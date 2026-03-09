Négyéves csúcsot döntött az alumínium ára

Az alumínium ára négyéves csúcsra ugrott hétfőn. Ennek oka, hogy a közel-keleti konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen az útvonalon keresztül szállítanak az öbölbeli termelők alumíniumot az Egyesült Államokba és Európába. A helyzetet tovább súlyosbítja egy jelentős kapacitású mozambiki kohó közelgő leállása.

Az irányadó alumíniumár a hivatalos kereskedésben 3374 dollár/tonna szintre csökkent a nap eleji 3544 dolláros csúcsról.

Ez volt a legmagasabb árfolyam 2022 márciusa óta, amikor a fém ára történelmi rekordot, 4073,50 dollárt ért el tonnánként.

Bár az árfolyam a nap végére 1,8 százalékos mínuszban zárt, az ellátási félelmek továbbra is uralják a piacot.

Az európai vevőket különösen érzékenyen érinti a helyzet. Az öbölbeli szállítások fennakadása ugyanis egybeesik a dél-afrikai South32 vállalat mozambiki Mozal kohójának karbantartási leállásával. Az évi 560 ezer tonna kapacitású üzem március közepétől szünetelteti a termelést, mivel a cég nem tudott megállapodni a mozambiki kormánnyal és a közműszolgáltatókkal az új energiaszerződésről.

Ed Meir, a Marex elemzője szerint egyes termelők más régiókból próbálnak készleteket lehívni a szállítási kötelezettségeik teljesítésére. Ez a folyamat azonban nehézkes lehet. A tőzsdei készletekben ugyanis jelentős a szankciók hatálya alá eső orosz fém aránya, miközben az egyéb bázisokon a készletek általánosan alacsony szinten állnak.

Az ellátási aggodalmak hatására az alumínium azonnali és a háromhónapos határidős ára közötti viszony kontangóból backwardationbe (inverz felárba) fordult át. A prompt prémium pénteken 47,4 dollár/tonnára emelkedett, ami 2022 februárja óta a legmagasabb érték. A határidős lejárati görbe egészen 2036-ig inverz piaci állapotot mutat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images