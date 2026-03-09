  • Megjelenítés
A cseh kormány is megszólalt az üzemanyagárakról
A cseh kormány is megszólalt az üzemanyagárakról

Nem tervez konkrét intézkedéseket a növekvő üzemanyagárak miatt a cseh kormány - hangzott el a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón, Prágában.

A csehországi üzemanyagárak a legalacsonyabbak közé tartoznak az Európai Unió keretén belül, alacsonyabbak, mint Németországban vagy Lengyelországban

- jelentette ki Andrej Babis kormányfő újságírók előtt.

Figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását, az árak alakulását. Jelenleg semmiféle konkrét intézkedéseken nem dolgozunk

- tette hozzá Alena Schillerová kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter.

Az üzemanyagárak alakulását a kormány megvitatta a Cepro, a cseh állami kőolaj- és földgáztartalékokat kezelő, a kőolaj- és gázvezetékeket működtető cég vezérigazgatójával is.

A benzin és a gázolaj csehországi árait figyelő CCS társaság kimutatása szerint vasárnap egy liter benzin átlagban 36,21 koronába (579,36 forint), egy liter gázolaj gázolaj pedig 38,63 koronába (618,08 forint) került. A CTK hírügynökség által hétfőn megszólaltatott elemzők többsége arra számít, hogy ha a közel-keleti helyzet nem oldódik meg napokon belül,

a csehországi üzemanyagárak rövidesen literenként 40 korona fölé kerülnek.

