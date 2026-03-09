  • Megjelenítés
Drága mulatság megvédeni a devizát: a törököknek is fáj a háború
Drága mulatság megvédeni a devizát: a törököknek is fáj a háború

Bankárok becslései szerint a török jegybank tartalékai mintegy 12,5 milliárd dollárral csökkentek a múlt héten az iráni háborús feszültségek miatt. Ezzel egy időben a bank mérlegében 13 milliárd dolláros devizaeladás jelent meg.

A Reuters által megkérdezett három bankár szerint

a török központi bank bruttó devizatartaléka 197,5 milliárd dollárra esett vissza.

A devizaeladások hétfőn is folytatódtak, a múlt heti tranzakciók ráadásul várhatóan legalább további 5 milliárd dollárral rontják az e heti mérleget is.

A számítások alapján a jegybank nettó devizatartaléka a március 6-ával záruló héten 13 milliárd dollárral, 79 milliárd dollárra csökkent. A devizacsere-ügyletek (swap) nélkül számított nettó tartalék 14 milliárd dolláros visszaesést mutatott, így 65 milliárd dolláron zárt.

A török líra alig mozdul a háború kitörése óta, már a múlt héten arról szóltak a hírek, hogy elsősorban a jegybank devizaeladásai tartják kordában az árfolyamot, ez most beigazolódni látszik.

