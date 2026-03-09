Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

A Hormuzi-szoroson – amelyen a világ tengeri olajszállításainak közel negyede halad át – nagyjából egy hete szinte teljesen leállt a forgalom az iráni rakéta- és dróntevékenység miatt. A Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfőn átmenetileg 120 dollár közelébe emelkedett, majd 100 dollár körül stabilizálódott. Ilyen szinteket utoljára 2022 júliusában, az orosz–ukrán háború okozta ellátási zavarok idején láttunk.
A hajózási társaságok felfüggesztették az átkelést, és az Egyesült Államok által bejelentett tengeri biztosítási program sem változtatott érdemben a helyzeten: a vállalatok számára a biztonságos áthaladás az elsődleges szempont, az pedig a konfliktus lezárásáig nem garantálható.
A válság nem csupán a szállítási útvonalakat érinti, hanem az olajinfrastruktúrát is.
Szaúd-Arábiában iráni támadás nyomán le kellett állítani az ország legnagyobb finomítóját, Ras Tanurát. Katarban a legnagyobb LNG-exportterminált érte találat, Bahreinben pedig rakétatalálat után tűz ütött ki egy finomítóban. A Hormuzi-szoros szűk keresztmetszete miatt a termelők tárolói megtelnek, ezért több ország drasztikusan csökkentette a kitermelést. Irak napi 2,5 millió hordóval – vagyis 60 százalékkal – fogta vissza a termelését, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek szintén bejelentette a csökkentést. A JP Morgan elemzői szerint a hét végére a leállások napi négymillió hordó feletti kieséssel járhatnak.
Az öbölállamok alternatív útvonalakat keresnek. Szaúd-Arábia a Vörös-tenger felé vezető csővezetéken naponta 2,3 millió hordót juttat el a nyugati terminálokhoz, ez azonban messze elmarad a korábban a Hormuzi-szoroson áthaladó napi hatmillió hordótól. Ráadásul a Vörös-tenger felé tartó hajóknak a Báb el-Mandeb-szoroson kell átkelniük, ahol az Irán által támogatott húszi lázadók jelentenek fenyegetést.
A G7-ek pénzügyminiszterei a stratégiai tartalékok közös felszabadításáról tárgyaltak és hoztak döntést. Ezzel három hónapra naponta mintegy 4,5 millió hordó kerülhetne piacra, ám ez jóval kevesebb a szoroson korábban áthaladó napi 14,7 millió hordónál. Elemzők szerint a szoros elhúzódó lezárása esetén a háromjegyű olajárak a tartalékok felszabadítása ellenére is fennmaradnak.
A legrosszabb forgatókönyvben a Brent akár a 2008-as, 147,50 dolláros csúcsot is megközelítheti.
A Handelsblatt elemzői szerint az európai kiskereskedelmet az energiadrágulás különösen érzékenyen érinti.
Az ágazat a jelenlegi válságot megelőzően is komoly nehézségekkel küzdött: a gyenge fogyasztói kereslet, a csökkenő vásárlóerő és a Trump elnök által tavaly indított kereskedelmi háború többletköltségei egyaránt nyomás alá helyezték a szektort. A Zara anyavállalatától, az Inditextől a brit Marks & Spencerig zuhantak a kiskereskedelmi részvények.
A közúti szállítás a kiskereskedők működési költségeinek jellemzően 5–10 százalékát teszi ki, ehhez adódnak az áruházak energiaigényes hűtési, fűtési és világítási kiadásai. Az olajár-emelkedés a műtrágya árát is felhajtotta – a világ műtrágya-kereskedelmének harmada a Hormuzi-szoroson halad át –, ami közvetlenül drágítja az élelmiszer-előállítást. Elemzők szerint a ruházati kereskedők a legsérülékenyebbek, mivel az öltözködés az első, amin a fogyasztók spórolnak, ha az élelmiszer és a rezsi drágul.
Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója figyelmeztetett:
ha a globális energiaárak tíz százalékkal emelkednek, és ez egy évig fennáll, az a világszintű inflációt 40 bázisponttal növeli, miközben a gazdasági növekedést akár 0,2 százalékponttal is visszafoghatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
