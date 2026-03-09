Rakétatámadástól rettegtek a lakosok a rejtélyes becsapódás után: kiderült, mi hullott az égből

A hatóságok károkról számoltak be Hunsrück, és Eifel régiókból, valamint Koblenz városából is.
"Ma este 19 óra magasságában Koblenz Güls nevű városrészében egy elégett égitest csapódott egy lakóház tetejébe. Senki sem sérült meg" - ismertette a rendőrség, hozzátéve, hogy a rendvédelmi szervek mellett a tűzoltóságot is riasztották a helyszínre.
"A rendelkezésre álló információk szerint a veszély elmúlt" - tették hozzá.
Az este folyamán ismeretlen eredetű fényjelenséget észleltek Nyugat-Németország egén. A közösségi médiában szemtanúk jelentkeztek egyebek között Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék, valamint Baden-Württemberg tartományokból.
A szemtanúk egy "fényesen ragyogó, rövid tűzcsóvát hagyó repülő tárgyról", illetve egy "tűzvillámról" számoltak be az égen a rendőrség szerint.
A találgatások során felmerült, hogy a jelenség egy rakéta is lehetett. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy "nincs semmiféle jele annak, hogy biztonsági szempontól releváns esemény" történt volna.
Meteor over Germany pic.twitter.com/VeQePFHRLB https://t.co/VeQePFHRLB— Astropics (@astropics) March 8, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hivatalos: megválasztották Irán új vezetőjét, Trump máris keményen üzent - A háború új szintre léphet
A helyzet nem csitul, sőt.
Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot
Az orosz-ukrán háború kezdete óta nem láttunk ilyet. Közben a devizapiacok is lázba jöttek vasárnap éjszaka.
Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu
Egyre többen élnek ezzel.
Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője
Ennek Trump nem fog örülni.
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Kimondta a magas rangú tiszt: nincs menekvés, még sokáig fog tartani az Egyesült Államok háborúja
Elmondta a bejrúti támadás okát.
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon
Növekszik a lakossági félelem.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.