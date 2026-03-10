Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél

Egy civil szervezetek által készített, több mint ezer jelentést áttekintő vizsgálata szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén a megengedettnél magasabb kén-dioxid-kibocsátás állhat a légzőszervi megbetegedések és egyéb egészségügyi problémák megugrása mögött. A világ egyik legnagyobb kobalttermelőjének számító bánya több nagy autógyártó ellátási láncában is szerepel, miközben a vállalat tagadja, hogy a kibocsátások és a megbetegedések között ok-okozati kapcsolat lenne.

Egy friss civil vizsgálat szerint súlyos légszennyezési problémák alakultak ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén, amely a világ egyik legnagyobb kobaltkitermelő központja. Az Environmental Investigation Agency (EIA) és a helyi PremiCongo hároméves vizsgálata arra jutott, hogy

a bányát üzemeltető Tenke Fungurume Mining (TFM) a kobaltérc feldolgozása során a megengedettnél magasabb mennyiségű kén-dioxidot bocsáthatott ki – számolt be a Le Monde.

A jelentés szerint a környező Fungurume városában 2023 végén hirtelen megugrott a légzőszervi panaszokkal jelentkező betegek száma. A helyi egészségügyi központokban orrvérzéssel, véres köhögéssel és súlyos légzési problémákkal érkező pácienseket regisztráltak, és beszámolók szerint a vetélések száma is emelkedett. A civil szervezetek 1200 orvosi dokumentumot vizsgáltak át a 2022–2024 közötti időszakból, amelyek alapján jelentős növekedést mutattak ki a légszennyezéssel összefüggő tünetekkel kezelt betegek számában.

A problémák időben egybeestek a bánya kapacitásbővítésével. A TFM 2023-ban indította el a „30K” nevű új feldolgozóüzemet, amely napi 30 ezer tonna érctermelésre képes. A Tenke Fungurume és a közeli Kisanfu lelőhelyek révén a bányát többségi tulajdonosként irányító kínai China Molybdenum Company (CMOC) néhány év alatt a világ legnagyobb kobalttermelőjévé vált. A kitermelt kobalt fontos alapanyag a lítiumion-akkumulátorokhoz, amelyek az elektromos autók gyártásában kulcsszerepet játszanak.

A vizsgálat szerint több autógyártó ellátási láncában is megjelenhet a bányából származó kobalt. A jelentés többek között a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen beszállítói kapcsolatait említi. A megkeresett vállalatok közül a Stellantis elismerte, hogy közvetlen kapcsolatban áll a TFM-mel, és jelezte: auditorai korábban is jelentettek súlyos megbetegedéseket a térségben. A Mercedes-Benz közölte, hogy egyeztetést kezdeményezett a bányavállalattal, míg a Volkswagen egyelőre nem kommentálta a jelentést.

A Tenke Fungurume Mining visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy a 2024 vége és 2025 eleje közötti mérési adatok szerint a kén-dioxid-koncentráció a szabályozási határértékeken belül maradt.

A vállalat ugyanakkor mintegy 1500 családot költöztetett ki a bánya környékéről egy egykilométeres védőzóna kialakítása érdekében, ami a kártalanítás mértéke miatt vitákat váltott ki. A civil szervezetek független ellenőrző testület felállítását sürgetik, és azt javasolják az autógyártóknak, hogy addig függesszék fel a Funguruméből származó kobalt beszerzését.

Címlapkép forrása: Michel Lunanga/Getty Images