Rakétatámadástól rettegtek a lakosok a rejtélyes becsapódás után: kiderült, mi hullott az égből
Rakétatámadástól rettegtek a lakosok a rejtélyes becsapódás után: kiderült, mi hullott az égből

Meteorit darabkák okoztak károkat lakóházakban a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban - közölte a helyi rendőrség vasárnap.

A hatóságok károkról számoltak be Hunsrück, és Eifel régiókból, valamint Koblenz városából is.

"Ma este 19 óra magasságában Koblenz Güls nevű városrészében egy elégett égitest csapódott egy lakóház tetejébe. Senki sem sérült meg" - ismertette a rendőrség, hozzátéve, hogy a rendvédelmi szervek mellett a tűzoltóságot is riasztották a helyszínre.

"A rendelkezésre álló információk szerint a veszély elmúlt" - tették hozzá.

Az este folyamán ismeretlen eredetű fényjelenséget észleltek Nyugat-Németország egén. A közösségi médiában szemtanúk jelentkeztek egyebek között Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék, valamint Baden-Württemberg tartományokból.

A szemtanúk egy "fényesen ragyogó, rövid tűzcsóvát hagyó repülő tárgyról", illetve egy "tűzvillámról" számoltak be az égen a rendőrség szerint.

A találgatások során felmerült, hogy a jelenség egy rakéta is lehetett. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy "nincs semmiféle jele annak, hogy biztonsági szempontól releváns esemény" történt volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

