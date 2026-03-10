Brutális drágulás a kutaknál: több ország is pánikintézkedéseket vezet be, Magyarország már árstoppal válaszolt

A gáz ára az iráni háború kitörése után közel megduplázódott, az olaj ára pedig hétfőn rövid időre csaknem 120 dollárig emelkedett hordónként, mielőtt 90 dollár alá korrigált volna.
Az európai kormányok attól tartanak, hogy a drágulás súlyosan érintheti a háztartásokat és a vállalatokat, ezért több országban is megjelentek az állami beavatkozás különböző formái.
Franciaország és Olaszország például már konkrét lépéseket tett a benzinkutaknál tapasztalható ármozgások ellenőrzésére. A francia kormány egy hatóságot bízott meg azzal, hogy néhány nap alatt 500 ellenőrzést hajtson végre a kutaknál annak megállapítására, hogy nem történt-e tisztességtelen árnövelés.
Olaszországban Giorgia Meloni miniszterelnök azt jelezte, hogy ha bebizonyosodik a válsághelyzetben történő spekuláció, akár különadóval is sújthatják az érintett cégeket. Spanyolország gazdasági minisztere, Carlos Cuerpo szintén arról beszélt Brüsszelben, hogy kormánya kész intézkedésekkel megvédeni a lakosságot és a vállalkozásokat.
Az európai kormányok azonban nemcsak a piaci visszaélések ellen lépnének fel, hanem az energiapolitikai szabályok módosítását is napirendre vették.
Az Európai Bizottságban már tárgyaltak arról, hogy milyen eszközökkel lehetne mérsékelni a magas energiaárakat, például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) módosításával vagy tagállami adóváltoztatásokkal. Az ETS az egyik kulcseleme az EU klímapolitikájának, mivel korlátozza az ipari szén-dioxid-kibocsátást, és kvótavásárlásra kötelezi a vállalatokat. Egyes tagállamok – különösen Olaszország – szerint azonban a rendszer jelenlegi formájában hozzájárul az energiaárak emelkedéséhez, ezért felülvizsgálatot vagy akár ideiglenes felfüggesztést is javasolnak.
Ezzel szemben számos ipari vállalat és több tagállam is figyelmeztetett arra, hogy az ETS meggyengítése komoly politikai és gazdasági következményekkel járna. Több mint száz vállalat – köztük nagy energetikai, acél- és autóipari cégek – egy levélben arra kérte az uniós vezetőket, hogy ne kérdőjelezzék meg az európai dekarbonizációs pályát. Szerintük a rendszer felpuhítása „félrediagnosztizálná” az energiaválság okait, és megbüntetné azokat az országokat és vállalatokat, amelyek már jelentős beruházásokat hajtottak végre az alacsony kibocsátású technológiákba.
Magyarország közben hétfőn saját eszközzel reagált az üzemanyagárak emelkedésére:
a kormány üzemanyagársapkát vezetett be.
A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint a 95-ös benzin legmagasabb bruttó kiskereskedelmi ára literenként 595 forint, a dízelé 615 forint lett. A szabályozás csak a magyar rendszámú járművek tankolására vonatkozik, a benzinkutaknak pedig ellenőrizniük kell a jogosultságot. A rendelet különlegessége, hogy a védett ár a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi szinten is azonos, vagyis a kutak az üzemanyagon nem számolhatnak fel árrést. A szabályok betartását a NAV ellenőrzi, a jogsértésekért többmilliós bírság vagy akár a kút működésének felfüggesztése is kiszabható.
