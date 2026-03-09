  • Megjelenítés
Ez ám a váratlan fordulat: adócsökkentéssel is reagál az üzemanyagárak elszállására a kormány
Ez ám a váratlan fordulat: adócsökkentéssel is reagál az üzemanyagárak elszállására a kormány

Portfolio
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter este a Facebook-on bejelentette, hogy a kormány az uniós minimumszintre csökkenti a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. A kormány ezzel egyidejűleg megtiltja az energiahordozók exportját is.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Újra árstop jön az üzemanyagokra: 595 forintos benzin- és 615 forintos dízelárat vezet be a kormány

Éjféltől ismét hatósági jellegű, úgynevezett „védett árat” vezet be a kormány a 95-ös benzinre és a gázolajra – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök ma délután. A lépést a kormány azzal indokolta, hogy a nemzetközi olajárak meredeken emelkednek az iráni háborús helyzet és az ukrán olajellátási zavarok miatt.

A beavatkozás részeként a kabinet az üzemanyagok jövedéki adóját is csökkenti az uniós minimumszintre

– közölte most este Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányzati intézkedéscsomag vadonatúj, eddig nem részletezett elemeit.

A miniszterelnök bejelentése szerint a kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezése érdekében felső árkorlátot vezet be a kiskereskedelmi árakra. Ennek értelmében:

EU: indokolt lenne a stratégiai olajtartalékok felszabadítása

Szijjártó Péter: jogszabályt módosít Magyarország, hogy kivizsgálhassa az elfogott ukrán pénzszállítmány hátterét

Drasztikus lépésre készül Donald Trump a küszöbön álló energiaválság miatt

  • a 95-ös benzin ára legfeljebb 595 forint/liter,

  • a gázolaj ára legfeljebb 615 forint/liter lehet.

A rendelkezés nem minden járműre vonatkozik. A kedvezményes ár csak magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek esetében érvényes. A szabályozás a lakosság mellett a mezőgazdasági termelőkre, fuvarozókra és vállalkozásokra is kiterjed.

Adócsökkentéssel is beavatkozik a kormány

Nagy Márton posztjából részletesen kiderül, hogy

az intézkedések részeként a kormány lecsökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját az Európai Unió által megengedett minimumszintre.

Ennek eredményeként

  • a benzin jövedéki adója 158,8 forintról 139,55 forintra csökken literenként, ami 19,25 forintos mérséklést jelent,

  • a gázolaj jövedéki adója 148,76 forintról 128,28 forintra csökken literenként, vagyis 20,48 forinttal mérséklődik.

Érdemes megemlíteni, hogy nem teljesen újszerű az, hogy a jövedéki adóhoz hozzányúl a kormány az üzemanyagok esetében. Az ugyanis már korábban ismert volt, hogy a januártól esedékes újabb inflációkövető adóemelést elhalasztotta a kormány, fél évvel odébb tolta. A jövedéki adó mértékének csökkentése viszont újfajta fordulat a kormány üzemanyagpiaccal kapcsolatos megközelítésében.

Az elmúlt években a kormány rendszeresen az üzemanyagok adócsökkentése ellen érvelt, többször is azt hangoztatva, hogy a piac fundamentális folyamatai hajtják feljebb az árakat, és nem valós megoldás az adó csökkentése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy héttel ezelőtt megjelent Facebook-posztjában is úgy fogalmazott, hogy "az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb. Az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja". Akár ennek fényében is váratlan fordulatnak tekinthető az, hogy az EU-s minimumszintre csökkenti a jövedéki adó mértékét a magyar kormány az üzemanyagok esetében.

nagy marton uzemanyag arak
Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala

Számos intézkedés támogatja az ellátásbiztonságot is

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében

a kabinet felszabadítja a 45 napos állami biztonsági üzemanyagkészletet is.

Nagy Márton bejelentése szerint a kereskedők számára a 95-ös benzin és a dízel a védett árnál alacsonyabb átadási áron lesz elérhető, ami segítheti a hatósági ár fenntartását a kiskereskedelmi piacon.

A kormány további lépéseket is bejelentett a piaci torzulások elkerülésére. Ezek között szerepel

  • a nyersolaj exportjának megtiltása,

  • a 95-ös benzin és a gázolaj kivitelének tilalma,

  • valamint a visszaélésszerű kereskedelem elleni szigorú fellépés.

A kabinet szerint ezek az intézkedések együttesen azt a célt szolgálják, hogy a magyar piac ellátása stabil maradjon a nemzetközi energiapiaci feszültségek közepette.

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

