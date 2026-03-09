  • Megjelenítés
Kettészakadt a polar vortex: ez vár Magyarországra a következő hetekben
Gazdaság

Kettészakadt a polar vortex: ez vár Magyarországra a következő hetekben

Portfolio
Az elmúlt hetekben anticiklon alakította hazánk időjárását, aminek hatására a Magyarországon száraz, nyugodt idő volt tapasztalható. Ugyan az előrejelzések szerint az előttünk álló héten némileg változékonyabb idő várható, a Weather on Maps legutóbbi Facebook-bejegyzése szerint az északi sarkkör környékén légköri folyamatai miatt akár hosszabb távon, a hónap végéig is kitarthat az enyhe idő.

A Weather on Maps meteorológusai szerint a télen már többször is emlegetett poláris örvény (polar vortex) viselkedése miatt

a következő hetekben is a megszokottnál melegebb időjárás jöhet Európában.

Jelenleg egy úgynevezett atmoszférikus melegedés megy végbe a sarkörök felett, amelynek következtében az egyébként stabil örvényként mozgó polar vortex két részre szakadt. Az örvény egyik része nagyjából Oroszország, a másik pedig Észak-Amerika fölött helyezkedik el. Ez Kanadában és az Egyesült Államokban hidegbetörésekhez, Európában pedig a szokásosnál melegebb időjáráshoz vezet.

A jelenség hatása akár a hónap végéig is kitarthat, ezért meg lehet kockáztatni, hogy addig a komolyabb lehűlés (és fagy) veszélye is alacsony maradhat Közép-Európában, de ugyanez az áprilisról még nem mondható el

A sarki örvény állapota rendszeresen befolyásolja az északi félteke időjárását. Ahogy azt korábbi részletes cikkünkben is megírtuk, az idén év elején Magyarországot sújtó jelentős lehűléseket is többek között a sarki örvény meggyengülése okozta. Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A mindennapokban épp ezért, viszonylag kevés szó esik poláris örvényről, mikor a rendszer stabil állapotban van, ugyanis ebben az esetben zömében lakatlan, sarkvidéki területek felett tartja a fagyos légtömegeket. A polar vortex hatása akkor válik számunkra Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény áramlási sebessége meggyengül, vagy akár a teljes örvény szétesik.

