Félelmetes ütemben cseréli AI-ra az embereket az ázsiai szuperhatalom – de sikerül a nagy ugrás?

Peking szerint a mesterséges intelligencia Kína jövőjének kulcsa – sok kínai fiatal szerint viszont inkább a következő állásuk legnagyobb akadálya. A kínai vezetés a legújabb ötéves tervben példátlan technológiai offenzívát hirdetett: a tervezetből humanoid robotok és hatalmas AI-adatközpontok képe sejlik fel. A cél nem teljesen új: Kína már így is futurisztikus gyárak otthonául szolgál, és eddig a munkaerőpiaci összeomlás is elkerülte. Ha azonban a technológiai fejlődés tovább gyorsul, miközben a növekedés lassul, egyre több munkahely szűnhet meg.

Előző héten Pekingben bejelentették a tizenötödik, 2026-30 közti időszakra vonatkozó ötéves terv főbb céljait. A legelőkelőbb helyen a csúcstechnológiákba történő beruházás szerepelt: a kommunista vezetés így érné el a globális technológiai fölényt és biztosítaná be országa jövőjét.

Az intézkedések közt szerepelt például

a kvantumszámítástechnika, a 6G, a humanoid robotok és a tudomány legmodernebb területei, például a gép-agy interfészek terén történő beruházások növelése

és a tudomány legmodernebb területei, például a gép-agy interfészek terén történő beruházások növelése és az AI-versenyben elengedhetetlen nagy adatközpontok kiépítésének felgyorsítása az országban elérhető olcsó és bőséges villamos energiára alapozva, valamint a nyílt forráskódú szoftverfejlesztői közösségek támogatása. Folytatnák a chipek fejlesztését is az USA-tól való technológiai függetlenség elérése érdekében.

A cél a mesterséges intelligencia mielőbbi integrálása a teljes gazdaságban.

A pekingi vezetés azt gondolja, hogy a technológiai fejlődés általános gyógyírként szolgálhat Kína szinte minden fontosabb problémájára. Azt várják tőle, hogy megoldást nyújthat mind a lassuló növekedés, mind a növekvő adóssághegy és az elöregedő társadalom kihívásaira. A logika szerint a csúcsszektorokban elért előrelépés a termelékenység növekedéséhez fog vezetni, ami magasabb vállalati profitokban, emiatt magasabb bérekben, több állásban a szolgáltatási szektorban, és megemelkedett adóbevételekben köszön majd vissza, így végső soron a kormánynak lesz tere a szociális kiadások emelésére is.

A célkijelölésnek azonban nem mindenki örül. A nem túl fényes munkaerőpiaci helyzetben erősek a félelmek, hogy az AI térnyerésével még nehezebb lesz elhelyezkedni – miközben ez a fiatalok esetében már most is hatalmas problémát jelent.

A kínai fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása 2018 óta. Az idősorban van egy szakadás: a statisztikai hivatal egy időre beszüntette a mutató publikálását, majd azután kezdte újra, hogy a módszertant úgy módosította, hogy a részmunkaidős állást kereső egyetemisták ne számítsanak munkanélkülinek. Forrás: nippon.com.

Régi-új cél

Az automatizáció már így is felforgatta a kínai gazdaságot – mutatott rá a Wall Street Journal.

Erre az egyik legjobb példa a háztartási gépgyártó óriás, a Midea működése. A cég jingzhou-i gyárában egy 14 virtuális ágensből, számos robotból és gépből álló rendszer képezi a "gyár agyát": ez dönti el, hogy milyen feladatokat, milyen sorrendben és hol végeznek el. A mosógépgyártó részen az alkatrészeket humanoid robotok szállítják ellenőrzésre. Ez már rég nem csupán a fix robotkarok időszakát mutatja, hanem sokkal nagyobb rugalmasságot igénylő munkák kiváltása felé mutat. Ahol pedig maradtak emberek, még ott is feltűnik az AI: a cég egyes dolgozóit mesterséges intelligenciát használó szemüvegekkel szerelték fel, ami automatikusan jelzi, hogy az egyes alkatrészeknek milyen hibájuk lehet.

A Baosteel hasonlóan elképesztő szintű automatizációt ért el a gyártásban. A folyamatokat mindössze néhány operátor figyeli. Az emberi beavatkozás most már csupán félóránként szükséges a korábbi átlagos 3 perchez képest. A létesítmény így egyike a kínai "sötét gyáraknak, amelyeket azért hívnak így, mert olyan nagy mértékben automatizáltak, hogy teoretikusan akár sötétben is működhetnének, hiszen emberi munkavégzésre nem sok szükségük van. A Baosteel az ország legnagyobb és a világ egyik vezető állami acéltermelő vállalata.

A Bosideng ruhagyártónál egy-egy új ruhadarab készítéséhez szükséges idő az ötlettől a gyártás megkezdéséig 27 napra rövidült a korábbi 100-ról egy dizájnokat generáló AI szoftvernek köszönhetően. A hatalmas termelékenységi ugrás közben ráadásul még a fejlesztési költségeket is 60 százalékkal lejjebb szorították.

Tianjin kikötőjében már alig lehet emberbe botlani. A konténereket önvezető kamionokkal szállítják, miközben a Huawei OptVerse AI Solver szoftvere végzi a kikötőbe érkező szállítmányok ütemezését. A tervezési idő így nagyjából 10 percre csökkent a korábbi 24 óráról. A nagy konténerek 88 százalékát teljesen automatizáltan mozgatják. A fejlesztéseknek köszönhetően a kikötő működtetéséhez mintegy 60 százalékkal kevesebb munkaerő szükséges, mint a hagyományosak esetében.

