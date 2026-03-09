  • Megjelenítés
Beperelte az amerikai kormányt a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb cége, miután Trump kitiltotta őket
Gazdaság

Beperelte az amerikai kormányt a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb cége, miután Trump kitiltotta őket

Portfolio
Az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat beperelte az amerikai védelmi minisztériumot, miután az ellátási láncot veszélyeztető szereplőként bélyegezte meg a céget – egy olyan minősítéssel, amelyet jellemzően ellenséges országok vállalatai ellen alkalmaznak. A jogvita gyökere az, hogy a Pentagon korlátozások nélkül akarta használni az Anthropic technológiáját, a cég azonban ragaszkodott bizonyos biztonsági feltételekhez – írta meg a Bloomberg.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Anthropic hétfőn San Franciscóban nyújtotta be keresetét, amelyben alkotmányellenesnek és jogellenesnek nevezte a kormányzat lépéseit. A vállalat szerint

az állam visszaél a hatalmával, amikor egy céget a véleménynyilvánítása miatt büntet.

Dario Amodei vezérigazgató korábban közölte, hogy a kormány intézkedései jogilag nem megalapozottak, és nem hagytak más választást, mint a bírósági utat.

A konfliktus múlt hónapban robbant ki, amikor a Pentagon az Anthropic Claude chatbotját minden törvényes célra, bármiféle használati megkötés nélkül akarta bevetni. A vállalat azonban kikötötte, hogy a technológiát ne lehessen amerikaiak tömeges megfigyelésére vagy teljesen autonóm fegyverrendszerek üzemeltetésére felhasználni.

Még több Gazdaság

A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek

Terméket hívott vissza az Aldi

Pete Hegseth védelmi miniszter válaszul február 27-én elrendelte, hogy a Pentagon zárja ki az Anthropicet és partnereit minden kereskedelmi együttműködésből, hat hónapos határidőt szabva a mesterségesintelligencia-szolgáltatások másik szolgáltatóhoz való áttelepítésére. Donald Trump elnök ugyanaznap a Truth Social platformon támadta a vállalatot, és utasította a szövetségi szerveket, hogy hagyják abba a Claude használatát, miközben a Wall Street Journal és az Axios értesülései szerint az amerikai katonai parancsnokság a Claude-ot hírszerzési célokra, célpontok kiválasztására és harctéri szimulációk futtatására egyaránt igénybe vette az Izraellel közösen végrehajtott február 28.-i támadás során.

A kereset alperesként a Hadügyminisztériumot – ahogyan a Trump-adminisztráció a védelmi tárcát nevezi – és több mint egy tucat további szövetségi szervet jelöli meg. A védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a perre.

A minősítés bejelentését követő napokban

a felhasználók példátlan kereslettel fejezték ki szolidaritásukat az Anthropic iránt,

tömegesen használva a Claude-ot. Ezzel párhuzamosan a rivális OpenAI megállapodást kötött a Pentagonnal mesterségesintelligencia-modelljeinek minősített hálózaton való alkalmazásáról. Sam Altman vezérigazgató közölte, hogy dolgoznak a megfigyeléssel kapcsolatos további biztosítékok beépítésén.

A 2021-ben alapított, mára több mint 300 ezer üzleti ügyféllel rendelkező Anthropic különösen a programozás területén vált meghatározó szereplővé a Claude Code nevű mesterségesintelligencia-alapú kódolási asszisztensével.

Kapcsolódó cikkünk

Betelt a pohár: távozik az OpenAI egyik fontos vezetője

Egymásnak esett a két nagy AI-vállalat, Trump kegyeiért is versenyt futnak

Kitörés előtt ez a szebb napokat is látott részvény - Most kell nagyon figyelni!

Bejelentette az Nvidia vezére: 30 milliárd dolláros üzlet köttetett, de nem várt visszalépés jön a piacon

Acemoglu: Donald Trump és a volt zimbabwei diktátor

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility