Váratlanul kilőtt a kínai infláció
Gazdaság

Váratlanul kilőtt a kínai infláció

MTI
Kínában 2023 januárja óta legmagasabbra emelkedett az éves infláció februárban a statisztikai hivatal hétfői közlése szerint.

A februári éves infláció

1,3 százalék volt a januári 0,2 százalék után, és meghaladta a 0,8 százalékos piaci várakozást.

Az élelmiszerárak 2024 októbere óta legnagyobb mértékben, 1,7 százalékkal emelkedtek a múlt hónapban a januári 0,7 százalékos csökkenést követően, amit különösen a friss zöldségek drágulásának a gyorsulása okozott. A nem élelmiszerárak emelkedése is erőteljesen gyorsult, a januári 0,4 százalékról 1,3 százalékra egyebek között a ruházati termékek és az egészségügyi szolgáltatások drágulásának hatására. Az élelmiszerek és energia nélkül számított éves maginfláció 1,8 százalék volt, 2019 márciusa óta a legmagasabb.

A fogyasztói árak havi szinten 1 százalékkal, 2024 februárja óta legnagyobb mértékben nőttek februárban a januári 0,2 százalék után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