Kína már 2024-ben megelőzte Németországot az egy főre jutó ipari robotok számában – újabb jelet adva arról, hogy a hatalmas ázsiai ország a gyártás technológiai fejlettségében már maga mögé parancsolta Európát.

Most akkor jön a munkaerőpiaci armageddon?

A fentebb leírt automatizálási folyamatoknak valóban van mérhető hatása. Az ipari robotok bevezetése csökkentheti a rutin gyári munkák iránti munkaerő-keresletet, különösen az alacsony képzettséget igénylő összeszerelési munkák esetében – ezt kutatások is bizonyították. A robotállomány 1 százalékos növekedése a munkaerő iránti keresletet 1,8 százalékkal is visszavetheti. Egy kínai gyártási adatokat felhasználó tanulmány arra utal, hogy a robotok egyre szélesebb körű alkalmazása mérhető foglalkoztatáscsökkenéssel jár a leginkább automatizált régiókban.

A foglalkoztatás általános képe azonban bonyolultabb, mint a munkahelyek egyszerű megszűnése. Számos vállalati szintű tanulmány megállapítja, hogy az automatizálást bevezető vállalatok gyakran fenntartják, vagy akár növelik az általános foglalkoztatottságot. A magasabb termelékenység ugyanis lehetővé teszi, hogy bővítsék termelésüket és hatékonyabban versenyezzenek, ami új szerepkörök iránti keresletet teremthet, például technikusok, mérnökök és logisztikai személyzet iránt. Sok esetben az automatizálás így csupán bizonyos típusú munkákat szüntet meg, miközben máshol új pozíciókat teremt a vállalaton belül.

Ennek eredményeként eddig a legnagyobb hatást a munkahelyek szerkezetének átrendeződése jelenti, nem pedig a teljes foglalkoztatottság jelentős csökkenése.

A munkavállalók egyre inkább áttérnek a kézi gyártási feladatokról olyan munkakörökre, amelyek magukban foglalják a gépek felügyeletét, az automatizált rendszerek karbantartását vagy az adatok és folyamatok kezelését. Ez a tendencia hozzájárul a magasabb képzettségű technikai munkavállalók iránti növekvő kereslethez, miközben a rutin jellegű, alacsony vagy közepes képzettséget igénylő munkakörök fokozatosan eltűnnek.

Az átmenet nem minden munkavállaló számára fájdalommentes. A kevésbé képzett munkavállalók bére és foglalkoztatottsága csökkenő tendenciát mutat azokban a régiókban és iparágakban, ahol a robotok bevezetése gyorsabb ütemben halad. Egyes felmérések azt is kimutatják, hogy az automatizálásnak erősen kitett foglalkozásokban dolgozók körében növekszik a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos aggodalom.

Ugyanakkor az automatizáció és az AI gyors terjedése nem kizárólag problémákat vet fel, hanem bizonyos értelemben válasz is Kína egyik legnagyobb hosszú távú gazdasági kihívására. Az ország társadalma gyors ütemben öregszik, a munkaképes korú népesség pedig évek óta csökken. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság teljesítményét egyre kevesebb munkavállalónak kell fenntartania, ami szükségszerűvé teszi a termelékenység növelését. Ebben a helyzetben az automatizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése nem pusztán technológiai trend, hanem részben demográfiai kényszer is. A legalacsonyabb képzettséget igénylő gyári munkák fokozatos eltűnése ráadásul össztársadalmi szinten inkább pozitív folyamat, hiszen nem sokan szeretnének a gyárakban robotolni.

Eddig nem okozott problémát az AI, de ez könnyen változhat

Az automatizáció azonban nem oldja meg automatikusan a kínai munkaerőpiac már most is meglévő szerkezeti problémáit – sőt bizonyos esetekben még erősítheti is azokat. Miközben Kína oktatási rendszere az elmúlt két évtizedben jelentősen bővült, és folyamatosan nő a felsőoktatásban tanulók aránya, a diplomások egy része így is nehezen talál megfelelő állást.

Ennek egyik oka, hogy az AI és az automatizáció nemcsak az alacsony képzettségű munkákat érinti, hanem egyre több diplomás pozíciót is átalakít. Az adminisztratív, elemző vagy akár bizonyos programozási feladatok egy része is automatizálhatóvá válik, ami szűkítheti a hagyományos fehérgalléros belépő pozíciók számát. A másik probléma a képzési struktúra és a munkaerőpiaci igények közötti eltérés: sok diplomás olyan területen végez, amelyre a gazdaságban viszonylag korlátozott a kereslet, miközben a valóban keresett, magas szintű mérnöki és technológiai szakemberekből továbbra is hiány van.

Egyelőre nem látható, hogy az automatizáció és az AI terjedése különösebben megemelte volna Kínában az összesített munkanélküliségi rátát – az azonban nyitott kérdés, hogy ez a jövőben is így marad-e.

Az új munkahelyek keletkezése ugyanis nem csupán technológiai kérdés, hanem nagymértékben függ a gazdaság általános növekedési pályájától is. Kína gazdasági bővülése az elmúlt években fokozatosan lassult, ami csökkentheti az új állások létrejöttének ütemét. Ha a gazdasági növekedés mérséklődik, miközben az automatizáció tovább gyorsul, akkor könnyen előfordulhat, hogy a munkahelyek megszűnésének üteme jóval gyorsabb lesz, mint az újak létrejötte. Az egyre inkább elöregedő társadalomban azonban van remény arra, hogy ez nem annyira vészjósló jel, mint inkább kiút egy fenyegető válságból.

