Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél

Egy friss civil vizsgálat szerint súlyos légszennyezési problémák alakultak ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Tenke Fungurume bányakomplexum környékén, amely a világ egyik legnagyobb kobaltkitermelő központja. Az Environmental Investigation Agency (EIA) és a helyi PremiCongo hároméves vizsgálata arra jutott, hogy
a bányát üzemeltető Tenke Fungurume Mining (TFM) a kobaltérc feldolgozása során a megengedettnél magasabb mennyiségű kén-dioxidot bocsáthatott ki – számolt be a Le Monde.
A jelentés szerint a környező Fungurume városában 2023 végén hirtelen megugrott a légzőszervi panaszokkal jelentkező betegek száma. A helyi egészségügyi központokban orrvérzéssel, véres köhögéssel és súlyos légzési problémákkal érkező pácienseket regisztráltak, és beszámolók szerint a vetélések száma is emelkedett. A civil szervezetek 1200 orvosi dokumentumot vizsgáltak át a 2022–2024 közötti időszakból, amelyek alapján jelentős növekedést mutattak ki a légszennyezéssel összefüggő tünetekkel kezelt betegek számában.
A problémák időben egybeestek a bánya kapacitásbővítésével. A TFM 2023-ban indította el a „30K” nevű új feldolgozóüzemet, amely napi 30 ezer tonna érctermelésre képes. A Tenke Fungurume és a közeli Kisanfu lelőhelyek révén a bányát többségi tulajdonosként irányító kínai China Molybdenum Company (CMOC) néhány év alatt a világ legnagyobb kobalttermelőjévé vált. A kitermelt kobalt fontos alapanyag a lítiumion-akkumulátorokhoz, amelyek az elektromos autók gyártásában kulcsszerepet játszanak.
A vizsgálat szerint több autógyártó ellátási láncában is megjelenhet a bányából származó kobalt. A jelentés többek között a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen beszállítói kapcsolatait említi. A megkeresett vállalatok közül a Stellantis elismerte, hogy közvetlen kapcsolatban áll a TFM-mel, és jelezte: auditorai korábban is jelentettek súlyos megbetegedéseket a térségben. A Mercedes-Benz közölte, hogy egyeztetést kezdeményezett a bányavállalattal, míg a Volkswagen egyelőre nem kommentálta a jelentést.
A Tenke Fungurume Mining visszautasította a vádakat, és azt állítja, hogy a 2024 vége és 2025 eleje közötti mérési adatok szerint a kén-dioxid-koncentráció a szabályozási határértékeken belül maradt.
A vállalat ugyanakkor mintegy 1500 családot költöztetett ki a bánya környékéről egy egykilométeres védőzóna kialakítása érdekében, ami a kártalanítás mértéke miatt vitákat váltott ki. A civil szervezetek független ellenőrző testület felállítását sürgetik, és azt javasolják az autógyártóknak, hogy addig függesszék fel a Funguruméből származó kobalt beszerzését.
Címlapkép forrása: Michel Lunanga/Getty Images
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat
Kiderült, miért húzott vörös vonalat Amerika.
2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik
Rossz hírek érkeztek.
Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik
Megunták a légtérsértéseket.
Trükkös átverés ütötte fel a fejét Magyarországon, adóvisszatérítéssel csalják tőrbe az áldozatokat
Egyre nehezebben felismerhető a csalás.
Belenyúlna Brüsszel az európaiak pénztárcájába: kiderült, mit terveznek von der Leyenék
Arra figyelmeztetnek, az EU legerősebb fegyverével lőheti lábon saját magát.
Aranyat ér, ha balesetet szenvedsz: már 700 ezren töltötték le az E-kárbejelentőt
Közös fellépést tervez a MABISZ és az Autós Nagykoalíció.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.