, hogy mennyiségi korlátozást vezet be az egyszerre tankolható üzemanyag-mennyiséggel kapcsolatban. Egyes helyeken 50, máshol 30 liternél húzták meg a felső határt. Azt mondják, hogy jelentősen megugrott a kereslet, ezzel pedig nem tudják tartani a lépést. A beszámoló szerint

Magyarországon többen arra számítanak, hogy tovább fognak emelkedni az árak.

Az egyik györkönyi kútnál a gázolaj például már teljesen elfogyott a hirtelen keresletugrás miatt. A televíziónak úgy nyilatkoztak, hogy már megrendelték a szállítást a készletek pótlására, de erre egyelőre várniuk kell. Az adatok is a tapasztalatokat igazolják, nagyjából 20-30 százalékkal emelkedett meg a tankolás az országban. Az ugrásnak az is kedvez, hogy hamarosan kezdődnek a mezőgazdasági munkák, így egyébként is növekvő kereslettel lehetett volna számolni. Ugyanakkor most sokan a későbbi időszakra is gondoltak. A növekvő félelem miatt számos gazda hosszú időre előre betárazott, az RTL-nek nyilatkozók szerint volt olyan, hogy valaki akár fél évre előre elegendő mennyiséget vásárolt.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó megnyugtatta a lakosságot, hogy

az országban van elegendő olaj nem kell készlethiányra számítani.

A drágulást most az olaj nemzetközi árának megugrása mellett a forint gyengélkedése is hajtja.

