Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál

Az információk szerint a változás azonnal életbe is lép.

Ennek értelmében pedig

a 95-ös benzin literenkénti ára 619, a dízelé pedig 639 forintban kerül meghatározásra.

A levélben egyben a Mol arra is felhívta a figyelmet, hogy a kutak üzemeltetői ellenőrizzék a megjelenő üzemanyagárakat, és ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.

A benzin és a gázolaj ára is meredek emelkedésben van, a konfliktus kitörése óta előbbi 28, utóbbi pedig mintegy 60 forintot emelkedett, alig több mint egy hét leforgása alatt.

Érdekesség, hogy amíg a Mol által meghatározott árak a gázolaj esetében 10 forinttal vannak lejjebb a keddtől várható árszinthez képest, addig a benzin esetében ez a szint mintegy 24 forinttal van magasabban.

Ezt a gyors áremelkedést látva egyre többször előkerülő téma az árstop bevezetése. A környező országok közül Horvátországban már meglépték a döntést, délutánra pedig Orbán Viktor rendkívüli kormányülést hívott össze, ennek értelmében pedig

Akár már hétfő délután pont kerülhet erre a kérdésére.

A piac a világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával szembesül, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi közel 20 millió hordónyi olajkínálat esett ki a piacról. Csak hétfő éjszaka több mint 20 százalékos ugrást láthattunk a globális benchmarknak számító Brent jegyzésében, miközben a konfliktus előtti, február 27-i szinthez képest már több mint 45 százalékkal került feljebb az árfolyam.

A meredek áremelkedést ráadásul nem csak a nemzetközi olajpiaci folyamatok hajtják, hanem a forint látványos gyengülése is. A dollárral szemben a magyar deviza egy hét alatt 7,5 százalékot veszített az értékéből.

Címlapkép forrása: Portfolio