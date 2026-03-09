Beperelte az amerikai kormányt a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb cége, miután Trump kitiltotta őket

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az Anthropic hétfőn San Franciscóban nyújtotta be keresetét, amelyben alkotmányellenesnek és jogellenesnek nevezte a kormányzat lépéseit. A vállalat szerint

az állam visszaél a hatalmával, amikor egy céget a véleménynyilvánítása miatt büntet.

Dario Amodei vezérigazgató korábban közölte, hogy a kormány intézkedései jogilag nem megalapozottak, és nem hagytak más választást, mint a bírósági utat.

A konfliktus múlt hónapban robbant ki, amikor a Pentagon az Anthropic Claude chatbotját minden törvényes célra, bármiféle használati megkötés nélkül akarta bevetni. A vállalat azonban kikötötte, hogy a technológiát ne lehessen amerikaiak tömeges megfigyelésére vagy teljesen autonóm fegyverrendszerek üzemeltetésére felhasználni.

Pete Hegseth védelmi miniszter válaszul február 27-én elrendelte, hogy a Pentagon zárja ki az Anthropicet és partnereit minden kereskedelmi együttműködésből, hat hónapos határidőt szabva a mesterségesintelligencia-szolgáltatások másik szolgáltatóhoz való áttelepítésére. Donald Trump elnök ugyanaznap a Truth Social platformon támadta a vállalatot, és utasította a szövetségi szerveket, hogy hagyják abba a Claude használatát, miközben a Wall Street Journal és az Axios értesülései szerint az amerikai katonai parancsnokság a Claude-ot hírszerzési célokra, célpontok kiválasztására és harctéri szimulációk futtatására egyaránt igénybe vette az Izraellel közösen végrehajtott február 28.-i támadás során.

A kereset alperesként a Hadügyminisztériumot – ahogyan a Trump-adminisztráció a védelmi tárcát nevezi – és több mint egy tucat további szövetségi szervet jelöli meg. A védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a perre.

A minősítés bejelentését követő napokban

a felhasználók példátlan kereslettel fejezték ki szolidaritásukat az Anthropic iránt,

tömegesen használva a Claude-ot. Ezzel párhuzamosan a rivális OpenAI megállapodást kötött a Pentagonnal mesterségesintelligencia-modelljeinek minősített hálózaton való alkalmazásáról. Sam Altman vezérigazgató közölte, hogy dolgoznak a megfigyeléssel kapcsolatos további biztosítékok beépítésén.

A 2021-ben alapított, mára több mint 300 ezer üzleti ügyféllel rendelkező Anthropic különösen a programozás területén vált meghatározó szereplővé a Claude Code nevű mesterségesintelligencia-alapú kódolási asszisztensével.

