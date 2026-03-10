Elkezdődik a légi taxik tesztje

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A júniusban induló programban nyolc kiválasztott projekt vesz részt texasi, floridai, New York-i, New Jersey-i és új-mexikói helyszíneken. A személy- és teherszállító gépeket fejlesztő vállalatok a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) típusalkalmassági eljárása alatt álló prototípusaikat valós körülmények között tesztelhetik. A minisztérium célja, hogy a próbaüzemből nyert adatok alapján alakítsa ki a jövőbeli szabályozási kereteket. Ezek a járműtervezés, a pilótaképzés és a légiforgalmi irányítás területére egyaránt kiterjednek majd.

Az eVTOL-ok a helikopterekhez hasonlóan függőlegesen szállnak fel, de a levegőben már hagyományos repülőgépként haladnak.

Megosztott elektromos hajtásrendszerük – amely akkumulátorról működő, több kisméretű rotort foglal magában – csendesebb, kisebb rázkódással járó és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású üzemet tesz lehetővé a hagyományos helikoptereknél. A kevesebb mozgó alkatrész révén a karbantartási költségük is jelentősen alacsonyabb lehet.

A program meghatározó szereplői az amerikai légügyi startupok

Az Archer Aviation a Stellantis és a United Airlines támogatásával fejleszti négyszemélyes Midnight elektromos légitaxiját, amelyet Texasban, Floridában és New Yorkban tesztelnek. A Joby Aviation mögött a Toyota és a JetBlue Ventures áll. A Beta Technologies regionális elektromos repülőgépeket fejleszt, míg az Electra olyan hibrid gépeket épít, amelyeknek mindössze néhány száz méteres felszállópályára van szükségük. Mind a négy vállalat sikeresen túl van az első tesztrepüléseken.

A program felgyorsulásában jelentős szerepet játszott Donald Trump elnök tavaly júniusban aláírt rendelete. Ez a drónokra, a szuperszonikus repülőgépekre és a városi légimobilitásra vonatkozó szabályozási akadályok lebontását tűzte ki célul. A Közlekedési Minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kísérleti program nem jelenti a biztonsági felügyelet megkerülését.

A részt vevő légijárműveknek továbbra is sikeresen teljesíteniük kell az FAA hivatalos típusalkalmassági eljárását.

Az Egyesült Államok nem egyedül halad ezen az úton. A kínai EHang már megszerezte az engedélyeket autonóm légitaxijaira, Dubaj pedig a Joby Aviationnel közösen tervezi egy eVTOL légitaxi-szolgáltatás elindítását még az idén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images