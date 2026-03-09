Ez ám a váratlan fordulat: adócsökkentéssel is reagál az üzemanyagárak elszállására a kormány

Újra árstop jön az üzemanyagokra: 595 forintos benzin- és 615 forintos dízelárat vezet be a kormány
Éjféltől ismét hatósági jellegű, úgynevezett „védett árat” vezet be a kormány a 95-ös benzinre és a gázolajra – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök ma délután. A lépést a kormány azzal indokolta, hogy a nemzetközi olajárak meredeken emelkednek az iráni háborús helyzet és az ukrán olajellátási zavarok miatt.
A beavatkozás részeként a kabinet az üzemanyagok jövedéki adóját is csökkenti az uniós minimumszintre
– közölte most este Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányzati intézkedéscsomag vadonatúj, eddig nem részletezett elemeit.
A miniszterelnök bejelentése szerint a kormány az üzemanyagárak emelkedésének fékezése érdekében felső árkorlátot vezet be a kiskereskedelmi árakra. Ennek értelmében:
-
a 95-ös benzin ára legfeljebb 595 forint/liter,
-
a gázolaj ára legfeljebb 615 forint/liter lehet.
A rendelkezés nem minden járműre vonatkozik. A kedvezményes ár csak magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek esetében érvényes. A szabályozás a lakosság mellett a mezőgazdasági termelőkre, fuvarozókra és vállalkozásokra is kiterjed.
Adócsökkentéssel is beavatkozik a kormány
Nagy Márton posztjából részletesen kiderül, hogy
az intézkedések részeként a kormány lecsökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját az Európai Unió által megengedett minimumszintre.
Ennek eredményeként
-
a benzin jövedéki adója 158,8 forintról 139,55 forintra csökken literenként, ami 19,25 forintos mérséklést jelent,
-
a gázolaj jövedéki adója 148,76 forintról 128,28 forintra csökken literenként, vagyis 20,48 forinttal mérséklődik.
Érdemes megemlíteni, hogy nem teljesen újszerű az, hogy a jövedéki adóhoz hozzányúl a kormány az üzemanyagok esetében. Az ugyanis már korábban ismert volt, hogy a januártól esedékes újabb inflációkövető adóemelést elhalasztotta a kormány, fél évvel odébb tolta. A jövedéki adó mértékének csökkentése viszont újfajta fordulat a kormány üzemanyagpiaccal kapcsolatos megközelítésében.
Az elmúlt években a kormány rendszeresen az üzemanyagok adócsökkentése ellen érvelt, többször is azt hangoztatva, hogy a piac fundamentális folyamatai hajtják feljebb az árakat, és nem valós megoldás az adó csökkentése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy héttel ezelőtt megjelent Facebook-posztjában is úgy fogalmazott, hogy "az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb. Az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja". Akár ennek fényében is váratlan fordulatnak tekinthető az, hogy az EU-s minimumszintre csökkenti a jövedéki adó mértékét a magyar kormány az üzemanyagok esetében.
Számos intézkedés támogatja az ellátásbiztonságot is
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében
a kabinet felszabadítja a 45 napos állami biztonsági üzemanyagkészletet is.
Nagy Márton bejelentése szerint a kereskedők számára a 95-ös benzin és a dízel a védett árnál alacsonyabb átadási áron lesz elérhető, ami segítheti a hatósági ár fenntartását a kiskereskedelmi piacon.
A kormány további lépéseket is bejelentett a piaci torzulások elkerülésére. Ezek között szerepel
-
a nyersolaj exportjának megtiltása,
-
a 95-ös benzin és a gázolaj kivitelének tilalma,
-
valamint a visszaélésszerű kereskedelem elleni szigorú fellépés.
A kabinet szerint ezek az intézkedések együttesen azt a célt szolgálják, hogy a magyar piac ellátása stabil maradjon a nemzetközi energiapiaci feszültségek közepette.
Címlapkép forrása: Portfolio
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait
4-5 héttel terveztek, gyakorlatilag minden célt elértek.
Drasztikus lépésre készül Donald Trump a küszöbön álló energiaválság miatt
Radikális intézkedések is az asztalon vannak.
Megtörte a csendet Donald Trump: elmondta, mit gondol Irán új vezetőjéről
Trump is véleményt mondott az ajatollahról.
Döntött Európa egyik legerősebb országa: masszív hadiflotta indul meg a háborús zónába
A küldetés kizárólag "védelmi célú" lesz.
Megszólalt Putyin a közel-keleti konfliktusról: "Oroszországnak ki kell használnia ezt a pillanatot"
Most kell lépni, mert a kedvező lehetőség könnyen elillanhat.
Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata
A küszöbön álló energiaválság csak az utolsó csepp lenne a pohárban.
Reagált Izrael az új iráni vezető kinevezésére – Ez alapján egyértelmű, most mi következik
Jeruzsálem nem óvatoskodott a jelzőkkel.
A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról
Elemzők szerint azonban épp ez lehet a vesztük.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.