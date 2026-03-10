  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Brutális drágulás a kutaknál: több ország is pánikintézkedéseket vezet be, Magyarország már árstoppal válaszolt
Gazdaság

Brutális drágulás a kutaknál: több ország is pánikintézkedéseket vezet be, Magyarország már árstoppal válaszolt

Portfolio
Az európai kormányok egyre több eszközt fontolgatnak az energiaárak emelkedésének kezelésére, miközben az olaj és a gáz drágulása ismét politikai feszültségeket hozott felszínre az uniós energiapolitika körül – írja a Financial Times. Magyarország már üzemanyagár-sapkát vezetett be, míg a nyugati EU-tagállamok egyelőre csak a kapzsinflációs hatású viszonteladói trükközések ellen tesznek lépéseket. A kibocsátási adók és egyéb környezetvédelmi terhek felfüggesztése is napirendre került.

A gáz ára az iráni háború kitörése után közel megduplázódott, az olaj ára pedig hétfőn rövid időre csaknem 120 dollárig emelkedett hordónként, mielőtt 90 dollár alá korrigált volna.

Az európai kormányok attól tartanak, hogy a drágulás súlyosan érintheti a háztartásokat és a vállalatokat, ezért több országban is megjelentek az állami beavatkozás különböző formái.

Franciaország és Olaszország például már konkrét lépéseket tett a benzinkutaknál tapasztalható ármozgások ellenőrzésére. A francia kormány egy hatóságot bízott meg azzal, hogy néhány nap alatt 500 ellenőrzést hajtson végre a kutaknál annak megállapítására, hogy nem történt-e tisztességtelen árnövelés.

Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

Olaszországban Giorgia Meloni miniszterelnök azt jelezte, hogy ha bebizonyosodik a válsághelyzetben történő spekuláció, akár különadóval is sújthatják az érintett cégeket. Spanyolország gazdasági minisztere, Carlos Cuerpo szintén arról beszélt Brüsszelben, hogy kormánya kész intézkedésekkel megvédeni a lakosságot és a vállalkozásokat.

Még több Gazdaság

Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt

Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

Védett ár a benzinre és a dízelre – itt vannak az apró betűs részletek, amikről eddig nem beszéltek

Az európai kormányok azonban nemcsak a piaci visszaélések ellen lépnének fel, hanem az energiapolitikai szabályok módosítását is napirendre vették.

Az Európai Bizottságban már tárgyaltak arról, hogy milyen eszközökkel lehetne mérsékelni a magas energiaárakat, például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) módosításával vagy tagállami adóváltoztatásokkal. Az ETS az egyik kulcseleme az EU klímapolitikájának, mivel korlátozza az ipari szén-dioxid-kibocsátást, és kvótavásárlásra kötelezi a vállalatokat. Egyes tagállamok – különösen Olaszország – szerint azonban a rendszer jelenlegi formájában hozzájárul az energiaárak emelkedéséhez, ezért felülvizsgálatot vagy akár ideiglenes felfüggesztést is javasolnak.

Ezzel szemben számos ipari vállalat és több tagállam is figyelmeztetett arra, hogy az ETS meggyengítése komoly politikai és gazdasági következményekkel járna. Több mint száz vállalat – köztük nagy energetikai, acél- és autóipari cégek – egy levélben arra kérte az uniós vezetőket, hogy ne kérdőjelezzék meg az európai dekarbonizációs pályát. Szerintük a rendszer felpuhítása „félrediagnosztizálná” az energiaválság okait, és megbüntetné azokat az országokat és vállalatokat, amelyek már jelentős beruházásokat hajtottak végre az alacsony kibocsátású technológiákba.

Magyarország közben hétfőn saját eszközzel reagált az üzemanyagárak emelkedésére:

a kormány üzemanyagársapkát vezetett be.

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint a 95-ös benzin legmagasabb bruttó kiskereskedelmi ára literenként 595 forint, a dízelé 615 forint lett. A szabályozás csak a magyar rendszámú járművek tankolására vonatkozik, a benzinkutaknak pedig ellenőrizniük kell a jogosultságot. A rendelet különlegessége, hogy a védett ár a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi szinten is azonos, vagyis a kutak az üzemanyagon nem számolhatnak fel árrést. A szabályok betartását a NAV ellenőrzi, a jogsértésekért többmilliós bírság vagy akár a kút működésének felfüggesztése is kiszabható.

Kapcsolódó cikkünk

Védett ár a benzinre és a dízelre – itt vannak az apró betűs részletek, amikről eddig nem beszéltek

Ez ám a váratlan fordulat: adócsökkentéssel is reagál az üzemanyagárak elszállására a kormány

Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility