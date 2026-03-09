Négyéves csúcsot döntött az alumínium ára

Az irányadó alumíniumár a hivatalos kereskedésben 3374 dollár/tonna szintre csökkent a nap eleji 3544 dolláros csúcsról.
Ez volt a legmagasabb árfolyam 2022 márciusa óta, amikor a fém ára történelmi rekordot, 4073,50 dollárt ért el tonnánként.
Bár az árfolyam a nap végére 1,8 százalékos mínuszban zárt, az ellátási félelmek továbbra is uralják a piacot.
Az európai vevőket különösen érzékenyen érinti a helyzet. Az öbölbeli szállítások fennakadása ugyanis egybeesik a dél-afrikai South32 vállalat mozambiki Mozal kohójának karbantartási leállásával. Az évi 560 ezer tonna kapacitású üzem március közepétől szünetelteti a termelést, mivel a cég nem tudott megállapodni a mozambiki kormánnyal és a közműszolgáltatókkal az új energiaszerződésről.
Ed Meir, a Marex elemzője szerint egyes termelők más régiókból próbálnak készleteket lehívni a szállítási kötelezettségeik teljesítésére. Ez a folyamat azonban nehézkes lehet. A tőzsdei készletekben ugyanis jelentős a szankciók hatálya alá eső orosz fém aránya, miközben az egyéb bázisokon a készletek általánosan alacsony szinten állnak.
Az ellátási aggodalmak hatására az alumínium azonnali és a háromhónapos határidős ára közötti viszony kontangóból backwardationbe (inverz felárba) fordult át. A prompt prémium pénteken 47,4 dollár/tonnára emelkedett, ami 2022 februárja óta a legmagasabb érték. A határidős lejárati görbe egészen 2036-ig inverz piaci állapotot mutat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
A változás azonnal életbe is lép.
Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény
A nyitás előtti kereskedésben.
Milliárdokért árulják a csődbe ment magyar óriáscég vagyonát
Köztük az újpesti gyártelepet.
Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot
Óriási növekedés jöhet.
Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség
Járműipar 2026: 15 perc privát meeting az autóipar legfontosabb szereplőivel - Ne hagyja ki, jelentkezzen a lehetőségre!
Nők a magyar parlamentben és kormányban - Elnézést, kik?
Újabb magyar negatív rekord az EU-ban
Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában
Moszkvában most valószínűleg nem örülnek.
NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca
Teherán tagadta a korábbi incidenseket is.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.