Megvadult a földgázár is a hétvégi fejlemények után
Megvadult a földgázár is a hétvégi fejlemények után

Portfolio
Jelentős emelkedéssel kezdett hétfő reggel az európai földgázár a holland tőzsdén. A TTF típusú földgáz áprilisi határidős jegyzése több mint 20 százalékkal ugrott meg péntekhez képest.

Hétfő reggel 64,5 eurón állt a holland TTF földgáz áprilisi határidős jegyzése, ez

20,8%-kal volt magasabb a pénteki árfolyamnál.

Már a múlt héten is intenzív emelkedést láttunk az árban, a háború kitörése előtti 30 euró körüli szintről már több mint a duplájára emelkedett a nyersanyag ára. Ez pedig hosszabb távon komoly problémát okozhat az energiaimportőr országoknak.

A hétvégén tovább eszkalálódott a közel-keleti háború, egyre komolyabbak a fennakadások az energiaszállításokban. Emellett a szakértők egy része már arra számít, hogy a konfliktusnak hosszútávbú következményei lesznek az energiaszállításokat illetően.

A földgázár megugrása magyar szempontból is kellemetlen fejlemény, hiszen az infláció mellett a folyó fizetési mérlegen keresztül is rontja a kilátásainkat.

Címlapkép forrása: Portfolio

