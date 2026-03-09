Bejelentette Orbán Viktor: rendkívüli kormányülés jön, amelyen eldőlhet az üzemanyag-árstop kérdése

Orbán Viktor a következőket mondta:

A veszély elhárításához két döntésre van szükségünk: egész Európában felül kell vizsgálni, és meg kell szüntetni minden, az orosz energiahordozókra kivetett szankciót.

Ennek érdekében, a mai napon egy levélben kezdeményeztem a lépést Ursula von der Leyen elnök asszonynál.

Ennél a pontnál érdemes megállni. A szankciók eltörlése a kereslet megugrását okozná, ami csökkentené az orosz olaj diszkontját (Brent-Ural árkülönbség), tehát rövid távon megdrágítaná a hazai beszerzést. Ezért a javaslatnak csak hosszú távú hatások szempontjából lehet értelme, ha az EU a mostani eseményekre reagálva elállna a 2027-től Magyarország számára is kötelező teljes orosz leválástól. Egyelőre azonban a még nagyon rövid távú piaci események valószínűleg nem késztetik az EU-t a teljes energiastratégia újragondolására.



Közben az olajárnyomás miatt Amerika azt fontolgatja, hogy enyhít, vagy eltörli az orosz olajiparra eddig kivetett szankciókat. A lépéssel pótolnák az iráni konfliktus miatt kieső mennyiségek egy részét.

Itthon pedig meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen.

Ezért kora délutánra rendkívüli kormányülést hívtam össze

- tette hozzá.

A bejelentés alapján akár már hétfő délután pont kerülhet az üzemanyag-árstop kérdésére.

Előzmények

Hétfő délelőtt arról számolt be a magyar miniszterelnök, hogy összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot az iráni konfliktus miatt megugró olaj- és földgázárak miatt, és az ülésekről hamarosan bejelentést tesz.

Orbán Viktor előző hét pénteken a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a közel-keleti háború és a Barátság vezeték miatti regionális hatás is a benzin és a dízel üzemanyagok árának felhajtását eredményezi.

Az árat a kereskedők és a vevők alakítják ki, a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért. Ha viszont ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor - bár nem szereti az ember az ilyesmit - de állami eszközökkel fogunk beavatkozni

- mondta, majd hozzátette: "volt már ilyen, van tudásunk, tapasztalatunk, ismerjük az eszközöket, hogy hogyan kell ezt megtenni".

A piaci szereplők, köztük a Mol, a napokban többször hangoztatták, hogy az üzemanyagok kínálatával nincs gond,

rendelkezésre áll a mennyiség országosan, csak bizonyos helyeken lokálisan lehetnek ellátási gondok, azok is csak átmenetileg.

A kérdés kifejezetten érzékeny, főleg a parlamenti választások előtt. Azt is érdemes felidézni, hogy az elmúlt napokban a forint gyengülése és az olajárak elszállása miatt látványos drágulást tapasztalhattak az autósok a kutakon. Legutóbb 7-7 forinttal emelkedtek a nagykereskedelmi árak. Ez beépülve a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 631 Ft/liter

Időközben a cikk elején említett G7-ek bejelentésére, miszerint a stratégiai készletek jelentős részét, 400 millió hordót is felszabadíthatnak, az olajár meredek esésbe kezdett, a 120 dolláros szintről egészen 101 dollárig esett a jegyzés. A technikai kép alapján a korrekció tovább folytatódhat rövid távon, azonban a hatalmas volatilitás maradhat a piacon, amennyiben nem lesz érdemi változás a konfliktusban.

