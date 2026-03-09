  • Megjelenítés
Sorra dőlnek be a hatalmas gyárak Európában, az iráni háború lehet az utolsó szög a koporsóban
Az iráni háború nyomán megugrott energiaárak újabb súlyos csapást mérnek Európa egyébként is szenvedő vegyiparára. A kelet-németországi Leuna vegyipari parkja jól szemlélteti, mennyire sebezhetővé vált az energiaimporttól függő európai ipar. A létesítmény havi gázszámlája az orosz-ukrán háború előtti 6 millió euróról a jelenlegi árak mellett akár 17 millió euróra is emelkedhet - jelentette a Bloomberg.

A leunai vegyipari park különleges helyzetben van. A hidegháború idején a szovjet ellenőrzés alatt álló NDK építette újjá, és a Barátság kőolajvezetéken keresztül közvetlenül kapcsolódott az orosz olajmezőkhöz. Ez egykor stratégiai előnyt jelentett, az orosz-ukrán háború nyomán azonban teherré vált.

A problémák 2025 karácsonyán váltak igazán kézzelfoghatóvá, amikor a belga családi tulajdonban lévő Domo Chemicals váratlanul csődöt jelentett. A benzolt nejlonná alakító üzem kontrollálatlan, téli leállítása mérgező anyagok szivárgásával fenyegetett. A katasztrófa elkerülése érdekében Sachsen-Anhalt tartomány végül áthidaló finanszírozást biztosított – némileg a kommunista múltat idéző állami beavatkozásként. A mentőcsomag már eddig is több tízmillió eurót emésztett fel a közpénzekből, a tartomány pedig csak június végéig vállalta a finanszírozást. A Domo leunai és premnitzi üzemére jelenleg is befektetőket keresnek, de az eredmény egyelőre bizonytalan.

A parkot üzemeltető InfraLeuna vezérigazgatója, Christof Günther szerint további vegyi üzemek bezárására kell számítani. Úgy véli, a német vegyipar és az energiaintenzív ágazatok akut vészhelyzetben vannak.

A Berenberg elemzőcég becslése szerint, ha az iráni konfliktus nyomán kialakult gázáremelkedés tartós marad, az európai vegyipari szereplők évente mintegy 3 milliárd euróval többet fizethetnek csak a földgázért.

A Roland Berger tanácsadó cég adatai alapján 2022 óta az európai üzembezárások száma a hatszorosára nőtt, miközben az ágazati beruházások több mint 80 százalékkal zuhantak. A német vegyiparban a csődök száma megduplázódott az orosz-ukrán háború előtti szinthez képest.

A leunai vegyipari park úgynevezett Verbund-rendszerben működik, ahol a vállalatok egymás vevőiként és az infrastruktúra közös finanszírozóiként szorosan összefonódnak.

Ha egyetlen üzem megbillen, a többiekre hárul a költségek nagyobb része, ami az egész hálózatot nyomás alá helyezi.

A Domo-ügy mellett további problémát jelent, hogy a Dow Chemical 2027 végéig bezárja böhleni etilénbontó üzemét, a wittenbergi SKW Piesteritz ammóniagyára pedig 2022 óta küszködik. A BASF két év alatt mintegy 4800 munkahelyet szüntetett meg, a Jim Ratcliffe milliárdos tulajdonában álló Ineos kötvényeit pedig shortolók vették célba.

Némi optimizmusra ad okot, hogy új szereplők is érkeznek Leunába. A MicroHarvest startup fermentációs fehérjegyártó üzemet telepít ide, emellett megjelent az UPM-Kymmene biokémiai egysége és a japán Daiszeru leányvállalata is. A központi és a helyi kormányzat 1,2 milliárd eurót különített el egy Lipcse melletti kutatóintézet létrehozására. Ez az intézmény a vegyipar fenntarthatóbbá tételét szolgálja majd, és 2038-ra akár ezer embert is foglalkoztathat. Mindeközben a helyzetnek hatalmas a politikai tétje is. Sachsen-Anhaltban szeptemberben tartományi választásokat tartanak, a közvélemény-kutatásokban pedig közel 40 százalékos támogatottsággal a radikális jobboldali AfD vezet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

