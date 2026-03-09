A háború miatt drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb olajexportőre

A közel-keleti háború második hetére a Hormuzi-szoros szinte teljesen lezárult a Perzsa-öböl menti országok tengeri szállítmányai előtt. Jelenleg nagyrészt már csak az iráni kőolaj halad át rajta. A kieső export miatt az olaj ára hordónként száz dollár fölé emelkedett, ami a globális infláció újbóli felpörgésével fenyeget.

A szaúdi állami olajtársaság, az Aramco a szokásos, Hormuzi-szoroson át vezető útvonal helyett részben a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe próbálja átirányítani az exportot. A rendelkezésre álló csővezeték kapacitása azonban nem elegendő ahhoz, hogy a teljes kiviteli mennyiséget pótolja.

Szaúd-Arábia napi mintegy tízmillió hordó kőolajat termel, amelyből nagyjából hétmillió hordót exportál.

Az öböl menti arab olajkitermelők, vagyis Szaúd-Arábia, az Emírségek, Kuvait és Irak együttesen mintegy százmillió hordónyi szabad tárolókapacitással rendelkeznek. Ez az összes kapacitásuk nagyjából egyharmadát teszi ki. A Kayrros térinformatikai elemzőcég vezető elemzője, Antoine Halff szerint azonban a ténylegesen felhasználható kapacitás ennél jóval kevesebb. Üzemi körülmények között ugyanis a tárolók ritkán tölthetők meg a névleges kapacitásuk nyolcvan százaléka fölé.

Több termelő ország megelőző jelleggel fogta vissza a kitermelést, hogy elkerülje a tárolók túl gyors megtelését, illetve a termelés teljes leállítását. A JP Morgan korábbi becslése szerint Szaúd-Arábia a konfliktus kezdetétől számítva bő két hónap alatt meríti ki a kőolaj- és üzemanyagtároló kapacitásait.

