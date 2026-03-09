Sorra dőlnek be a hatalmas gyárak Európában, az iráni háború lehet az utolsó szög a koporsóban

A leunai vegyipari park különleges helyzetben van. A hidegháború idején a szovjet ellenőrzés alatt álló NDK építette újjá, és a Barátság kőolajvezetéken keresztül közvetlenül kapcsolódott az orosz olajmezőkhöz. Ez egykor stratégiai előnyt jelentett, az orosz-ukrán háború nyomán azonban teherré vált.
A problémák 2025 karácsonyán váltak igazán kézzelfoghatóvá, amikor a belga családi tulajdonban lévő Domo Chemicals váratlanul csődöt jelentett. A benzolt nejlonná alakító üzem kontrollálatlan, téli leállítása mérgező anyagok szivárgásával fenyegetett. A katasztrófa elkerülése érdekében Sachsen-Anhalt tartomány végül áthidaló finanszírozást biztosított – némileg a kommunista múltat idéző állami beavatkozásként. A mentőcsomag már eddig is több tízmillió eurót emésztett fel a közpénzekből, a tartomány pedig csak június végéig vállalta a finanszírozást. A Domo leunai és premnitzi üzemére jelenleg is befektetőket keresnek, de az eredmény egyelőre bizonytalan.
A parkot üzemeltető InfraLeuna vezérigazgatója, Christof Günther szerint további vegyi üzemek bezárására kell számítani. Úgy véli, a német vegyipar és az energiaintenzív ágazatok akut vészhelyzetben vannak.
A Berenberg elemzőcég becslése szerint, ha az iráni konfliktus nyomán kialakult gázáremelkedés tartós marad, az európai vegyipari szereplők évente mintegy 3 milliárd euróval többet fizethetnek csak a földgázért.
A Roland Berger tanácsadó cég adatai alapján 2022 óta az európai üzembezárások száma a hatszorosára nőtt, miközben az ágazati beruházások több mint 80 százalékkal zuhantak. A német vegyiparban a csődök száma megduplázódott az orosz-ukrán háború előtti szinthez képest.
A leunai vegyipari park úgynevezett Verbund-rendszerben működik, ahol a vállalatok egymás vevőiként és az infrastruktúra közös finanszírozóiként szorosan összefonódnak.
Ha egyetlen üzem megbillen, a többiekre hárul a költségek nagyobb része, ami az egész hálózatot nyomás alá helyezi.
A Domo-ügy mellett további problémát jelent, hogy a Dow Chemical 2027 végéig bezárja böhleni etilénbontó üzemét, a wittenbergi SKW Piesteritz ammóniagyára pedig 2022 óta küszködik. A BASF két év alatt mintegy 4800 munkahelyet szüntetett meg, a Jim Ratcliffe milliárdos tulajdonában álló Ineos kötvényeit pedig shortolók vették célba.
Némi optimizmusra ad okot, hogy új szereplők is érkeznek Leunába. A MicroHarvest startup fermentációs fehérjegyártó üzemet telepít ide, emellett megjelent az UPM-Kymmene biokémiai egysége és a japán Daiszeru leányvállalata is. A központi és a helyi kormányzat 1,2 milliárd eurót különített el egy Lipcse melletti kutatóintézet létrehozására. Ez az intézmény a vegyipar fenntarthatóbbá tételét szolgálja majd, és 2038-ra akár ezer embert is foglalkoztathat. Mindeközben a helyzetnek hatalmas a politikai tétje is. Sachsen-Anhaltban szeptemberben tartományi választásokat tartanak, a közvélemény-kutatásokban pedig közel 40 százalékos támogatottsággal a radikális jobboldali AfD vezet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?
Ördögi kör indulhat el.
Olajárrobbanás: hamarosan bejelentést tesz Orbán Viktor
Összeül a védelmi és energiabiztonsági tanács.
A mesterséges intelligencia nem varázslat, hanem kemény üzleti eszköz – most dől el, ki marad talpon a piacon
A Telekom szakértőit kérdeztük.
Sarokba szorította az olajársokk az EKB-t, már két szigorítást áraz a piac
Ez a forintnak sem lenne jó hír.
Kijöttek a friss számok: elképesztő fegyverkezés indult Európában
Több mint háromszorosára nőtt az import az elmúlt öt évben.
Kiábrándító adat jött Európa legnagyobb gazdaságából
A várt élénkülés helyett visszaesett az ipari termelés.
Elszállt az olaj ára, de a java még csak most jön: három dolog, ami megbéníthatja a világot
Amiről senki sem beszél.
Elszállt az olajár, megjött az IMF figyelmeztetése
Megszólalt az IMF vezérigazgatója.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.