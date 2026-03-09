Olajárrobbanás: hamarosan bejelentést tesz Orbán Viktor

Orbán Viktor összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot az elmúlt napok fejleményei után, az ülésekről hamarosan bejelentést tesz – írja Facebook-oldalán a miniszterelnök.

A kormányfő hétfő reggeli facebook-posztja szerint az olajárrobbanás, a közel-keleti helyzet és az ukrán olajblokád miatt volt szükség a védelmi és az energiabiztonsági tanács összehívására. Az ülésről hamarosan bejelentést tehet Orbán Viktor.

Az elmúlt napokban a közel-keleti helyzet miatt jelentősen megugrott az olaj világpiaci ára, miközben a forint gyengült a dollárral szemben. Egyesek már korábban is kormányzati beavatkozást valószínűsítettek az elmúlt napok folyamatait látva az üzemanyagok árában, a hétvégi és hétfő hajnali fejlemények fényében és Orbán Viktor fenti posztját látva ez a valószínűség tovább növekedett.

A piaci szereplők a napokban többször hangoztatták, hogy az üzemanyagok kínálatával nincs gond,

rendelkezésre áll a mennyiség országosan, csak bizonyos helyeken lokálisan lehetnek ellátási gondok, azok is csak átmenetileg.

A mai közlésnek volt előzménye, Orbán Viktor pénteken a rádióinterjújában úgy fogalmazott, hogy a közel-keleti háború és a Barátság vezeték miatti regionális hatás is a benzin és a dízel üzemanyagok árának felhajtását eredményezi.

Az árat a kereskedők és a vevők alakítják ki, a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért. Ám Orbán kijelentette:

Ha ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor - bár nem szereti az ember az ilyesmit - de állami eszközökkel fogunk beavatkozni. Volt már ilyen, van tudásunk, tapasztalatunk, ismerjük az eszközöket, hogy hogyan kell ezt megtenni. Meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben a magyarokat.

A kérdés kifejezetten érzékeny, főleg a parlamenti választások előtt. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője hétfő hajnalban kormányzati beavatkozást sürgetett az üzemanyagok piacán.

A Tisza azonnali adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon!

Minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet - írta az ellenzéki politikus.

Azt is érdemes felidézni, hogy az elmúlt napokban a forint gyengülése és az olajárak elszállása miatt látványos drágulást tapasztalhattak az autósok a kutakon. Legutóbb 7-7 forinttal emelkedtek a nagykereskedelmi árak. Ez beépülve a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 631 Ft/liter

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán